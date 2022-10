Google Pixel Fold: Quellcode bestätigt baldigen Launch

Google hatte zu seinem großen " Made by Google "-Event am 6. Oktober widererwartend kein Wort zu einem möglichen Google Pixel Fold "verschwendet". Nun haben gleich zwei von einander unabhängige Quellen, neue Erkenntnisse aus dem Google-Sourcecode erlangt, der Hinweise auf die Display-Auflösungen und einem Launch-Termin liefert. Lang sollte es nun nicht mehr dauern.

Das Google Pixel Fold wird für das 1. Quartal 2023 erwartet

Ich verbreite hier kein Geheimnis, wenn ich behaupte das Mountain View keinen großartigen Zugzwang verspürt, wenn es darum geht neue Endgeräte zu präsentieren. Wir hatten am 6. Oktober eine wahrhaft schwere Geburt mit der Google Pixel Watch hinter uns. Und auch mit dem ersten Google-Foldable sieht es nicht nach einer Kurzschlussreaktion aus. Gerüchten zufolge wurde die Idee trotz angelaufener Produktion, kurz vor einem Launch wieder eingestampft, da die Konkurrenz wie Samsung, Huawei und Xiaomi, Google meilenweit voraus wären. Ganz offen zugegeben wurde ja bereits die Produktion an einem Google Pixel Tablet, das in Kombination mit einem Lade-Lautsprecher-Dock im ersten Quartal 2023 erwartet wird. Nun spekuliert die Gemeinde, dass das Tablet einen gemeinsamen Auftritt mit dem Google Pixel Fold planen könnte.

Der Developer Kuba Wojciechowski hat nun gegenüber "91mobiles" bekannt gegeben, dass er im Google-Quellcode Informationen zu dem Google Pixel Fold gefunden habe. Zum einen soll das unter dem Codenamen "Felix" geführte Foldable ein faltbares Display von 7,6 Zoll besitzen, welches von Samsung gefertigt wird. Das 148 x 123 Millimeter große Panel soll dabei eine Auflösung von 2.208 x 1.840 Pixel betragen und eine Bildwiederholrate von 120 Hertz besitzen. Weiterhin ist von einer Helligkeit von 800 Nits (HDR) und 1.200 Nits (Peak) die Rede und einer 8-Megapixel-Frontkamera (IMX355) im Punch-Hole-Design. Das Außendisplay hingegen wird ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.100 x 1.080 Pixel besitzen. Auch hier eine Selfie-Kamera, welche wohl durch einen ISOCELL S5K3J1-Imagesensor von Samsung realisiert werden soll.

Laut Waqar Khan könnte so das Google Pixel Fold aussehen. / © NextPit / Waqar Khan

In dem Zusammenhang dürfte auch die rückseitige Hauptkamera eine Rolle spielen. Hier nennt die Quelle eine 50-Megapixel-Haupt- und zwei 12-Megapixel-Kameras – davon ein Ultraweitwinkel- und ein Telezoom-Objektiv. Als Bildsensoren sollen hier primär ein Sony IMX787, und sekundär ein ISOCELL S5K3J1 und ein Sony IMX386 zum Einsatz kommen. Der Fingerabdrucksensor wird sich nicht wie bei den beiden jüngst präsentierten Google Pixel 7 (zum Test) und Pixel 7 Pro (zum Test) unter dem Bildschirm befinden, sondern an der Seite.

Ob Felix nun wirklich gemeinsam mit dem Google Pixel Tablet im Frühjahr 2023 erscheinen wird, würde ich persönlich noch als eine rege Spekulation evaluieren. Gerade das Google-Foldable hat da schon einiger Gerüchte verbreitet. Was meint Ihr zu dem Thema? Wollt Ihr überhaupt ein Google Pixel Fold als Pendant zum Samsung Galaxy Z Fold 4? Schreibt es in die Kommentare, wir stoßen dann dazu.