19 kostenlose Apps für iOS und Android: Diese Pro-Apps sind umsonst

Auch an diesem Wochenende gibt es bei NextPit kostenlose Inhalte für Euer Smartphone! Dabei haben wir 19 Gratis-Apps gefunden, die im Google Play Store oder im AppStore von Apple rabattiert sind. Die einzige Bedingung: Die Gratis-Inhalte für Android und iOS müssen eigentlich Geld kosten und durch Rabatt-Aktionen kostenlos werden.

Lest Ihr regelmäßig unsere Artikel, werdet Ihr unseren wöchentlichen App-Content bereits kennen! Jeden Dienstag und jeden Samstag suchen wir für Euch Gratis-Apps im Netz heraus. Den Abschluss findet unsere App-Berichterstattung dann mit der Auswahl der fünf besten Apps der Woche. In diesem Artikel findet Ihr also zahlreiche Gratis-Programme und Mobile Games für Euer Android- oder Apple-Smartphone.

Während wir in unserer Top-5-Liste für Apps alle Inhalte ausprobieren, ist es Ziel dieser Übersicht, Euch die größtmögliche Auswahl zu bieten. Achtet also beim Download darauf, ob Euch die Anwendung in der Qualität zusagt und dass es keine allzu aggressiven In-App-Käufe gibt.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine kostenlose App für die Zukunft sichern? Wenn ja, ladet sie einmal herunter und deinstalliert sie bei Bedarf. Auf diese Weise wird sie zu Eurer Liste der gekauften Apps hinzugefügt und Ihr könnt sie in Zukunft wieder herunterladen, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Apps für Euer Android-Smartphone

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

Reminder Pro ( 3,19 € ): Hier ist eine Reminder-App, die genau wie Wolverine ist – sie macht nicht viel, aber sie ist die Beste in dem, was sie macht! Oh, und habe ich schon erwähnt, dass sie keine lästige Werbung enthält, die Euch ablenkt?

): Hier ist eine Reminder-App, die genau wie Wolverine ist – sie macht nicht viel, aber sie ist die Beste in dem, was sie macht! Oh, und habe ich schon erwähnt, dass sie keine lästige Werbung enthält, die Euch ablenkt? alfacast x screen mirror ( 4,99 € ) : Erlebt brillante 4K Ultra HD Videoqualität in einer erweiterten Version von Alfacast. Darüber lässt sich der Bildschirminhalt auf viele Geräte gleichzeitig streamen. Mit der App könnt Ihr jeden Inhalt sicher vom Desktop aus übertragen und ansehen!

: Erlebt brillante 4K Ultra HD Videoqualität in einer erweiterten Version von Alfacast. Darüber lässt sich der Bildschirminhalt auf viele Geräte gleichzeitig streamen. Mit der App könnt Ihr jeden Inhalt sicher vom Desktop aus übertragen und ansehen! OnSite Checklist ( 5,49 € ): Arbeite Ihr im mittleren Management und müsst eine Prüfung oder Inspektion der Abteilung durchführen? Warum holt Ihr Euch nicht eine App, die Euch dabei hilft? Das OnSite Checklist-Tool kann an jede Art von Prüfung angepasst werden und lässt sich ganz einfach als Vorlage auf dem Desktop erstellen, bevor es auf das Smartphone übertragen wird.

Diese Spiele sind im Google Play Store kostenlos

Neon Valley ( 0,19 € ): Mit Neon Valley, einem werbefreien Arcade-Spiel im Neon-Look, ist es ein Kinderspiel, sich auszutoben. Es gibt sogar eine Online-Weltrangliste, in der Ihr Euch mit den Besten der Besten messen könnt. Gleichzeitig ist es eine der besten Möglichkeiten, die Vorteile Eures AMOLED-Displays zu nutzen.

): Mit Neon Valley, einem werbefreien Arcade-Spiel im Neon-Look, ist es ein Kinderspiel, sich auszutoben. Es gibt sogar eine Online-Weltrangliste, in der Ihr Euch mit den Besten der Besten messen könnt. Gleichzeitig ist es eine der besten Möglichkeiten, die Vorteile Eures AMOLED-Displays zu nutzen. Stickman Legends ( 0,99 € ): Dieses Offline-Spiel basiert auf der Stickman-Kampfspielserie und kombiniert klassische RPG- und PvP-Elemente.

