Kostenlose Apps für Android und iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit gratis

NextPit hat wieder Apps und Spiele für iOS und Android für Euch aufgelistet! Darunter ausschließlich Apps, die normalerweise kostenpflichtig sind. Aktuell bekommt Ihr sie umsonst – aber nicht für lange! Schaut also am Besten direkt im Apple AppStore und Google Play Store vorbei und ladet sie herunter.

Woche für Woche werden in den App-Stores für iOS und Android viele Apps und Mobile Games in Rabatt-Aktionen angeboten. Bestenfalls können Premium-Apps sogar kostenlos heruntergeladen werden. Über Apps wie AppsFree oder Seiten wie MyDealz lassen sich einige dieser Angebote finden. Wir nehmen Euch diesen Schritt ab und stellen Euch zweimal pro Woche hier Listen bereit, die diese kostenlosen Angebote beinhalten.

Es geht hier also nicht um die ständig kostenlosen Apps wie WhatsApp oder Instagram, sondern explizit nur um die Premium-Anwendungen, für die Ihr normalerweise blechen müsst.

Tipp: Habt Ihr einen spannenden Download gefunden, installiert Euch die App am Besten sofort, auch wenn Ihr sie gerade nicht benötigt. Sollte der Platz auf dem Phone zu eng werden, kickt sie einfach direkt wieder. Sie landet so oder so in Eurer App-Bibliothek und kann jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Kostenlose Android-Apps

Manuelle Kamera (4,69 €) : Schaltet zusätzliche Funktionen für die Kamera Eures Handys frei. Holt Euch mehr manuelle Modi, legt Einstellungen wie ISO, Belichtung, Fokus, Weißabgleich und Verschlusszeit fest. Die App bietet auch zusätzliche Funktionen für Videoaufnahmen, wie Zeitlupe, Zeitraffer und mehr.

: Schaltet zusätzliche Funktionen für die Kamera Eures Handys frei. Holt Euch mehr manuelle Modi, legt Einstellungen wie ISO, Belichtung, Fokus, Weißabgleich und Verschlusszeit fest. Die App bietet auch zusätzliche Funktionen für Videoaufnahmen, wie Zeitlupe, Zeitraffer und mehr. POW - Cartoon-Soundeffekte (0,69 €) : Ihr möchtet Eure Podcast-Aufnahmen oder Euren nächsten TikTok-Hit aufpeppen? Versucht, sie mit diesem einfachen Soundboard aufzupeppen, das alberne Cartoon-Sounds bietet. (Auf Englisch)

: Ihr möchtet Eure Podcast-Aufnahmen oder Euren nächsten TikTok-Hit aufpeppen? Versucht, sie mit diesem einfachen Soundboard aufzupeppen, das alberne Cartoon-Sounds bietet. (Auf Englisch) EZ Notes (4,75 €) : Diktiert Notizen aufs Smartphone und lasst sie in Text umwandeln, der mit Farben, Rich Text, Bildern und vielem mehr organisiert und bearbeitet werden kann. (Auf Englisch)

: Diktiert Notizen aufs Smartphone und lasst sie in Text umwandeln, der mit Farben, Rich Text, Bildern und vielem mehr organisiert und bearbeitet werden kann. (Auf Englisch) Unit-Konverter (7,99 €) : Konvertiert Einheiten aus mehr als 40 verschiedenen Kategorien, mit zusätzlichen Tools wie einem Echtzeit-Währungsrechner (erfordert eine Internetverbindung), Kompass, Wasserwaage, Datumsrechner und mehr. (Auf Englisch)

: Konvertiert Einheiten aus mehr als 40 verschiedenen Kategorien, mit zusätzlichen Tools wie einem Echtzeit-Währungsrechner (erfordert eine Internetverbindung), Kompass, Wasserwaage, Datumsrechner und mehr. (Auf Englisch) Ägyptische Pyramiden VR Achterbahn (1,69 €) : Schnappt Euch Euer günstiges Smartphone-VR-Headset und besucht die Großen Pyramiden von Ägypten auf eine völlig neue Art: Mit einer Achterbahnfahrt.

Kostenlose Android-Spiele

Infinite Puzzle (4,49 €) : Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob dieses Puzzlespiel wirklich unendlich ist, aber Ihr könnt Euch selbst davon überzeugen, indem Ihr alle auf dem Bildschirm angezeigten Linien miteinander verbindet. (Auf Englisch)

: Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob dieses Puzzlespiel wirklich unendlich ist, aber Ihr könnt Euch selbst davon überzeugen, indem Ihr alle auf dem Bildschirm angezeigten Linien miteinander verbindet. (Auf Englisch) Push (0,99 €) : Von den Rätselexperten von Rainbow Train haben wir hier mit Push ein weiteres herausforderndes, aber beruhigendes Spiel, das auf Punkte, Zähler und den größten Teil der Benutzeroberfläche verzichtet, damit Ihr Euren Weg durch die Etappen lernen könnt.

