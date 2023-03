iOS 16.4 Beta 2: Weiter geht die wilde Fahrt

Next Pit TV

Apple iOS 16.4 Beta 2

Das neueste iOS-Update erhalten diejenigen, die einen Entwickler-Account im Rahmen von Apples Beta-Programm haben. Aber auch öffentliche Tester sollten das Update bald erhalten, da Apple es weiter ausrollt. Wenn man von den Zeitplänen für iOS 16.2 und iOS 16.3 ausgeht, sollte die finale Version von iOS 16.4 in den nächsten Wochen auf kompatiblen iPhone-Modellen zu erwarten sein.

Verpass es nicht: Welches ist das beste iPhone für Euch?

Das iOS 16.4 Beta-Update bringt kleine Änderungen an den Anzeigeeinstellungen, Apple Books, Apple Podcast und mehr. / © NextPit

Neue Icons für die Apple Care Hardwareabdeckung

Apple hat mit der ersten Beta einen erweiterten Bereich für die Hardwareabdeckung eingeführt. In dieser zweiten Version erhält andere angeschlossene Apple-Hardware wie die AirPods oder Apple Watch ein entsprechendes grafisches Symbol neben dem jeweiligen Gerät. Wenn Ihr auf ein weiteres Gerät tippt, wird Euch die Garantie Eures Geräts angezeigt, die Ihr verfolgen könnt. Details wie Apple Care+ werden ebenfalls angezeigt, wenn Ihr ein Abonnement abgeschlossen habt.

Umblättereffekt bei Büchern

In der Bücher-App gibt es jetzt eine Schaltfläche, mit der Ihr die Animation zum Umblättern der Seiten ändern könnt. Es gibt jetzt Alternativen zwischen einer gleitenden Seite und einem realistischen Curl-Effekt. Dieser Schalter ist über das Menü und die Optionen "Themen" und " Einstellungen " erreichbar.

Strobing-Effekt oder blinkende Lichter minimieren

Bereits in der Beta 1 verfügbar, aktiviert Apple die neue Funktion nun in der Beta 2. Nutzer:innen können jetzt den Stroboskop- oder Blinklichteffekt beim Ansehen von Videos reduzieren. Die Funktion arbeiten, indem die erkannten Teile eines Videos gedimmt werden.

Der Schalter zum Ein- und Ausschalten der Funktion befindet sich unter Einstellungen > Barrierefreiheit > Bewegung. In diesem Bereich könnt Ihr die Funktion "Blinkende Lichter dimmen" aktivieren. Die Funktion unterstützt sowohl den nativen iOS-Player als auch Drittanbieter-Apps wie YouTube.

Kleine Verbesserungen beim Podcast- und Musikplayer

Für die Podcast-App von Apple gibt es jetzt einen aufgefrischten Startbildschirm, der den Nutzern angezeigt wird. Die Seite beschreibt die Änderungen, die in der vorherigen Beta-Version ausgeliefert wurden. Dazu gehören Kanäle im Bibliotheken-Dashboard und eine verbesserte Nutzbarkeit von Podcasts in CarPlay.

Außerdem hat Apple die Animationen im Musikplayer aktualisiert. Es gibt jetzt eine dynamische Wellenform, die mit den Beats des gerade gespielten Titels synchronisiert ist, während beim Antippen des nächsten Titels ein längeres schwebendes Fenster angezeigt wird.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Zur Geräte-Datenbank

Apple Pay und Apple Music Classical in den Codes angeteasert

Wie 9to5Mac entdeckt hat, gibt es jetzt Hinweise darauf, dass Apple Pay bald nach Südkorea kommt. Eine Reihe von Codes deutet darauf hin, dass Nutzer in dem Land ihre Debit- und Kreditkarten in iOS 16.4 zur Apple Wallet App hinzufügen und bei Transaktionen mit Apple Pay verwenden können.

Die Kategorie "Apple Music Classical" tauchte schon in früheren großen iOS 16 Updates auf, aber in iOS 16.4 Beta 2 sind wieder zusätzliche Zeilen zu finden. Es ist unklar, ob sie mit iOS 16.4 eingeführt wird. Der iPhone-Hersteller könnte es auch auf iOS 17 verschieben, das auf der WWDC im Juni angekündigt werden soll, möglicherweise zusammen mit dem ersten "Apple Reality One" oder "Apple Reality Pro"-XR-All-in-One-Headset.

Läuft bei euch die iOS 16.4 Beta 2 auf eurem Gerät? Wenn ja, habt ihr andere Funktionen entdeckt, die wir nicht erwähnt haben? Wir würden gerne dein Feedback zu dieser Firmware hören.