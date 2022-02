Gratis für Android & iOS: Diese Apps und Games sind derzeit kostenlos

Hier kommt wie jeden Samstag wieder unsere Liste kostenloser Apps für iOS und Android. Dabei geht's nicht um die ohnehin kostenlosen Apps, sondern um Pro-Versionen, die lediglich für kurze Zeit umsonst sind. Installiert Euch also am Besten sofort alles, was Ihr gebrauchen könnt.

Zweimal pro Woche bekommt Ihr von uns einen Berg kostenloser Apps für iOS und Android empfohlen. Bei Android wissen wir in der Regel, wie lange die Anwendungen kostenlos bleiben. Bei iOS ist das nicht der Fall, so dass Ihr möglicherweise über Apps stolpern könnt, die nicht mehr gratis sind. Informiert uns in dem Fall bitte in den Kommentaren.

Wir stöbern für diese Liste in Apps wie AppsFree oder auf Seiten wie mydealz.de, um über die Apps und Mobile Games aufmerksam zu werden, die wir Euch hier empfehlen. Das Erstellen dieser Liste ist also keineswegs Geheimwissen oder ein Hexenwerk – lediglich ein Service für Euch, bei dem wir die katastrophalsten Apps vorab aussieben.

Unser Dauer-Tipp: Ihr findet eine App grundsätzlich interessant, benötigt sie aber derzeit nicht? Bitte trotzdem herunterladen! Ihr könnt sie danach direkt wieder vom Handy löschen und jederzeit wieder kostenlos neu aufs Handy packen.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps im Google Play Store

Brightness Control ( 0,69 € ): Mit Brightness Control könnt Ihr die Zeiten, in denen sich Eure Helligkeitseinstellungen ändern, fein abstimmen. Ihr könnt die Uhrzeit und den Tag einstellen sowie die automatische Helligkeitseinstellung ein- und ausschalten.

): Mit Brightness Control könnt Ihr die Zeiten, in denen sich Eure Helligkeitseinstellungen ändern, fein abstimmen. Ihr könnt die Uhrzeit und den Tag einstellen sowie die automatische Helligkeitseinstellung ein- und ausschalten. Dokumentenscanner ( 2,99 € ): Ein erstklassiger Organizer für Dokumente. Mit Document Scanner könnt Ihr jedes Dokument schnell scannen, zuschneiden und in PDF konvertieren. Zusätzlich organisiert die App Eure Dateien und kann auch Bilder in Text umwandeln. (in deutscher Sprache)

): Ein erstklassiger Organizer für Dokumente. Mit Document Scanner könnt Ihr jedes Dokument schnell scannen, zuschneiden und in PDF konvertieren. Zusätzlich organisiert die App Eure Dateien und kann auch Bilder in Text umwandeln. (in deutscher Sprache) AppLock PRO ( 1,99 € ): Haltet unerwünschte Blicke von Euren Dateien fern! Diese Sicherheits-App sorgt dafür, dass Eure Apps mit einem Passcode, einem Fingerabdruck oder einer Mustersperre gesperrt bleiben.

): Haltet unerwünschte Blicke von Euren Dateien fern! Diese Sicherheits-App sorgt dafür, dass Eure Apps mit einem Passcode, einem Fingerabdruck oder einer Mustersperre gesperrt bleiben. Ringtone Scheduler ( 0,69 € ): Mit Ringtone Scheduler könnt Ihr Klingeltöne je nach Zeit und Stimmung automatisch ändern. Außerdem bietet es einen schönen Explorer, mit dem Ihr schnell Klingeltonlisten erstellen könnt.

): Mit Ringtone Scheduler könnt Ihr Klingeltöne je nach Zeit und Stimmung automatisch ändern. Außerdem bietet es einen schönen Explorer, mit dem Ihr schnell Klingeltonlisten erstellen könnt. Rotation Control ( 0,69 € ): Mit dieser einfachen App könnt Ihr die Rotation des Geräts ändern, ohne es die ganze Zeit drehen zu müssen. Ihr könnt dies entweder über eine Benachrichtigung, ein Widget oder eine schwebende Navigationsleiste tun.

Kostenlose Android-Spiele

Heroes Defender Premium ( 0,59 € ): Ein Tower-Defense-Spiel mit RPG-Elementen. In diesem Offline-Tower-Defense-Spiel setzt Ihr 12 verschiedene Helden ein, um alle Monster in 120 Levels zu besiegen.

): Ein Tower-Defense-Spiel mit RPG-Elementen. In diesem Offline-Tower-Defense-Spiel setzt Ihr 12 verschiedene Helden ein, um alle Monster in 120 Levels zu besiegen. Calc Fast ( 0,69 € ): Verbessert Eure Rechenfähigkeiten mit diesem Mathe-Spiel. In Calc Fast müsst Ihr so viele Fragen wie möglich in einer Minute beantworten. Das Spiel fordert Euch mit sämtlichen Grundrechenarten heraus.

): Verbessert Eure Rechenfähigkeiten mit diesem Mathe-Spiel. In Calc Fast müsst Ihr so viele Fragen wie möglich in einer Minute beantworten. Das Spiel fordert Euch mit sämtlichen Grundrechenarten heraus. Heroes Legend - Epic Fantasy ( 0,99 € ): Kämpft in epischen Schlachten mit Euren Helden in diesem actiongeladenen RPG, das mehr als 60 Charaktere, Ereignisse und schwierige Bosse bietet.

