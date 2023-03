Schnell zuschlagen: Diese Android- & iOS-Apps sind nur kurz kostenlos

Next Pit TV

Eine Info, bevor es losgeht: Im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche haben wir die Apps hier in der Liste nicht geprüft. Wir schauen zwar aufs Sterne-Rating, um Euch nicht kompletten Quatsch anzubieten, das war es aber dann auch schon. Checkt also eigenständig, ob ein Spiel Qualität besitzt, ob Ihr in Datenfallen tappen könntet, oder von Euch unanständig viele In-App-Käufe verlangt werden.

Lest auch: Komplette Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser Tipp: Gewünschte Apps installiert Ihr am besten in jedem Fall, auch wenn Ihr sie aktuell nicht benötigt. Werft sie dann direkt wieder vom Gerät, sie bleibt Euch weiterhin in der App-Bibliothek erhalten. Bedeutet für Euch: Ihr könnt sie jederzeit wieder gratis installieren, sobald Ihr sie braucht.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Contact Widgets ( 0,9 9 € ): Hier ist ein Widget, mit dem Ihr im Handumdrehen durch Eure Kontakte blättern könnt.

Hier ist ein Widget, mit dem Ihr im Handumdrehen durch Eure Kontakte blättern könnt. Oszilloskop: Sound Visualizer ( 0,4 9 € ) : Erinnert Ihr Euch an die Winamp Visualizer? Holt Euch jetzt einen modernen Ableger fürs Smartphone.

: Erinnert Ihr Euch an die Winamp Visualizer? Holt Euch jetzt einen modernen Ableger fürs Smartphone. Wasserzeichen auf Fotos ( 1,99 € ) : Es ist an der Zeit, Eure Fotos mit Wasserzeichen zu versehen, damit andere Eure Arbeit nicht einfach stehlen!

: Es ist an der Zeit, Eure Fotos mit Wasserzeichen zu versehen, damit andere Eure Arbeit nicht einfach stehlen! Fotorahmen ( 1,99 € ) : Wollt Ihr Eure Fotos verschönern? Benutzt diese App und erhaltet verrückte Rahmen.

: Wollt Ihr Eure Fotos verschönern? Benutzt diese App und erhaltet verrückte Rahmen. Full Battery Alarm ( 0,99 € ): Hier ist eine App, die Euch benachrichtigt, wenn Euer Akku voll aufgeladen ist.

Android-Spiele

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Ultra Zur Geräte-Datenbank

iOS-Apps, die im Apple App Store für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Habits Checklist ( 1,99 € ) : Es heißt, dass es 21 Tage dauert, um eine Gewohnheit zu entwickeln – vielleicht solltet Ihr diese App ausprobieren und Euer Leben verändern.

: Es heißt, dass es 21 Tage dauert, um eine Gewohnheit zu entwickeln – vielleicht solltet Ihr diese App ausprobieren und Euer Leben verändern. Weather Now ( 24,99 € ): Dies ist eine der besten Wettervorhersage-Apps, die ich je gesehen habe.

Dies ist eine der besten Wettervorhersage-Apps, die ich je gesehen habe. Snap Markup ( 1,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Fotos schnell und einfach mit Kommentaren versehen.

Mit dieser App könnt Ihr Fotos schnell und einfach mit Kommentaren versehen. Safety Note+ Pro ( 3,99 € ): Bewahrt Eure privatesten Notizen vor den neugierigen Blicken von Wichtigtuern.

Bewahrt Eure privatesten Notizen vor den neugierigen Blicken von Wichtigtuern. Flex Scanner ( 0,99 € ): Verwandelt Euer Smartphone in ein modernes Produktivitätswerkzeug, wo immer Ihr auch seid, indem Ihr unterwegs Dokumente scannt.

Verwandelt Euer Smartphone in ein modernes Produktivitätswerkzeug, wo immer Ihr auch seid, indem Ihr unterwegs Dokumente scannt. Leastimator ( 2,99 € ): Alle Autos haben einen Kilometerzähler, aber mit dieser App könnt Ihr auch den Kilometerstand Eures geleasten Autos im Auge behalten.

iOS-Spiele

Eludo ( 2,99 € ) : Dieses Spiel bietet eine Explosion von Farben, Klängen und Berührungen, bei der haptisches Feedback jeden Eurer Schläge steuert.

: Dieses Spiel bietet eine Explosion von Farben, Klängen und Berührungen, bei der haptisches Feedback jeden Eurer Schläge steuert. Robin Hood: Archer Sniper ( 2,99 € ): Beklaut die Reichen, um den Armen zu helfen ... und zeigt dabei Eure knallharten Bogenschießkünste.

Beklaut die Reichen, um den Armen zu helfen ... und zeigt dabei Eure knallharten Bogenschießkünste. Happy Truck ( 1,99 € ): In diesem Spiel müsst Ihr Waren auf den Markt bringen und dabei Hindernisse überwinden, die sich Euch in den Weg stellen.

In diesem Spiel müsst Ihr Waren auf den Markt bringen und dabei Hindernisse überwinden, die sich Euch in den Weg stellen. Rain Drop Catcher ( 0,99 € ): In diesem Spiel dürft Ihr keinen einzigen Regentropfen zu verlieren – fangt sie also lieber alle auf.

In diesem Spiel dürft Ihr keinen einzigen Regentropfen zu verlieren – fangt sie also lieber alle auf. Super Tank Battle R - Type X ( 4,99 € ): Ein Panzerspiel, in dem Ihr andere Panzer abschießen und überleben müsst. Tötet oder werde getötet!

Ein Panzerspiel, in dem Ihr andere Panzer abschießen und überleben müsst. Tötet oder werde getötet! Hellmet ( 0,99 € ): Ein Jump'n'Run-Erlebnis der alten Schule, bei dem schnelle Reflexe, schnelles Denken und ein ausgeprägter Sinn für Bestrafung gefragt sind.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Zur Geräte-Datenbank

Damit sind wir durch für heute. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu unserer Auswahl verratet! Habt Ihr noch andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt? Ach, und lasst uns doch bitte wissen, falls eine App wieder kostenpflichtig werden sollte. Besten Dank!