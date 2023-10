Nicht verpassen: Diese iOS- und Android-Apps sind aktuell kostenlos

Wer nach exzessivem Amazon-Prime-Day-Shopping durchatmen will, sollte sich nach ein paar Apps für Android -Handys und fürs iPhone umschauen. Wir bei nextpit haben wieder viele iOS- und Android-Apps für Euch zusammengesucht und ja: Alle sind temporär kostenlos!

Der Stress nimmt einfach kein Ende: Da habt Ihr Euch tagsüber um die besten Amazon-Deals bemüht und jetzt müsst Ihr schon wieder hetzen. Es ist nämlich gut möglich, dass einige der unten aufgelisteten Apps schon in einigen Stunden wieder kostenpflichtig sind. Verliert also keine Zeit und scrollt am besten direkt runter.

Werft auch einen Blick auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Denkt aber daran, dass diese Liste im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht von uns kuratiert ist. Habt also bitte selbst ein Auge drauf, damit Ihr nicht in Mikrotransaktions-Fallen tappt oder ein Schrott-Spiel erwischt.

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App auf unserer Liste findet, sie aber gerade nicht braucht, installiert sie und löscht sie danach. So speichert Ihr die App in Eurer Bibliothek und könnt sie später weiterhin kostenlos installieren, nachdem die Aktion längst abgelaufen ist.

Android-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Manual Camera: DSLR Camera Pro ( 4,99 € ): Der Name ist vielleicht etwas sehr ambitioniert, aber die App ist trotzdem eine gute Alternative zur Kamera-App Eures Handys, wenn Ihr mehr manuelle Steuerungsmöglichkeiten beim Fotografieren oder Aufnehmen von Videos sucht.

): Der Name ist vielleicht etwas sehr ambitioniert, aber die App ist trotzdem eine gute Alternative zur Kamera-App Eures Handys, wenn Ihr mehr manuelle Steuerungsmöglichkeiten beim Fotografieren oder Aufnehmen von Videos sucht. Equalizer FX Pro ( 1,99 €) : Passt verschiedene Equalizer-Voreinstellungen auf Eurem Android-Handy oder -Tablet an und speichert sie, auch wenn das Gerät keine detaillierten Soundeinstellungen bietet.

Passt verschiedene Equalizer-Voreinstellungen auf Eurem Android-Handy oder -Tablet an und speichert sie, auch wenn das Gerät keine detaillierten Soundeinstellungen bietet. Volume Booster Max Pro ( 1,99 €): Bringt die Lautstärke Eures Android-Geräts aufs nächste Level. Aber bedenkt, dass eine zu hohe Lautstärke die Tonausgabe verzerrt und mittelfristig zu Hörproblemen führen kann!

Android-Spiele

Pixel Blade M VIP ( 1,99 € ) : Ein rasantes Dungeon-Actionspiel, das von Klassikern wie Diablo und Minecraft inspiriert ist.

: Ein rasantes Dungeon-Actionspiel, das von Klassikern wie Diablo und Minecraft inspiriert ist. Neon Valley ( 0,49 € ): Ein minimalistisches Spiel, das den OLED-Screen Eures Handys mit kräftigen Farben und starken Kontrasten fabelhaft zur Geltung bringt.

): Ein minimalistisches Spiel, das den OLED-Screen Eures Handys mit kräftigen Farben und starken Kontrasten fabelhaft zur Geltung bringt. Shuriken Jump ( 0,9 9 € ) : Was auf den ersten Blick wie ein Fruit-Ninja-Klon aussieht, ist in Wirklichkeit ein endloses Laufspiel mit einer Prise Physik, bei dem Ihr Euch ständig nach oben bewegen müsst, während Ihr zwischen Baumstämmen hin- und herspringt.

: Was auf den ersten Blick wie ein Fruit-Ninja-Klon aussieht, ist in Wirklichkeit ein endloses Laufspiel mit einer Prise Physik, bei dem Ihr Euch ständig nach oben bewegen müsst, während Ihr zwischen Baumstämmen hin- und herspringt. Cooking Quest VIP: Food Wagon ( 0,99 € ): Nutzt Eure Fähigkeiten im Management von Food Trucks, um nicht nur Euren Stand, sondern die ganze Stadt zu verbessern, Zutaten ranzuholen und zuzubereiten.

