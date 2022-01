Kostenlos für iOS & Android: Diese Apps & Games gibt's aktuell gratis

Auch in der ersten Januar-Woche bietet Euch NextPit eine Auswahl an Schnäppchen für Apps und Spiele für iOS und Android, die normalerweise kostenpflichtig sind. Aktuell sind sie kostenlos zu haben, aber nicht für lange – also ladet sie lieber flott aus dem Apple AppStore und Google Play Store herunter.

Neben unzähligen ständig kostenlosen Apps gibt es in den App-Stores auch haufenweise Premium-Versionen. Das sind in vielen Fällen einfach werbefreie Varianten der Gratis-Apps, oft aber bekommt Ihr dort auch zusätzliche Features geboten. Hin und wieder gibt es Aktionen der Entwickler, bei denen diese eigentlich kostenpflichtigen Apps für einige Tage kostenlos installiert werden können.

Genau nach diesen Apps suchen wir für Euch! Denkt also bitte daran, dass Ihr die empfohlenen Apps möglichst schnell herunterladet. Während wir für Android in den meisten Fällen ein Datum kennen, bis wann die Aktion läuft, können wir das für die iOS-Downloads nicht absehen. Sollte also eine der hier aufgelisteten Apps wieder kostenpflichtig werden, seht es uns nach – und weist uns gerne in den Kommentaren drauf hin.

Lest auch: So findet Ihr kostenlose Apps im Google Play Store und im AppStore

Tipp: Habt Ihr eine interessante App gefunden, die Ihr aktuell nicht benötigt oder ist Euer Platz auf dem Smartphone zu knapp? Dann ladet sie Euch trotzdem kurz herunter und löscht sie direkt wieder. Die App befindet sich dann in Eurem Portfolio und Ihr könnt sie somit jederzeit wieder kostenlos herunterladen.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Vorübergehend kostenlose Android-Apps

Unit Converter Pro (0,79 €) : Wie der Name schon sagt, könnt Ihr mit dieser App Einheiten aus 18 verschiedenen Kategorien wie Masse, Entfernung, Temperatur, oder Volumen, Zeit und viele andere umrechnen.

: Wie der Name schon sagt, könnt Ihr mit dieser App Einheiten aus 18 verschiedenen Kategorien wie Masse, Entfernung, Temperatur, oder Volumen, Zeit und viele andere umrechnen. AirTag Tracker Detect Pro (2,59 €) : Habt Ihr Angst, verfolgt zu werden? Mit dieser App könnt Ihr auf Eurem Android-Smartphone erkennen, ob sich ein unbekannter AirTag in der Nähe befindet.

: Habt Ihr Angst, verfolgt zu werden? Mit dieser App könnt Ihr auf Eurem Android-Smartphone erkennen, ob sich ein unbekannter AirTag in der Nähe befindet. Fractions Math Pro (0,60 €) : Werft mal einen Blick auf diesen Rechner, mit dem Ihr Brüche addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, vereinfachen oder umwandeln könnt.

: Werft mal einen Blick auf diesen Rechner, mit dem Ihr Brüche addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, vereinfachen oder umwandeln könnt. Xetrox - Icon Pack (0,89 €) : Ein farbenfrohes Icon Pack, das Eurem Smartphone eine lustige Note verleiht. (Nur in englischer Sprache)

: Ein farbenfrohes Icon Pack, das Eurem Smartphone eine lustige Note verleiht. (Nur in englischer Sprache) Home workouts Gym Pro (1,79 €) : Diese Fitness-App enthält Übungen für Bauch, Brust, Beine, Arme und Körpertraining.

: Diese Fitness-App enthält Übungen für Bauch, Brust, Beine, Arme und Körpertraining. Livemocha: Learn Languages (0,99 €) : Mit dieser Sonderausgabe von Livemocha könnt Ihr in nur wenigen Tagen mehr über die Sprache Eurer Wahl lernen.

Vorübergehend kostenlose Android-Games

Merge Number Puzzle (3,29 €) : Ein Zahlenpuzzle mit einem gut durchdachten und herausfordernden Gameplay. (Nur in englischer Sprache)

: Ein Zahlenpuzzle mit einem gut durchdachten und herausfordernden Gameplay. (Nur in englischer Sprache) Soul Warrior Premium (0,59 €) : In diesem Action-Adventure geht es wieder einmal gegen das Böse, und Ihr habt die Wahl zwischen einem weiblichen und einem männlichen Helden, beide im Anime-Look. (Nur in englischer Sprache)

: In diesem Action-Adventure geht es wieder einmal gegen das Böse, und Ihr habt die Wahl zwischen einem weiblichen und einem männlichen Helden, beide im Anime-Look. (Nur in englischer Sprache) MR RACER (4,99 €) : Ein Autorennspiel, das ein extremes Multiplayer-Rennerlebnis bietet. Rast mit Freunden in coolen Super-Cars mit hoher Geschwindigkeit um die Wette und bezwingt dabei den Verkehr. (Nur in englischer Sprache)

: Ein Autorennspiel, das ein extremes Multiplayer-Rennerlebnis bietet. Rast mit Freunden in coolen Super-Cars mit hoher Geschwindigkeit um die Wette und bezwingt dabei den Verkehr. (Nur in englischer Sprache) Bottle breaker 3D (214,99 €) : Bei diesem 3D-Flaschenschießspiel profitiert Ihr laut Entwickler von einer realitätsnahen Experience, atemberaubenden Grafik und flüssigem Gameplay. Über diesen absurden Mondpreis der App verlieren wir mal lieber kein weiteres Wort. (Nur in englischer Sprache)

