21 Gratis-Apps für Android & iOS: Diese Downloads sind aktuell kostenlos

Zum Wochenstart haben wir wieder das Internet nach kostenlosen Apps und Games für iOS und Android durchforstet. Schnappt Euch die Downloads im Google Play Store und Apple AppStore so schnell wie möglich, denn die Apps kosten schon bald wieder Geld!

Was ist noch günstiger als ein 9-Euro-Ticket? Genau, all unsere kostenlosen Games und Apps in diesem Artikel zusammen. Zweimal pro Woche sammeln wir hier einen Haufen Downloads für Euch zusammen. Allesamt handelt es sich dabei um eigentlich kostenpflichtige Software, die lediglich im Rahmen einer Promo-Aktion kurzzeitig gratis abgegeben wird.

Wir durchsuchen auf unserer Suche nach Download-Futter Seiten wie App Sliced oder MyDealz, aber auch Apps wie AppsFree. Wollt Ihr Euch selbst auf die Suche nach kostenlosen Inhalten machen? Dann kann ich Euch Antoines Artikel ans Herz legen, in welchem er erklärt, wie Ihr sicher kostenlose Software für iOS und Android findet.

Tipp: Sorgt Ihr euch um den Platz auf dem Handyspeicher? Ladet Euch die gewünschte App dennoch runter und schmeißt sie direkt wieder vom Handy. Sie kann dann jederzeit wieder kostenlos installiert werden, wenn Ihr Euren Handyspeicher mit unserem Artikel aufgeräumt habt.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Kostenlose Android-Spiele

Leben oder Sterben: Überleben ( 1,19 € ): Milliarden Menschen sind in diesem Mobile Game tot, Ihr erfreulicherweise noch nicht. Wieder einmal ballert Ihr Euch durch ein Endzeitszenario mit Zombies.

): Milliarden Menschen sind in diesem Mobile Game tot, Ihr erfreulicherweise noch nicht. Wieder einmal ballert Ihr Euch durch ein Endzeitszenario mit Zombies. Soul Warrior Premium ( 0,59 € ): Fantasy-RPG im Stile eines Side-Scrollers. Ihr übernehmt die Kontrolle über zwei Krieger und sollt Eure Welt von einem bösen Zauberer befreien.

): Fantasy-RPG im Stile eines Side-Scrollers. Ihr übernehmt die Kontrolle über zwei Krieger und sollt Eure Welt von einem bösen Zauberer befreien. Dungeons and Pixel Heroes VIP ( 1,79 € ): In diesem Spiel macht Ihr das, was man üblicherweise in Dungeons so macht: Ihr sucht Artefakte, Waffen und Schätze und schlagt die Feinde in die Flucht.

): In diesem Spiel macht Ihr das, was man üblicherweise in Dungeons so macht: Ihr sucht Artefakte, Waffen und Schätze und schlagt die Feinde in die Flucht. Rectangles Pro ( 1,89 € ) [ endet morgen! ] Casual Game aus der typischen "Leicht zu lernen, schwer zu meistern"-Kategorie.

) [ ] Casual Game aus der typischen "Leicht zu lernen, schwer zu meistern"-Kategorie. Mayatch ( 1,99 € ): Ein weiteres Casual Game, bei dem Ihr verschiedene "Connect 3"-Spielchen in unterschiedlichen Modi spielen könnt.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Combo Widget ( 1,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr den Homescreen auf Eurem iOS-Device nach Euren Wünschen gestalten, egal ob Widgets fürs Anrufen, Kontakte, Kalender oder was auch immer.

): Mit dieser App könnt Ihr den Homescreen auf Eurem iOS-Device nach Euren Wünschen gestalten, egal ob Widgets fürs Anrufen, Kontakte, Kalender oder was auch immer. Safety Note+ Pro ( 2,99 € ): Hiermit schützt Ihr Eure Notizen vor fremden Blicken. Legt fest, dass nur mit biometrischen Daten Zugriff gestattet wird und erstellt automatische Fotos von "Eindringlingen".