): Dieses Offline-Spiel basiert auf der Stickman-Kampfspielserie und kombiniert klassische RPG- und PvP-Elemente. Scalak ( 0,99 € ): Wollt Ihr ein Spiel, das Euch dabei hilft, am Ende eines hektischen Tages zu entspannen? Dann ist dieser minimalistische Titel, Scalak, die richtige Wahl für Euch.

Wollt Ihr ein Spiel, das Euch dabei hilft, am Ende eines hektischen Tages zu entspannen? Dann ist dieser minimalistische Titel, Scalak, die richtige Wahl für Euch. Zombie Avengers ( 0,59 € ): Bringt Euer Adrenalin in Wallung mit einem der besten Action-Side-Scroller des Jahres 2016!

): Bringt Euer Adrenalin in Wallung mit einem der besten Action-Side-Scroller des Jahres 2016! Let The Pharaoh Free ( 0,89 €) : Dieses Puzzlespiel ist eine Hommage an das bekannte Flash-Spiel. Mit über 2.200 Rätseln könnt Ihr in diesem Titel viel Zeit verbummeln.

: Dieses Puzzlespiel ist eine Hommage an das bekannte Flash-Spiel. Mit über 2.200 Rätseln könnt Ihr in diesem Titel viel Zeit verbummeln. Hero Z ( 2,29 € ): Im Jahr 2043 n. Chr. brach der letzte Weltkrieg der Menschheit aus und der schreckliche Z-Virus tauchte als Teil der Kriegsführung auf. Unnötig zu erwähnen, dass eine Zombie-Apokalypse ausbrach, durch die nur noch ein Prozent der Weltbevölkerung am Leben ist. Ihr schlüpft in die Rolle des heldenhaften Zombiejägers, der die Menschheit retten will.

): Im Jahr 2043 n. Chr. brach der letzte Weltkrieg der Menschheit aus und der schreckliche Z-Virus tauchte als Teil der Kriegsführung auf. Unnötig zu erwähnen, dass eine Zombie-Apokalypse ausbrach, durch die nur noch ein Prozent der Weltbevölkerung am Leben ist. Ihr schlüpft in die Rolle des heldenhaften Zombiejägers, der die Menschheit retten will. Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV ( 3,59 € ): Themed Solitaire ist ein völlig neues Solitaire-Kartenspiel, wie Ihr es noch nie zuvor erlebt habt. Es ist ein Mischmasch mit einem einzigartigen Themen-Turmbau-System, das einfach zu spielen ist, aber eine nützliche Strategie erfordert.

): Themed Solitaire ist ein völlig neues Solitaire-Kartenspiel, wie Ihr es noch nie zuvor erlebt habt. Es ist ein Mischmasch mit einem einzigartigen Themen-Turmbau-System, das einfach zu spielen ist, aber eine nützliche Strategie erfordert. Mystic Guardian PV: Action RPG ( 3,59 € ): Mystic Guardian ist eines der vielseitigsten Old-School-Spiele, die es auf Android gibt – zumindest behauptet das der Entwickler. Ihr kämpft gegen Feinde und Bosse, während Ihr die Gegend erkundet und in der Geschichte vorankommt. Außerdem müsst Ihr Eure eigenen Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen und die Alchemie erforschen!

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

MAGic TV Remote Control ( 1,99 € ): Mit dieser App müsst Ihr nicht mehr lange nach Eurer Fernbedienung suchen, um den Sender zu wechseln. Ihr könnt Eure Set-Top-Box der MAG-Serie mit einem einzigen Fingertipp auf dem iPhone, iPod und iPad steuern. Verschiedene Tastenlayouts bieten eine Vielzahl von Optionen und ein hohes Maß an Flexibilität.

): Mit dieser App müsst Ihr nicht mehr lange nach Eurer Fernbedienung suchen, um den Sender zu wechseln. Ihr könnt Eure Set-Top-Box der MAG-Serie mit einem einzigen Fingertipp auf dem iPhone, iPod und iPad steuern. Verschiedene Tastenlayouts bieten eine Vielzahl von Optionen und ein hohes Maß an Flexibilität. Grungetastic ( 2,99 € ): Wollt Ihr ein paar schmutzige Fotos schießen? Ich spreche nicht von sexy Fotos, aber Grungetastic kann Eure Fotos mit sieben roughen Looks aufpeppen: Classic Grunge, Bleached Grunge, Worn Pop, Worn Grunge, Gritty Grunge, Distressed und Pop Grunge.