Nutzt Eure Fähigkeiten im Management von Food Trucks, um nicht nur Euren Stand, sondern die ganze Stadt zu verbessern, Zutaten ranzuholen und zuzubereiten. Minesweeper Pro ( 1,49 € ): Ein Klassiker aus alten Zeiten: Nutzt die Hinweise, um zu erraten, wo die Minen versteckt sind, während Ihr versucht, das Spielfeld zu räumen.

iOS-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

AI Anime Filter ( 4,99 € ): Gestaltet Eure Bilder im japanischen Anime- oder Cartoon-Stil.

Gestaltet Eure Bilder im japanischen Anime- oder Cartoon-Stil. Markdown Maker ( 4,99 € ): Ein einfacher Texteditor für Dokumente in der Auszeichnungssprache Markdown mit Funktionen wie Syntaxhervorhebung, zusätzlicher Unterstützung für Auszeichnungsformatierungen, Exportfunktion, Zählen von Zeichen und Wörtern in Echtzeit und mehr.

Ein einfacher Texteditor für Dokumente in der Auszeichnungssprache Markdown mit Funktionen wie Syntaxhervorhebung, zusätzlicher Unterstützung für Auszeichnungsformatierungen, Exportfunktion, Zählen von Zeichen und Wörtern in Echtzeit und mehr. Lanse - Capture & Manage Color ( 0,99 € ): Identifiziert Farben mit der Kamera in Hex- oder RGB-Werten und erstellt Farbpaletten für Euer nächstes Grafikprojekt.

Identifiziert Farben mit der Kamera in Hex- oder RGB-Werten und erstellt Farbpaletten für Euer nächstes Grafikprojekt. Fraction Calculator Pro ( 2,99 € ): Es ist ein Taschenrechner, der mit Brüchen arbeitet, wie es der Name verrät. Ihr könnt Zahlen runden, auf eine Historie der Berechnungen zugreifen und mehr.

iOS-Spiele

Agent A: A puzzle in disguise ( 9,99 € ): Ist es wirklich ein Rätsel? Oder ein Abenteuerspiel? Wie auch immer: Haltet den 007-ähnlichen Superschurken auf und infiltriert seine geheime Basis, indem Ihr Point-and-Click-Rätsel löst.

Ist es wirklich ein Rätsel? Oder ein Abenteuerspiel? Wie auch immer: Haltet den 007-ähnlichen Superschurken auf und infiltriert seine geheime Basis, indem Ihr Point-and-Click-Rätsel löst. Sketch N' Shake ( 0,99 € ) : Lasst die alten Zeiten wieder aufleben, indem Ihr aufwendige einfarbige Zeichnungen wie in den 1980er Jahren anfertigt.

: Lasst die alten Zeiten wieder aufleben, indem Ihr aufwendige einfarbige Zeichnungen wie in den 1980er Jahren anfertigt. Poker Pop ( 2,99 € ) : Eine ungewöhnliche Mischung aus Poker- und Dominospiel, bei dem Ihr Spielsteine auf dem Brett platziert, um Pokerhände zu bilden.

: Eine ungewöhnliche Mischung aus Poker- und Dominospiel, bei dem Ihr Spielsteine auf dem Brett platziert, um Pokerhände zu bilden. Trenches II ( 0,99 €): Verändert den Lauf der Geschichte, indem Ihr dramatische Grabenkämpfe gewinnt, um europäische Städte zu erobern (oder zu befreien).

Verändert den Lauf der Geschichte, indem Ihr dramatische Grabenkämpfe gewinnt, um europäische Städte zu erobern (oder zu befreien). Fill me up - Block Brain Game ( 1,99 € ): Vom gleichen Entwickler wie Poker Pop fordert Ihr Euer Gehirn mit immer schwierigeren Formen heraus, um das Spielbrett zu füllen.

Das war es dann auch schon für heute. Passt auf Euch auf und macht Euch einen schönen Abend. Wer will, schaut hier Samstag wieder vorbei, dann gibt es die nächste App-Rutsche von uns.