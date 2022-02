Umfrage der Woche: NextPit-Community zweifelt an der Relevanz von Huawei

Letzte Woche hat Huawei seine neuen Flaggschiffe präsentiert – und wir wollten von Euch wissen, wie Ihr darüber denkt. Daher haben wir in unserer Umfrage die Relevanz des einstigen Smartphone-Giganten abklopfen wollen. Bei insgesamt vier Fragen können wir feststellen, dass Ihr dieses Mal relativ geschlossen wart mit Eurer Einschätzung. Also, lasst uns direkt in die Zahlen eintauchen.

Die Wenigsten wollen sich ein neues Huawei-Smartphone anschaffen

Schauen wir auf die NextPit-Community, lässt sich international einheitlich feststellen, dass mindestens 50 Prozent pauschal ausschließen, dass das nächste Smartphone das Huawei-Logo trägt. Ebenfalls relativ einheitlich mit 8-10 Prozent gebt Ihr an, dass Ihr im Fall eines Huawei-Kaufs zu einem älteren Modell mit Google-Diensten greifen würdet.

Immerhin 38 Prozent in der französischen Community können sich vorstellen, das Huawei P50 Pro zu kaufen. Beim Foldable ist in Deutschland mit 19 Prozent die Begeisterung am "größten". Hier seht Ihr die Ergebnisse nochmal übersichtlich im Diagramm:

Ist Huawei noch relevant? Jein!

Bei der Frage nach der Relevanz des chinesischen Unternehmens sieht die Huawei-Welt zumindest ein kleines bisschen weniger düster aus. Bei der englischsprachigen NextPit-Community herrscht exakt Gleichstand zwischen denen, die noch an die Relevanz Huaweis glauben und den Skeptikern. Frankreich ist mit 48 Prozent Ja-Stimmen sogar leicht optimistisch. In Deutschland hingegen wird Huawei mit 57 Prozent abgewatscht. Hierzulande räumt nur noch jeder Vierte von Euch Huawei eine gewisse Relevanz auf dem Handymarkt ein.

Bei den kritischen Stimmen wollten wir es genauer wissen: Woran scheitert es denn, dass Huawei hier weniger Impact auf den Smartphone-Markt hat. Hier gab es wieder ein sehr einheitliches Bild: Es sind die fehlenden Google-Dienste! Sowohl in Frankreich (61 Prozent), Deutschland (78 Prozent) als auch in der .com-Community (75 Prozent) war das Eure Nummer-1-Antwort. Vor allem unter unseren englischsprachigen Leser:innen gibt es aber auch eine große Skepsis (32 Prozent) gegenüber chinesischen Herstellern generell.

Ich muss zugeben, dass ich auch für die fehlenden Google-Dienste gestimmt habe. Ich hab wirklich probiert, mich mit dem P40 Pro anzufreunden, aber es ist einfach zu umständlich und lückenhaft für mich. Habe ich es vielleicht nicht angestrengt genug probiert? Ja, wenn ich mir den Kommentar von Hosh Benben anschaue, der auf der englischsprachigen Seite kommentiert hat:

Nach mehr als 18 Monaten mit einem Google-freien Huawei-Handy frage ich mich immer wieder: Was soll die ganze Aufregung? Das Telefon funktioniert perfekt. Ja, ich musste einige der Apps ändern, die ich auf meinem alten Samsung verwendet habe, aber auf die eine oder andere Weise konnte ich einige tolle Apps ausprobieren. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wieder die normale Youtube-App zu benutzen, nachdem ich Vanced kennengelernt habe. Petal Maps ist vergleichbar mit (in mancher Hinsicht sogar besser als) Google Maps.

Er findet also nicht nur, dass es möglich ist, fehlende Dienste zu kompensieren – er hat sogar bessere Services gefunden. Auch dazu könnt Ihr gerne in den Kommentaren noch einmal Stellung beziehen.

Keine Huawei-Käufe weit und breit

Abschließend wollten wir von Euch wissen, ob Euch denn im eigenen Umfeld noch Menschen auffallen, die sich für Huawei-Handys entscheiden. Auch hier wieder ein recht einheitliches Bild: Die meisten von Euch müssen diese Frage verneinen. Ihr seht die drei fetten Balken im Diagramm:

Unterm Strich findet Ihr also, dass Huawei als Handy-Hersteller sehr viel Boden verloren hat. Und mit großer Mehrheit könnt oder wollt Ihr nicht auf Google-Dienste verzichten – und Ihr beobachtet auch kaum noch, dass Huawei-Smartphones in Eurer Bubble gekauft werden.

Damit ist die Auswertung der Umfrage in dieser Woche für Huawei eine sehr ernüchternde, vermutlich aber auch keine wirklich überraschende. Mir tut es in der Seele weh, weil ich die Smartphones wirklich gerne genutzt habe, und auch die neuen Modelle optisch echt was her machen. Aber aktuell hat das Unternehmen Euren Antworten nach einen sehr schweren Stand. Wir bedanken uns bei Euch für die Teilnahme und versorgen Euch am Freitag wieder mit einer nagelneuen Umfrage.

