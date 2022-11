Günstiger als günstig: Kostenlose Apps für Android & iOS

Es ist der erste Tag nach dem Black Friday und die meisten von uns sind sicher immer noch im Deal-Modus. Die beste Gelegenheit, jetzt also noch ein paar kostenlose Apps und Mobile Games abzugreifen. Aber wie immer ist Eile geboten, daher legen wir direkt los.

Trotz all dem Black-Week-Trubel stöberten wir auch heute wieder durch die verschiedenen App- und Deal-Seiten, um Apps für Euch aufzutreiben, die nur für kurze Zeit kostenlos zu haben sind. Wie lange das sein wird, können wir Euch leider nicht vorab sagen. Also ladet die für Euch spannenden Sachen direkt herunter, bevor im Apple AppStore oder im Google Play Store wieder Preisschilder an die Spiele und Anwendungen geklebt werden.

Zum Thema: So findet Ihr selbst kostenlose Apps für iOS und Android

Kleiner Tipp: Ladet die Apps, die Euch interessieren, auch dann herunter, wenn Ihr sie aktuell nicht benötigt, oder Euch der Speicherplatz langsam ausgeht. Danach kickt Ihr die App einfach wieder runter – und installiert sie erst dann wieder, wenn Ihr sie benötigt. Die App bleibt für Euch kostenlos, auch wenn sie bis dahin längst wieder kostenpflichtig für alle anderen ist.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Kostenlose Apps für Android

GFX Tool Pro ( 0,49 € ) : Eine App, mit der Ihr die Grafikeinstellungen Eures Smartphones kontrollieren und optimieren könnt.

: Eine App, mit der Ihr die Grafikeinstellungen Eures Smartphones kontrollieren und optimieren könnt. CP Meeting Notes ( 2,99 € ) : Mit dieser App könnt Ihr nicht nur Notizen machen, sondern auch Audioaufnahmen erstellen.

: Mit dieser App könnt Ihr nicht nur Notizen machen, sondern auch Audioaufnahmen erstellen. Boundo API Checker ( 0,99 € ) : Ladet Ihr oft APKs von verschiedenen Seiten herunter? Mit dieser App könnt Ihr überprüfen, ob sie legal sind.

: Ladet Ihr oft APKs von verschiedenen Seiten herunter? Mit dieser App könnt Ihr überprüfen, ob sie legal sind. Gento S Android 12 Icon Pack (0,99 € ) : Verleiht Eurem Smartphone den Android 12-Look, wenn es das Betriebssystem-Update noch nicht erhalten hat.

: Verleiht Eurem Smartphone den Android 12-Look, wenn es das Betriebssystem-Update noch nicht erhalten hat. Entspannende Schlafgeräusche Pro (0,99 €) : Habt Ihr Probleme beim Einschlafen? Diese App spielt beruhigende, natürliche Klänge ab, die Euch ins Traumland bringen.

Kostenlose Spiele für Android

Brüche Dividieren (2,99 €) : Ein Mathe-Lernspiel, bei dem es um Division und Brüche geht, perfekt für die Kleinen.

: Ein Mathe-Lernspiel, bei dem es um Division und Brüche geht, perfekt für die Kleinen. Einmaleins (2,99 €) : Lernt in diesem Mathe-Lernspiel schnell zu multiplizieren.

: Lernt in diesem Mathe-Lernspiel schnell zu multiplizieren. Puzzle für Kinder: Tierspiel (2,99 €) : Ein Lernspiel für Vorschulkinder, das ihr Gehirn fordert und sie auf die Schule vorbereitet.

: Ein Lernspiel für Vorschulkinder, das ihr Gehirn fordert und sie auf die Schule vorbereitet. Neo-Monster (0,99 €) : Sieht aus wie ein Pokemon-Klon, und ja – genau das ist es im Grunde auch.

: Sieht aus wie ein Pokemon-Klon, und ja – genau das ist es im Grunde auch. Summoners Era (0,99 €) : Ein weiteres Spiel, bei dem Ihr das stärkste Team zusammenstellen müsst, um alle Gegner zu besiegen, die Euren Weg kreuzen.

