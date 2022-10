Honor X40 GT: Das Mittelklasse-Smartphone was zu Größerem bestimmt ist

Das Honor X40 GT ist zumindest in China schon einmal offiziell

Das Honor X40 GT macht schon optisch keinen Hehl daraus, wo es sich zuhause fühlt. Eine Rückseite in Carbon-Optik mit einem vertikal verlaufenden GT-Rennstreifen mit einem Neongrünen, kreisrunden Kamera-Array. Erinnert ein wenig an das Realme GT Neo 3, das Antoine für euch bereits getestet hat. Selbe grüne Farbe nimmt auch die mittlere Fläche auf. Auf der Front gibt sich uns ein 6,81 Zoll großes IPS-Display, mit der von mir zuvor spekulierten Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz zu erkennen. Man hat sich also zugunsten mehr Bilder pro Sekunde, anstelle eines AMOLED-Displays entschieden – Gamer wird es freuen. Demzufolge bietet der Bildschirm auch eine schnelle Touch-Abtastrate von 480 Hertz. Die Auflösung beträgt auch hier die typischen 2.400 x 1.080 Bildpunkte.

Honor X40 GT zeigt sich als potentes Gaming-Smartphone / © Honor

Unter der Haube schlummert ein Snapdragon 888 der wohl aktuell nicht der schnellste Flaggschiff-Prozessor ist, für die Mittelklasse jedoch mehr als ausreichend. Flankenschutz gibt es wahlweise mit 8 oder 12 GB LPDDR5 RAM (zzgl. 7 GB virtuell) und 256 GB internen UFS-3.1-Programmspeicher. Der Akku bietet eine Kapazität von 4.800 mAh und lässt sich mit schnellen 66 Watt aufladen. Das rückseitige Kamera-Setup lässt Vier Kameras vermuten, es sind in der Tat aber nur Drei. Und da leider auch nur eine 50-Megapixel-Hauptkamera und zwei 2-Megapixel-Shooter für eine Makro- und eine Portrait-Optik. Ich kann Euch bis hierher stöhnen hören, aber wartet den Preis ab. Auf der Front gibt es eine 16-Megapixel auflösende Selfie-Kamera im Punch-Hole-Design.

Das Honor X40 GT erscheint in den Farben Carbon mit grünen Rennstreifen, Schwarz und Weiß mit leichtem Perlmutt-Effekt. Ob das "getunte" Mittelklasse-Smartphone auch in deutsche Verkaufsregale landet wird, lässt sich bei der momentanen Strategie von Honor nicht sagen. Honor liefert von Einsteiger-, über Mittelklasse, hoch bis zum Flaggschiff das gesamte Portfolio an. Und kann ganz anders als der ehemalige Mutterkonzern Huawei, den 5G-Support und Google Mobile Dienste bieten. Passen würde es also. Und preislich gibt es bei umgerechneten 300, beziehungsweise 330 Euro auch nicht viel zu meckern.

Würdet Ihr Euch das Honor X40 GT in Deutschland wünschen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.