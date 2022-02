Bringt iOS 15.4 endlich 120 Hz für alle Apple-Apps?

Aktuelle Berichte lassen darauf schließen, dass Ihr ab iOS 15.4 die 120-Hz-Displays Eures iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max endlich voll ausfahren könnt. Der Apple-Developer Christian Selig postete einen Screenshot auf Twitter, den er von "jemandem von Apple" erhielt. Vor allem die Apple-System-Apps litten bisher unter dem Problem, dass sie keinen 120-Hz-Support hatten. Das dürfte sich wohl nun ändern.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11