: Ein weiteres Spiel, bei dem Ihr das stärkste Team zusammenstellen müsst, um alle Gegner zu besiegen, die Euren Weg kreuzen. Squid Ball Challenge (0,49 €) : Nutzt Euer Wissen über Physik, um einen Ball in einen Eimer zu befördern.

: Nutzt Euer Wissen über Physik, um einen Ball in einen Eimer zu befördern. Data Defense (4,99 €) : Im Grunde ein Tower-Defense-Spiel, das auf eine ganz neue Art und Weise präsentiert wird.

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Kostenlose Apps für iOS

Personalized Message ( 1,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Eure Textnachrichten nach Euren Wünschen gestalten ...

): Mit dieser App könnt Ihr Eure Textnachrichten nach Euren Wünschen gestalten ... Tremor Tracker (0,99 €) : Diese App informiert Euch in Echtzeit über alle Beben, die auf der ganzen Welt stattfinden.

: Diese App informiert Euch in Echtzeit über alle Beben, die auf der ganzen Welt stattfinden. Rollit (2,99 €) : Diese App erleichtert die Übertragung von Fotos und Videos von einem Computer auf die iPhone Camera Roll.

: Diese App erleichtert die Übertragung von Fotos und Videos von einem Computer auf die iPhone Camera Roll. Magnifying Glass & Flash Light (0,99 €) : Habt Ihr Eure Lesebrille vergessen? Diese App nutzt die Vorteile der Kamera Eures Geräts und bringt Licht in den Text.

Kostenlose Spiele für iOS

Iced In (1,99 €) : Helft in diesem Rätselspiel, die gefangenen Pinguine zu retten.

: Helft in diesem Rätselspiel, die gefangenen Pinguine zu retten. Driving Zone: Germany Pro (0,99 € ): Fragt Ihr Euch, wie es sich anfühlt, mit deutschen Edelkarossen durch die Gegend zu heizen, könnt Euch diese Autos aber nicht leisten? Mit dieser App könnt Ihr Euch auf diesen Biestern austoben, ohne einen einzigen Cent auszugeben!

Fragt Ihr Euch, wie es sich anfühlt, mit deutschen Edelkarossen durch die Gegend zu heizen, könnt Euch diese Autos aber nicht leisten? Mit dieser App könnt Ihr Euch auf diesen Biestern austoben, ohne einen einzigen Cent auszugeben! Jasper's Balloon Adventure (0,99 €) : Ein Spiel, das speziell für Kinder entwickelt wurde, bei dem sie bunte Luftballons zum Platzen bringen.

: Ein Spiel, das speziell für Kinder entwickelt wurde, bei dem sie bunte Luftballons zum Platzen bringen. GraviT (1,99 €) : Ein neuartiges Puzzlespiel, bei dem Ihr Euer iPhone drehen müsst, bis der farbige Block an einer bestimmten Stelle zum Stillstand kommt.

: Ein neuartiges Puzzlespiel, bei dem Ihr Euer iPhone drehen müsst, bis der farbige Block an einer bestimmten Stelle zum Stillstand kommt. Car Mechanic Tycoon (2,99 €) : Willst Ihr ein florierendes Automechaniker-Geschäft besitzen? Mit diesem Spiel könnt Ihr Euren Traum ausleben!

: Willst Ihr ein florierendes Automechaniker-Geschäft besitzen? Mit diesem Spiel könnt Ihr Euren Traum ausleben! Attack Balls Bubble Shooter (3,99 €) : Habt Ihr schon mal Puzzle Bobble gespielt? Das ist genau so, nur ohne die niedlichen Dinosaurier.

: Habt Ihr schon mal Puzzle Bobble gespielt? Das ist genau so, nur ohne die niedlichen Dinosaurier. Alice – Trapped in Wonderland (0,99 €) : Helft Alice, aus dem Albtraum namens Wunderland zu entkommen.

War für Euch heute was Passendes dabei? Falls nicht, dann keine Sorge: Am Dienstag geht es weiter mit einer ganz neuen Ausgabe unserer kostenlosen Apps und Games. Kommt gut durchs Wochenende!