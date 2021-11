Kostenlos für iOS & Android: Diese Premium-Apps sind derzeit gratis

Es ist Dienstag und Dienstag ist bei uns auch immer der Tag, an dem wir Euch Apps und Spiele vorstellen, die eigentlich kostenpflichtig sind. Eigentlich sage ich deswegen, weil wir Euch Premium-Versionen für iOS und Android zusammenstellen, die es für kurze Zeit kostenlos gibt.

Ich wette, Ihr wisst längst, was Ihr hier im Artikel geboten bekommt. Wir durchsuchen Deal-Communities wie MyDealz, checken Apps wie AppsFree und hören auch auf die Tipps der NextPit-Community. All das nur mit dem Ziel, Anwendungen und Mobile Games zu finden, die es in einem schlanken Zeitfenster kostenlos gibt, obwohl sie üblicherweise kostenpflichtig sind.

Dabei versuchen wir, eine möglichst bunte Mischung zu finden, also sowohl Produktivitäts-Apps und feine Spiele zu finden, bei denen sich der Download bestenfalls auch dann lohnen würde, wären sie nicht kostenlos. Dabei achten wir darauf, dass diese wenigstens mit 3,5 Sternen bewertet sind und uns nicht direkt Rezensionen vor Abzocke oder ähnliche Stolperfallen warnen.

Tipp: Dieser Hinweis ist Euch sicher ebenfalls bekannt, aber ich erzähle es nochmal flott. Ladet Euch interessante Apps auch dann runter, wenn Ihr derzeit keine Verwendung findet, oder der Platz auf dem Smartphone langsam eng wird. Danach könnt Ihr die Anwendung direkt wieder löschen – und installiert sie Euch einfach dann neu, sobald Ihr sie benötigt.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps im Google Play Store

Kostenlose Spiele im Google Play Store

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps im Apple App Store

Ad Blocker - Remove Ads ( 6,99 € ): Vielseitiger Ad-Blocker, der einige Tricks auf Lager hat und den wir Euch auch bereits in einem eigenen Artikel ans Herz gelegt haben.

Vielseitiger Ad-Blocker, der einige Tricks auf Lager hat und den wir Euch auch bereits in einem eigenen Artikel ans Herz gelegt haben. Diabetes Tracker ( 10,99 € ): Diabetiker plagen sich mit ihrer unschönen Stoffwechselerkrankung herum. Dieser gut bewertete Tracker könnte zumindest dabei helfen, dass Ihr alle wichtigen Daten genau im Blick behaltet.

): Diabetiker plagen sich mit ihrer unschönen Stoffwechselerkrankung herum. Dieser gut bewertete Tracker könnte zumindest dabei helfen, dass Ihr alle wichtigen Daten genau im Blick behaltet. Mavenelle ( 6,99 € ): Diese App bietet Meditationsübungen, Quotes und mehr und wendet sich explizit an Damen.

): Diese App bietet Meditationsübungen, Quotes und mehr und wendet sich explizit an Damen. PDF Max Pro ( 5,49 € ): Was immer Ihr mit einer PDF-Datei anfangen wollt – unterschreiben, ausfüllen, kommentieren, Stellen hervorheben – PDF Max Pro macht es!

): Was immer Ihr mit einer PDF-Datei anfangen wollt – unterschreiben, ausfüllen, kommentieren, Stellen hervorheben – PDF Max Pro macht es! PropFun Pro ( 1,09 € ): Wieder einmal eine Foto-App, die Eure Bilder modifiziert und behauptet, die spaßigste Foto-App von allen zu sein. Sagt Ihr mir, ob es stimmt!

): Wieder einmal eine Foto-App, die Eure Bilder modifiziert und behauptet, die spaßigste Foto-App von allen zu sein. Sagt Ihr mir, ob es stimmt! Pixel Widgets ( 2,29 € ): Ihr wollt Eurem iPhone Widgets verpassen und das am besten im Retro-Pixel-Look? Dann sollte das mit dieser App möglich sein.

): Ihr wollt Eurem iPhone Widgets verpassen und das am besten im Retro-Pixel-Look? Dann sollte das mit dieser App möglich sein. Form Maker ( 1,09 € ): Wer kennt's nicht? Man sitzt gelangweilt zuhause und denkt sich: "Puh, jetzt wäre es cool, wenn ich ein paar eigene Formulare gestalten könnte" – und genau dafür braucht Ihr diese App!

Kostenlose Spiele im Apple App Store