: Bei diesem 3D-Flaschenschießspiel profitiert Ihr laut Entwickler von einer realitätsnahen Experience, atemberaubenden Grafik und flüssigem Gameplay. Über diesen absurden Mondpreis der App verlieren wir mal lieber kein weiteres Wort. (Nur in englischer Sprache) Famous Quotes Guessing Game PRO ( 2,09 € ): Ein unterhaltsames Ratespiel, das Euer Allgemeinwissen herausfordert und bei dem Ihr Hunderte der berühmtesten Zitate aller Zeiten entdecken könnt. (Nur in englischer Sprache)

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps

Hatch: Focus for Students (3,49 €) : Diese App belohnt Euch für das Lesen, Lernen oder Erledigen Eurer Hausaufgaben. Für jede erfolgreiche Fokusperiode erhaltet Ihr seltene Kreaturen, die Ihr in Eurem Zoo sammeln könnt. (Nur in englischer Sprache)

: Diese App belohnt Euch für das Lesen, Lernen oder Erledigen Eurer Hausaufgaben. Für jede erfolgreiche Fokusperiode erhaltet Ihr seltene Kreaturen, die Ihr in Eurem Zoo sammeln könnt. (Nur in englischer Sprache) Starlight (2,29 €) : Diese App, die wir Euch bereits vorgestellt haben, ist eine vereinfachte Sternenkarte, mit der Ihr beobachten könnt, wie die Konstellationen vor dem Hintergrund der Sterne zum Leben erwachen. Außerdem könnt Ihr Euch detaillierte Informationen zu den Sternen anzeigen lassen.

: Diese App, die wir Euch bereits vorgestellt haben, ist eine vereinfachte Sternenkarte, mit der Ihr beobachten könnt, wie die Konstellationen vor dem Hintergrund der Sterne zum Leben erwachen. Außerdem könnt Ihr Euch detaillierte Informationen zu den Sternen anzeigen lassen. DayCost Pro (3,4 9 €) : Diese Finanzverwaltungs-App ermöglicht es Euch, Eure Ausgaben zu notieren und Eure Kohle besser im Blick zu behalten.

: Diese Finanzverwaltungs-App ermöglicht es Euch, Eure Ausgaben zu notieren und Eure Kohle besser im Blick zu behalten. Vintage Camera (1,09 €) : Verwandelt Euer iPhone in eine Vintage-Einwegkamera, um jedes Foto einzigartig, charmant und bewegend zu machen.

: Verwandelt Euer iPhone in eine Vintage-Einwegkamera, um jedes Foto einzigartig, charmant und bewegend zu machen. Safety Photo+Video Pro (4,49 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure Fotos und Videos sichern, indem Ihr den Zugriff darauf mit einem Passwort sperrt.

Vorübergehend kostenlose iOS-Spiele

Cosmic Frontline AR (3,49 €) : Ein Augmented-Reality-Strategiespiel, das sich um Weltraumschlachten dreht.

: Ein Augmented-Reality-Strategiespiel, das sich um Weltraumschlachten dreht. WordCross+ Live Calm ZenScapes (2,29 €) : Ein Puzzlespiel, bei dem es darum geht, vorgegebene Buchstaben zu verwenden, sie zu kombinieren und daraus ein Wortkreuz zu bilden.

: Ein Puzzlespiel, bei dem es darum geht, vorgegebene Buchstaben zu verwenden, sie zu kombinieren und daraus ein Wortkreuz zu bilden. Crash the Comet (8,99 €) : Hier müsst Ihr einen Kometen schmerzfrei durch die Gegend manövrieren und dabei genau das Gegenteil von dem tun, was der Name des Spiels vermuten lässt. (Nur in englischer Sprache)

Hier müsst Ihr einen Kometen schmerzfrei durch die Gegend manövrieren und dabei genau das Gegenteil von dem tun, was der Name des Spiels vermuten lässt. (Nur in englischer Sprache) Jungle Jam (3,49 €) : Spielt auf dem Xylophon und erkundet eine völlig interaktive Welt voller bunter Bananen, fliegender Tukane, glucksender Sonnen und hüpfender Affenbabys. Dieses Kinderspiel fördert die Entdeckerfreude und Kreativität Eurer Kids. (Nur in englischer Sprache)

: Spielt auf dem Xylophon und erkundet eine völlig interaktive Welt voller bunter Bananen, fliegender Tukane, glucksender Sonnen und hüpfender Affenbabys. Dieses Kinderspiel fördert die Entdeckerfreude und Kreativität Eurer Kids. (Nur in englischer Sprache) Conquest (+ all maps) (5,49 €) : Eine Version des klassischen Brettspiels, bei dem Ihr Risiko und Strategie kombinieren müsst, um die Welt zu erobern. (Nur in englischer Sprache)

: Eine Version des klassischen Brettspiels, bei dem Ihr Risiko und Strategie kombinieren müsst, um die Welt zu erobern. (Nur in englischer Sprache) Open Trivia (1,09 €) : Ein lustiges Quizspiel, bei dem Ihr sowohl im Free Play als auch auf Zeit Fragen zu verschiedenen Themen beantworten müsst. (Nur in englischer Sprache)

Wir hoffen, dass in dieser Auswahl auch für Euch was dabei war. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, was Ihr von dieser Übersicht haltet, oder ob Ihr andere ansprechende Gratis-Downloads empfehlen könnt.