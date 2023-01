iOS 16.3 ist da: So macht das Update Euer iPhone sicherer

Next Pit TV

iOS 16.3 soll weitere Probleme lösen, die mit den vorherigen iOS-Versionen aufgetreten sind. Es bringt zwar auch neue Funktionen, aber diese beschränken sich unter anderem auf eine Reihe von Unity-Wallpapers, neue Sicherheitsschlüssel in der Apple-ID und die Kompatibilität mit dem HomePod (2023). Lest dazu übrigens auch unsere Kaufberatung für den richtigen HomePod! Nachfolgend findet Ihr die wichtigsten Änderungen in iOS 16.3.

Liste der Neuerungen in iOS 16.3

Mit Sicherheitsschlüsseln für die Apple-ID können Benutzer:innen die Sicherheit ihres Accounts erhöhen, indem auf neuen Geräten ein physischer Sicherheitsschlüssel als Bestandteil der Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Anmeldung erforderlich ist.

Der erweiterte Datenschutz für iCloud verfügt über mehr iCloud-Datenkategorien (insgesamt 23), die mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind, einschließlich iCloud-Backups, Notizen und Fotos. Eure Daten sind somit selbst im Falle einer Datenschutz­verletzung in der Cloud geschützt.

Für "Notruf-SOS" müsst Ihr jetzt die Seitentaste zusammen mit einer der Lautstärketasten halten und dann loslassen, um versehentliche Notrufe zu verhindern.

Ein neues Unity-Zifferblatt ehrt die Geschichte und Kultur Schwarzer Menschen im Black-History-Monat.

Die Home-App unterstützt jetzt den HomePod 2023 oder die 2. Generation, sowie die Einrichtung von Automatisierungen über den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor des HomePod Mini

Ihr könnt neu bearbeitete Umgebungsgeräusche in der Home-App verwenden

Neue Widgets für den HomePod-Sperrbildschirm sind nun verfügbar, darunter der Klimasensor

Liste der Fehlerbehebungen in iOS 16.3

Apple Music kann standardmäßig explizite Versionen von Titeln abspielen.

Ein Problem wurde korrigiert, bei dem Siri nicht korrekt auf Musikanfragen reagiert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem nach dem Beenden des Ruhezustands des iPhone 14 Pro Max (Test) horizontale Linien erscheinen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Home-Widget auf dem Sperrbildschirm den Status der Home-App nicht korrekt anzeigt.

Ein Problem in Freeform wurde behoben, bei dem einige mit dem Apple Pencil oder Eurem Finger gezeichnete Striche eventuell auf geteilten Boards nicht angezeigt werden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Siri-Anfragen in CarPlay möglicherweise nicht korrekt verstanden werden.

Für kompatible iPhone-Modelle ist die neueste Softwareversion bereits verfügbar. Habt Ihr die automatischen Updates nicht aktiviert, überprüft Ihr das manuell, indem Ihr in den Einstellungen > Allgemein die Option Softwareaktualisierung auswählt.

Lasst uns wissen, ob das Update auf iOS 16.3 bei Euch eventuelle Fehler oder Probleme auf dem iPhone behebt. Welche der iOS-16.3-Funktionen oder Fehlerbehebungen haltet Ihr für die wichtigsten? Schreib uns im Kommentarbereich unten.