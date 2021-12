Kostenlose Apps für Android & iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit gratis

NextPit hat Euch zum Wochenende wieder eine Auswahl an Apps und Spielen für iOS und Android zusammengestellt. Diese Premium-Anwendungen gibt es normalerweise zu kaufen, werden im Apple App Store und im Google Play Store aber derzeit kostenlos angeboten.

Auf der Suche nach mobile Games und Apps bedient NextPit Euch täglich mit unseren App-News und zweimal wöchentlich mit unseren App-Listen. Wir durchforsten für diese Listen das Netz nach Anwendungen oder Spielen, die nicht sowieso generell kostenlos sind. Wir schnappen uns also nur die Premium-Apps in Phasen, in denen sie kostenlos zu haben sind.

Egal, ob Kinderspiele, Kamera-Apps, Einkaufslisten-Anwendungen, Shooter oder schlichte Casual Games: In dieser Liste kann grundsätzlich alles landen.

Tipp: Wir empfehlen Euch, interessante Apps unbedingt herunterzuladen, auch wenn Ihr für eine App oder ein Spiel aktuell keine Verwendung habt. Danach löscht Ihr die nicht benötigte App, sie wandert in Eure App-Bibliothek und Ihr könnt sie jederzeit wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps für Android

Kostenlose Spiele für Android

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps für iOS

Fan Noise (4,4 9 €) : Diese App hilft Schlaflosen und Babys, in wenigen Minuten einzuschlafen, indem sie weißes Rauschen abspielt.

: Diese App hilft Schlaflosen und Babys, in wenigen Minuten einzuschlafen, indem sie weißes Rauschen abspielt. Rollit - Photo Transfer App (3,4 9 €) : Mit dieser App könnt Ihr schnell und einfach Fotos und Videos von einem Computer in die Galerie Eures iPhones übertragen, unabhängig vom Betriebssystem.

: Mit dieser App könnt Ihr schnell und einfach Fotos und Videos von einem Computer in die Galerie Eures iPhones übertragen, unabhängig vom Betriebssystem. Make A Giveaway für Instagram (9,9 9 €) : Mit dieser App könnt Ihr zufällige Gewinner:innen eines Wettbewerbs auswählen, um ihnen eine Belohnung zukommen zu lassen.

: Mit dieser App könnt Ihr zufällige Gewinner:innen eines Wettbewerbs auswählen, um ihnen eine Belohnung zukommen zu lassen. Calendarium (1,0 9 €) : Dieser neue, einfach zu bedienende Kalender will Euch dabei helfen, viele interessante Dinge über Euren Tag zu erfahren.

: Dieser neue, einfach zu bedienende Kalender will Euch dabei helfen, viele interessante Dinge über Euren Tag zu erfahren. PropFun Pro (1,0 9 €) : Erstellt erstaunliche Collagen, die Ihr mit Euren Lieben oder in sozialen Netzwerken teilen könnt.

: Erstellt erstaunliche Collagen, die Ihr mit Euren Lieben oder in sozialen Netzwerken teilen könnt. DayCost Pro (3,4 9 €) : Mit dieser Finanzverwaltungs-App könnt Ihr Eure Ausgaben notieren und Euer Geld besser im Blick behalten.

: Mit dieser Finanzverwaltungs-App könnt Ihr Eure Ausgaben notieren und Euer Geld besser im Blick behalten. GIF Tools von Paperclip (1,0 9 €) : Eine umfangreiche Sammlung von Werkzeugen zum Erstellen und Bearbeiten von GIFs.

Kostenlose Spiele für iOS

Level (1,0 9 €) : Ein entspanntes Puzzle, bei dem Ihr nur die Teile bewegen müsst, um die Plattformen auszurichten.

: Ein entspanntes Puzzle, bei dem Ihr nur die Teile bewegen müsst, um die Plattformen auszurichten. Block vs. Block (10,9 9 €) : Tretet gegen die KI oder andere Online-Spieler:innen in diesem grafisch ansprechenden Puzzle mit einfachem Gameplay an.

: Tretet gegen die KI oder andere Online-Spieler:innen in diesem grafisch ansprechenden Puzzle mit einfachem Gameplay an. Jinks! (2,2 9 €) : Keine Level, kein Limit, Ihr müsst lediglich Strategien entwickeln, um die Kontrolle zu behalten.

: Keine Level, kein Limit, Ihr müsst lediglich Strategien entwickeln, um die Kontrolle zu behalten. cat&line (2,2 9 €) : Das Konzept dieses Spiels? Lass eine Katze auf einer Linie laufen, die Ihr nach und nach zeichnet – Cat & Line halt.

: Das Konzept dieses Spiels? Lass eine Katze auf einer Linie laufen, die Ihr nach und nach zeichnet – Cat & Line halt. 2 Players 1 Device (1,0 9 €) : Fordert eine andere Person in 8 einfachen Spielen für zwei Spieler auf einem einzigen iPhone heraus.

: Fordert eine andere Person in 8 einfachen Spielen für zwei Spieler auf einem einzigen iPhone heraus. Astr! (2,2 9 €) : Astr! ist laut Selbstbeschreibung ein "herausforderndes" Casual-Game, bei dem Ihr einer Flut von Hindernissen in einzigartigen und lebendigen Welten ausweichen müsst.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser Woche? Habt Ihr im Google Play Store oder im App Store von Apple spannendere Apps oder Spiele im Angebot gefunden? Teilet es uns Eure Tipps in den Kommentaren mit. Ebenso würden wir uns freuen, wenn Ihr uns darauf hinweist, sollte eine der Apps nicht mehr kostenlos zu haben sein.