): Wollt Ihr ein paar schmutzige Fotos schießen? Ich spreche nicht von sexy Fotos, aber Grungetastic kann Eure Fotos mit sieben roughen Looks aufpeppen: Classic Grunge, Bleached Grunge, Worn Pop, Worn Grunge, Gritty Grunge, Distressed und Pop Grunge. Single Origin ( 0,99 € ): Single Origin ist eine App, die Euch dabei hilft, jedes Mal die perfekte Tasse Kaffee zu brauen.

): Single Origin ist eine App, die Euch dabei hilft, jedes Mal die perfekte Tasse Kaffee zu brauen. MovieSpirit ( 9,99 € ): Mit MovieSpirit könnt Ihr verschiedene Medienmaterialien wie Videos, Fotos, Musik, Text, Aufnahmen und Fingergraffiti kombinieren und nach Eurer Kreativität zusammenschneiden und verschiedene Spezialeffekte (Szenenwechsel-Effekte, Textanimation, Filtereffekte, Video Intro, Masken usw.) hinzufügen, um Euren eigenen Film zu erstellen.

Diese Spiele sind kostenlos für iOS

Antistress ( 1,99 € ): Ihr habt etwas Zeit und wollt Euch entspannen? Nehmt Euch einen Moment Zeit, um mit einer Sammlung von "Spielzeugen" zu entspannen, wie beispielsweise dem Klang eines Bambusglockenspiels zu lauschen, mit Holzkisten zu spielen, mit dem Finger sanft über das Wasser zu streichen, auf Knöpfe zu tippen, mit Kreiden zu malen – die Liste ist endlos! Es gibt 50 Spielzeuge zum Spielen!

): Ihr habt etwas Zeit und wollt Euch entspannen? Nehmt Euch einen Moment Zeit, um mit einer Sammlung von "Spielzeugen" zu entspannen, wie beispielsweise dem Klang eines Bambusglockenspiels zu lauschen, mit Holzkisten zu spielen, mit dem Finger sanft über das Wasser zu streichen, auf Knöpfe zu tippen, mit Kreiden zu malen – die Liste ist endlos! Es gibt 50 Spielzeuge zum Spielen! Taboo ( 2,99 € ): Taboo ist ein Gruppenspiel für Erwachsene und eignet sich perfekt für einen lustigen Abend mit Freunden! Ihr braucht noch nicht einmal Getränke, um Euch bei diesem Spiel zu amüsieren!

): Taboo ist ein Gruppenspiel für Erwachsene und eignet sich perfekt für einen lustigen Abend mit Freunden! Ihr braucht noch nicht einmal Getränke, um Euch bei diesem Spiel zu amüsieren! Blox 3D World Creator ( 2,99 € ): Erschafft mit einfachen Fingertipps wunderschöne Welten, von riesigen Windmühlen bis hin zu zerklüfteten Schlössern, und fügt Tiere, Menschen und Vögel für ein erstaunliches kreatives Erlebnis hinzu.

): Erschafft mit einfachen Fingertipps wunderschöne Welten, von riesigen Windmühlen bis hin zu zerklüfteten Schlössern, und fügt Tiere, Menschen und Vögel für ein erstaunliches kreatives Erlebnis hinzu. Pixel Push Football ( 1,99 € ): Genießt mit diesem Titel Papierfußball im Arcade-Stil! Dabei gibt es ein physikbasiertes Gameplay, das auf den Regeln des Papierfußballs basiert. Alle Bewegungen werden zu 100% durch ein Physiksystem gesteuert und die durchschnittliche Spieldauer beträgt weniger als 15 Minuten.

Ihr habt eine App gefunden, die nicht mehr kostenlos ist? Dann teilt es uns und anderen Leser:innen in den Kommentaren mit! Denn leider lässt es sich vor allem unter iOS nicht abschätzen, wie lange eine Anwendung noch kostenlos ist.