: Von den Rätselexperten von Rainbow Train haben wir hier mit Push ein weiteres herausforderndes, aber beruhigendes Spiel, das auf Punkte, Zähler und den größten Teil der Benutzeroberfläche verzichtet, damit Ihr Euren Weg durch die Etappen lernen könnt. Galaxy Attack (0,99 €) : Schützt die Erde vor der Invasion der Außerirdischen, und rüstet Euer Schiff auf, um Euch in diesem vertikalen Shoot-em-up den Horden von Herausforderungen zu stellen. (Auf Englisch)

: Schützt die Erde vor der Invasion der Außerirdischen, und rüstet Euer Schiff auf, um Euch in diesem vertikalen Shoot-em-up den Horden von Herausforderungen zu stellen. (Auf Englisch) 9th Dawn II 2 RPG (4,29 €) : Um den dritten Teil der Serie zu promoten, verschenkt der Entwickler das zweite Spiel. Ihr könnt hier Städte, Wälder und Verliese erkunden, Beute sammeln, gegen Monster kämpfen und Euer Land vom Monsterdrachen zurückzuerobern. (Auf Englisch)

: Um den dritten Teil der Serie zu promoten, verschenkt der Entwickler das zweite Spiel. Ihr könnt hier Städte, Wälder und Verliese erkunden, Beute sammeln, gegen Monster kämpfen und Euer Land vom Monsterdrachen zurückzuerobern. (Auf Englisch) Peppa Pig: Happy Mrs. Chicken (3,29 €) : Diese App ist perfekt, um kleine Kinder bei Laune zu halten. Sie enthält verschiedene einfache Minispiele, die sich an Vorschulkinder richten. Erfahrt mehr über das Spiel, indem Ihr hier klickt.

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Juice Watch (5,49 €) : Dieses kleine Widget verbessert die Integration zwischen Eurem iPhone und der Apple Watch. Das Smartphone zeigt eine Benachrichtigung an, wenn die Uhr vollständig aufgeladen ist, während die Apple Watch ein kleines Widget erhält, das den Batteriestand des iPhones anzeigt.

: Dieses kleine Widget verbessert die Integration zwischen Eurem iPhone und der Apple Watch. Das Smartphone zeigt eine Benachrichtigung an, wenn die Uhr vollständig aufgeladen ist, während die Apple Watch ein kleines Widget erhält, das den Batteriestand des iPhones anzeigt. Orderly (1,09 €) : Bringt Ordnung in Eure scheinbar unüberschaubare To-Do-Liste. Organisiert Aufgaben, sortiert sie chronologisch und synchronisiert Listen zwischen Geräten.

: Bringt Ordnung in Eure scheinbar unüberschaubare To-Do-Liste. Organisiert Aufgaben, sortiert sie chronologisch und synchronisiert Listen zwischen Geräten. PDF Max Pro (5,49 €) : Organisiert PDF-Dateien sowohl auf Eurem iPhone als auch auf Eurem Mac, füllt Formulare aus und unterschreibt PDF-Dokumente. (Auf Englisch)

: Organisiert PDF-Dateien sowohl auf Eurem iPhone als auch auf Eurem Mac, füllt Formulare aus und unterschreibt PDF-Dokumente. (Auf Englisch) Easy Spending Budget (1,09 €) : Habt Ihr Probleme, Mit Eurem Gehalt über den ganzen Monat zu kommen? Dann hilft vielleicht diese Budget-App

: Habt Ihr Probleme, Mit Eurem Gehalt über den ganzen Monat zu kommen? Dann hilft vielleicht diese Budget-App Videdit (1,09 €) : Bearbeitet Eure Videos schnell und einfach, ohne einen Computer benutzen zu müssen. Erstellt Collagen, fügt Effekte hinzu, schneidet das Material zurecht, fügt Soundtracks hinzu und vieles mehr.

Kostenlose iOS-Spiele

Peppa Pig: Fröhliche Mrs. Chicken (3,29 €) : Diese App ist perfekt, um kleine Kinder abzulenken. Sie enthält verschiedene einfache Minispiele, die sich an Vorschulkinder richten.

: Diese App ist perfekt, um kleine Kinder abzulenken. Sie enthält verschiedene einfache Minispiele, die sich an Vorschulkinder richten. Jumpy Wheels (2,29 €) : Testet Eure Reflexe und die Auge-Hand-Koordination, indem Ihr Hindernissen ausweicht. (Auf Englisch)

: Testet Eure Reflexe und die Auge-Hand-Koordination, indem Ihr Hindernissen ausweicht. (Auf Englisch) Kinecto (2,29 €) : Räumt das Spielfeld in diesem Puzzlespiel ab, das versucht, die klassische Tetris-Formel zu modernisieren. (Auf Englisch)

: Räumt das Spielfeld in diesem Puzzlespiel ab, das versucht, die klassische Tetris-Formel zu modernisieren. (Auf Englisch) Alice Beyond Wonderland (3,29 €) : Löst das Geheimnis um das Verschwinden Eurer Freunde aus dem Königreich, indem Ihr Rätsel löst, die von Point-and-Click-Adventures der alten Schule inspiriert sind. (Auf Englisch)

: Löst das Geheimnis um das Verschwinden Eurer Freunde aus dem Königreich, indem Ihr Rätsel löst, die von Point-and-Click-Adventures der alten Schule inspiriert sind. (Auf Englisch) Hugo Hup (2,29 €) : Erklimmt den Wasserfall, indem du die titelgebende Figur in die Luft schießt. Achtet nur darauf, dass sie auf den Plattformen landet. (Auf Englisch)

Könnt Ihr mit unserer Dienstags-Ausgabe an kostenlosen Apps was anfangen? Habt Ihr ergänzende Tipps? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns auch wissen, falls in der Liste eine App wieder kostenpflichtig wird.