Ursprünglicher Artikel:

Huawei versucht auch im Jahr 2022, sich ein Plätzchen auf dem Smartphone-Markt zu sichern. Aber schmeckt dieses sagenumwobene Plätzchen ohne Google und 5G überhaupt? In unserer Umfrage der Woche wollen wir von Euch wissen, wie Ihr zum ehemaligen Superstar auf dem Smartphone-Markt steht.

Dass Huawei in der vergangenen Woche neue Smartphones vorgestellt hat, konnte man kaum verpassen. Natürlich haben wir bei NextPit einen Artikel zum P50 Pro und P50 Pocket veröffentlicht und Antoine hat das Pro-Modell schon für einen Test im Einsatz. Neben Magazinen mit Technikfokus haben aber auch Tageszeitungen wie der Der Spiegel oder der US-amerikanische Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Huaweis neue Smartphones sehen dabei fantastisch aus, fallen aber bei genauerem Hinsehen hinter der Konkurrenz zurück: Sowohl Pro-Modell als auch P50 Pocket kommen zwar mit Qualcomms Snapdragon 888, Huawei musste aber das integrierte 5G-Modem mit einem LTE-Modem ersetzen. Dazu fehlt nach wie vor der Support für den Google Play Store und auch Harmony OS wird außerhalb von China nicht ausgerollt.

Berichtet die Welt also über Huawei, weil es spannend ist, einem ehemaligen Tech-Riesen beim Sterben zuzusehen oder sind die neuen Smartphones tatsächlich als "Daily-Driver" relevant. Nicht etwa für findige Tech-Journalisten wie mich, sondern für Euch – die Endverbraucher!

Frage 1: P50 Pocket oder Pro – welches Modell würdet Ihr kaufen?

Starten wir mit der einfachsten Frage. Mit unserer Kaufkraft bestimmen wir den Markt und da eventuell nicht jeder von Euch zwischen 1.199 und 1.599 Euro für die neuen Devices übrig hat, simulieren wir die Technikmarktkasse einfach in dieser Umfrage:

Während die erste Frage ziemlich persönlich ist, möchte ich noch einmal an Eure Professionalität appellieren. Viele NextPit-Leser beobachten den Smartphone-Markt schon seit etlichen Jahren. Wie seht Ihr Huaweis Relevanz also abseits Eurer persönlichen Vorlieben und Finanzpläne?

Frage 2: Ist Huawei noch relevant für den Smartphone-Markt?

Denn bei der Frage nach der Relevanz eines Unternehmens müssen wir noch ein paar Variablen dazu nehmen. Es geht also nicht darum, ob Euch das aktuelle Lineup gefällt, sondern eher, ob Huawei trotz der großen Schwächen noch eine Daseinsberechtigung auf den Märkten in Europa und den USA hat. Auch wenn Huawei in China ebenfalls schwächelt, nehmen wir den dortigen Markt einmal raus.

Habt Ihr in der obigen Frage mit "Nein" geantwortet, bitte ich Euch darum, noch einmal die nächste Umfrage anzuklicken. Denn viel spannender als die Ja-Nein-Frage finde ich hier Eure Gründe. Ist es ein Misstrauen gegenüber einem Unternehmen, das stark mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammenarbeitet oder findet Ihr die offensichtlichen Rebrands mit "Ex"-Tochter Honor albern?

In unserem wöchentlichen Redaktionsmeeting hatten wir noch einen Einfall, den wir mit einer letzten Frage aufgreifen wollen. Denn manchmal haben wir den Eindruck, in einer Blase zu leben. Und diese platzt womöglich nur, wenn wir sie mit offensichtlichen Umfragen pieksen!

Frage 3: Kennt Ihr jemanden, der neulich ein Huawei-Handy gekauft hat?

Neben dem Feldversuch, uns Undercover in Technikmärkten über Huawei-Handys beraten zu lassen, würden wir gerne wissen, ob unsere Zweifel rein professioneller Natur sind. Natürlich müssen wir kritisieren, dass auf Huawei-Handys die Google-Dienste fehlen – aber interessiert das Handy-Neulinge überhaupt? Und ist manchen Menschen ein gewohnter Markenname eventuell lieber als 5G?

Mit dieser letzten Frage soll diese Umfrage auch enden. Meine kleine Marktforschung zum Thema Huawei stößt auf den verschiedenen NextPit-Domains hoffentlich auf reges Interesse. Denn ich bin wirklich gespannt darauf, ob wir Nerds bei NextPit vielleicht betriebsblind genug sind, um bei der Causa Huawei etwas zu übersehen.

Schreibt mir Eure Meinung zu Huawei und zu den neuen Geräten gerne in die Kommentare. Bei der Auswertung werden wir wie gewohnt spannende Kommentare aufgreifen. Vielen Dank für Eure Teilnahme!