): Kämpft in epischen Schlachten mit Euren Helden in diesem actiongeladenen RPG, das mehr als 60 Charaktere, Ereignisse und schwierige Bosse bietet. Mental Hospital II ( 0,59 € ): Erlebet den Horror in Mental Hospital II, einem First-Person-Horrorspiel im Stil von Outlast, in dem Ihr eine verlassene psychiatrische Klinik erkundet.

): Erlebet den Horror in Mental Hospital II, einem First-Person-Horrorspiel im Stil von Outlast, in dem Ihr eine verlassene psychiatrische Klinik erkundet. Zombie Age 3 Premium: Survival ( 0,69 € ): Wählt Eure Waffe und tötet alle Zombies in diesem Side-Scrolling-Shooter! In Zombie Age 3 stehen Euch über 30 Waffen und über 20 Charaktere mit eigenen Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen Ihr die Zombiehorden vernichten könnt. (In deutscher Sprache)

Kostenlose iOS-Apps und Mobile Games im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Reeflex Pro Camera ( 3,49 € ): Eine Kamera-App mit einer Reihe professioneller Funktionen, um das wahre Potenzial Eurer iPhone-Kameras zu erschließen. Mit ihr könnt Ihr individuelle Belichtungszeiten einstellen, Bewegungsunschärfe, LUMA-Streifen und Live-RGB-Histogramme kontrollieren.

): Eine Kamera-App mit einer Reihe professioneller Funktionen, um das wahre Potenzial Eurer iPhone-Kameras zu erschließen. Mit ihr könnt Ihr individuelle Belichtungszeiten einstellen, Bewegungsunschärfe, LUMA-Streifen und Live-RGB-Histogramme kontrollieren. Blogg für Blogger ( 3,49 € ): Mit Blogg for Blogger könnt Ihr Google Blogger-Inhalte direkt auf dem Handy mit einer breiten Palette von Tools erstellen und bearbeiten. Ihr könnt Beiträge planen, aktualisieren, Bilder und Videos hochladen und mehrere Blogs und Konten verwalten.

): Mit Blogg for Blogger könnt Ihr Google Blogger-Inhalte direkt auf dem Handy mit einer breiten Palette von Tools erstellen und bearbeiten. Ihr könnt Beiträge planen, aktualisieren, Bilder und Videos hochladen und mehrere Blogs und Konten verwalten. Xessages ( 1,09 € ): Eine diskrete Messaging-App, die nichts speichert und mit der Ihr selbstzerstörende Nachrichten versenden könnt.

): Eine diskrete Messaging-App, die nichts speichert und mit der Ihr selbstzerstörende Nachrichten versenden könnt. Analog Clock ( 1,09 € ): Erstellt ein analoges Uhren-Widget und verpasst Eurem Device mit über 100 Zifferblättern einen neuen Style. Es unterstützt Vollbild, verschiedene Zeitformate und kann auch die Bildschirmhelligkeit steuern! (In deutscher Sprache)

): Erstellt ein analoges Uhren-Widget und verpasst Eurem Device mit über 100 Zifferblättern einen neuen Style. Es unterstützt Vollbild, verschiedene Zeitformate und kann auch die Bildschirmhelligkeit steuern! (In deutscher Sprache) Links - Golf-Statistiken ( 21,99 € ): Sammelt die Daten Eurer Golfspiele und meistert das Spiel, indem Ihr die Partien analysiert! Ihr könnt auch eine praktische Anzeigetafel erstellen, um Eure aktuelle Partie zu tracken.

Kostenlose iOS-Spiele

Hexio ( 1,09 € ): Ein entspannendes, minimalistisches Puzzlespiel mit einem beruhigenden Pianosoundtrack, das Euch stundenlang dank 96 Levels beschäftigen wird.

): Ein entspannendes, minimalistisches Puzzlespiel mit einem beruhigenden Pianosoundtrack, das Euch stundenlang dank 96 Levels beschäftigen wird. The Pre-Game ( 1,09 € ): Brecht das Eis in unangenehmen sozialen Situationen und bringt die Party mit Freunden mit diesem Fragekartenspiel in Gang. Wenn Ihr tiefer eintauchen wollt, bietet das Spiel auch einige Gesprächskarten mit verschiedenen Fragen.

): Brecht das Eis in unangenehmen sozialen Situationen und bringt die Party mit Freunden mit diesem Fragekartenspiel in Gang. Wenn Ihr tiefer eintauchen wollt, bietet das Spiel auch einige Gesprächskarten mit verschiedenen Fragen. Sleepin' Guy ( 4,49 € ): Ein intuitives Physik-Puzzlespiel mit einer sehr interessanten Geschichte, die sich über 28 Level erstreckt. Taucht ein in die Träume unseres Protagonisten, der versucht, aus einigen ziemlich faszinierenden Träumen aufzuwachen.

): Ein intuitives Physik-Puzzlespiel mit einer sehr interessanten Geschichte, die sich über 28 Level erstreckt. Taucht ein in die Träume unseres Protagonisten, der versucht, aus einigen ziemlich faszinierenden Träumen aufzuwachen. My Music Tower: Premium ( 5,49 € ): In diesem Rhythmusspiel baut Ihr schöne Türme und veranstaltet die besten Konzerte mit Katzen, Hunden, Geistern und sogar Babyhaien!

): In diesem Rhythmusspiel baut Ihr schöne Türme und veranstaltet die besten Konzerte mit Katzen, Hunden, Geistern und sogar Babyhaien! Cards! - MonkeyBox 2 ( 2,29 € ): Ein Kartenspiel mit einer Geschichte, das eine Menge Witz erfordert, um es abzuschließen. Nutzt Eure Karten, um so lange wie möglich zu überleben! (in deutscher Sprache)

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Habt Ihr andere spannende Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Schreibt es uns in die Kommentare!