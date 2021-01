iPhone per Mac & iPad laden: Sieht so Apples kabellose Zukunft aus?

Apple forscht offenbar an neuen Möglichkeiten, wie akkubetriebene Geräte wie das iPhone oder die Apple Watch in Zukunft kabellos über MacBooks oder iPads geladen werden können. Neben der notwenigen Hardware zeigen neue Patente auch Anpassungen in der Software.

Wie einer Reihe an Patenten zu entnehmen ist, könnt Ihr MacBooks und iPads zukünftig dazu nutzen, um Smartphones, Smartwatches oder auch das Ladecase der AirPods ohne ein Kabel aufzuladen. Beispielsweise könnten hierfür die Handballenauflagen links und rechts vom Trackpad des MacBooks eine Ladevorrichtung enthalten, die Apples Wearables kabellos mit Strom versorgen kann.

Apple hatte die Patente zwar bereits vor einigen Jahren eingereicht, erst jetzt wurden sie dem Unternehmen jedoch zugesprochen. Der iPhone-Hersteller forscht also schon seit langer Zeit an derartigen Technologien, die ältesten Patentanmeldungen lassen sich auf den März 2016 zurückführen.

Kabelloses Laden von Apple Watch oder iPhone am MacBook

Wer bislang iPhone, Apple Watch oder AirPods am MacBook oder iPad laden will, muss zu einem Kabel greifen. Wie die Beschreibungen und Bilder der Patente demonstrieren, könnten Spulen für induktives Laden an diversen Positionen im Notebook oder Tablet das Ende für diese Kabel bedeuten.

Die notwendige Technik zum kabellosen Laden könnte unterhalb der Tastatur oder im MacBook-Deckel untergebracht werden / © Apple

Neben der Handballenauflagen im MacBook könnte laut Apples Ingenieuren die notwendige Technik auch im Trackpad oder im Deckel untergebracht werden. Damit ließe sich zum Beispiel ein Gerät auf dem geschlossenen MacBook laden, wenn dieses beim Arbeiten mit einem externen Bildschirm oder bei Nichtbenutzung auf dem Schreibtisch liegt.

Apple nennt zudem das mögliche Vorhandensein von Magneten, die zur einfachen Ausrichtung der Geräte genutzt werden können. Diese Idee erinnert stark an das mit dem iPhone 12 vorgestellte MagSafe.

Die von Apple beschriebene Lösung sieht außerdem vor, dass eine Ladung in beide Richtungen stattfinden kann. Somit wäre es auch möglich, dass Nutzer entscheiden können, welches Gerät geladen wird. Möglicherweise wird dies aber auch automatisch von Apples Software gesteuert, sodass beispielsweise immer das Gerät mit geringerem Akkuladestand Energie bekommt.

Ladestapel: Mehrere Geräte mit nur einem Kabel laden

Ein Bild in den Patenten demonstriert des Weiteren die Möglichkeit, dass mehrere Geräte in einem Stapel geladen werden können. Konkret wird hier eine Apple Watch von einem iPhone geladen. Unter dem iPhone liegt ein iPad, welches wiederum vom MacBook kabellos geladen wird. Nur das MacBook erhält in diesem Beispiel die Ladung über ein Kabel.

Apples Patent zeigt diesen (fast) kabellosen Ladestapel / © Apple

Kabelloses Laden: Apple zeigt Integration in Betriebssysteme

In einem der genannten Beispiele wird ein iPhone auf dem Display eines iPads geladen. Dadurch ergibt sich die Problematik, dass Teile des iPad-Displays nicht länger sichtbar sind. An dieses Problem haben Apples Techniker aber offenbar gedacht und sehen vor, dass sich der Bildschirminhalt des iPads entsprechend nach unten bewegt und so im oberen Bereich keine Informationen angezeigt werden. Wird das Patent in genau dieser Form umgesetzt, würde das iPhone dann sogar automatisch die fehlenden Inhalte des iPads anzeigen.

Beim Laden auf einem iPad könnte der sichtbare Bereich des Tablet-Displays automatisch angepasst werden / © Apple

Apples Forschungen am fehlgeschlagenen AirPower oder auch dem neuen MagSafe zeigen, dass das US-Unternehmen starkes Interesse an Lösungen zum kabellosen Laden hat. Die nun entdeckten Patente untermauern dies erneut, bedeuten aber wie üblich nicht zwangsläufig, dass zukünftige Produkte über genau derartige Features verfügen werden.

Dass sich Geräte gegenseitig aufladen können, ist aber in der Smartphone-Welt längst keine Seltenheit mehr. So ermöglichen es viele Android-Hersteller, dass Smartwatches oder True-Wireless-Earbuds beim Auflegen auf ein kompatibles Smartphone wie dem Huawei Mate 40 Pro aufgeladen werden. Apples Patente sind also keineswegs unrealistisch.