): Hiermit schützt Ihr Eure Notizen vor fremden Blicken. Legt fest, dass nur mit biometrischen Daten Zugriff gestattet wird und erstellt automatische Fotos von "Eindringlingen". Contacts Widget & Manager ( 1,99 € ): Mit dieser App erhaltet Ihr ein Widget, welches Euch Anrufe mit einem Fingertipp einleiten könnt. Außerdem könnt Ihr damit auch Eure Kontaktliste organisieren und doppelte Kontakte ausmerzen.

): Mit dieser App erhaltet Ihr ein Widget, welches Euch Anrufe mit einem Fingertipp einleiten könnt. Außerdem könnt Ihr damit auch Eure Kontaktliste organisieren und doppelte Kontakte ausmerzen. Minimal Folio ( 2,99 € ): Tool, welches Euch hilft, Eure Grafiken, Videos usw. für Eure Präsentation aufzubereiten. Setzt auf ein schlichtes, intuitives Interface.

): Tool, welches Euch hilft, Eure Grafiken, Videos usw. für Eure Präsentation aufzubereiten. Setzt auf ein schlichtes, intuitives Interface. PDF Converter Pro Word to PDF ( 1,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr aus euren Dokumenten, Fotos, Kontakten usw. im Handumdrehen PDF-Dateien erstellen.

): Mit dieser App könnt Ihr aus euren Dokumenten, Fotos, Kontakten usw. im Handumdrehen PDF-Dateien erstellen. bhyve Pro ( 9,99 € ): Die oben schon für Android empfohlene Steuerungssoftware für Orbit-bhyve-Bewässerungssysteme ist auch für iOS aktuell kostenlos.

Kostenlose iOS-Spiele

Clash of Warloads ( 0,99 € ): Werft Euch in die Schlacht mit diesem rundenbasierten War-Chess-Game, welches an Heroes of Might and Magic erinnert.

): Werft Euch in die Schlacht mit diesem rundenbasierten War-Chess-Game, welches an Heroes of Might and Magic erinnert. True Surf ( 1,99 € ): Auf der Suche nach der perfekten Welle, aber Hawaii ist gerade echt weit weg? Dann surft zumindest auf dem iPhone mit dieser Surf-Simulation.

): Auf der Suche nach der perfekten Welle, aber Hawaii ist gerade echt weit weg? Dann surft zumindest auf dem iPhone mit dieser Surf-Simulation. Breath of Dragon II ( 3,99 € ): Steht Euch der Sinn mehr nach Rollenspiel als nach Surfen? Dann werdet Ihr mit diesem Spiel vermutlich glücklicher. Es verschlägt Euch ins Jahr 2088, wo Technologie auf Drachen trifft.

): Steht Euch der Sinn mehr nach Rollenspiel als nach Surfen? Dann werdet Ihr mit diesem Spiel vermutlich glücklicher. Es verschlägt Euch ins Jahr 2088, wo Technologie auf Drachen trifft. Fantasy Dragon Simulator 2021 ( 9,99 € ): Apropos Drachen: In dieser Simulation lernt Ihr, einen Drachen zu kontrollieren und ihn einzusetzen.

): Apropos Drachen: In dieser Simulation lernt Ihr, einen Drachen zu kontrollieren und ihn einzusetzen. Fill me up ( 1,99 € ): Hier ist wieder Euer Gehirn gefragt. Bei diesem Puzzle-Spielchen müsst Ihr nämlich dafür sorgen, dass die vorgegebene Fläche komplett ausgefüllt wird.

Somit sind wir für den heutigen Dienstag durch mit unseren kostenlosen Downloads. Lasst uns bitte wissen, wenn Ihr über eine App oder ein Game stolpert, welches wieder kostenpflichtig geworden ist!