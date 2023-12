Schnell: Diese Apps für Android & iOS sind nur jetzt gratis!

Der Winter ist in vollem Gange, und für viele von uns wird die Weihnachtszeit richtig hektisch. Auch wenn es für Euch viel zu tun gibt, ist das kein Grund, sich zurückzulehnen und eine Verschnaufpause einzulegen und mit Apps und Spielen auf Eurem Smartphone den Kopf freizubekommen. Ihr habt vielleicht schon viel Geld für Geschenke ausgegeben, aber warum spart Ihr nicht ein wenig, indem Ihr Euch unseren Artikel über kostenlose Apps der Woche anseht? Dieser Artikel wird zweimal pro Woche veröffentlicht, einmal am Anfang und einmal am Ende der Woche.

Unsere speziell kuratierte Liste kostenloser Apps und Spiele im Apple App Store und Google Play Store für Euer iPhone oder Android-Smartphone ist nur für eine begrenzte Zeit kostenlos und wir wissen nicht, wann sie wieder in den kostenpflichtigen Zustand übergehen.

Ohne weiter ausholen zu wollen, findet Ihr hier eine Liste von Spielen und Apps, die daraufhin überprüft wurden, dass sie frei von Betrug und Datenschutzproblemen sind. Bitte habt Verständnis dafür, dass sich diese Liste von unseren wöchentlichen Top 5 Apps der Woche unterscheidet. Wir haben nicht jede dieser Apps einzeln überprüft, daher können einige von ihnen Werbung und In-App-Käufe enthalten.

Verpasst nicht: So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Wenn Ihr auf eine interessante App in unserer Liste stoßt, die Ihr jetzt nicht braucht, installiert sie zuerst und löscht sie danach. Dadurch wird die App in Eurer Bibliothek gespeichert und Ihr könnt sie später immer noch kostenlos installieren, auch wenn die Aktion bereits beendet ist.

Android Apps, die für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Premium Camera (9 ,99 €) : Eine extrem vielseitige Kamera-App, die auch eine Greenscreen-Funktion enthält!

Eine extrem vielseitige Kamera-App, die auch eine Greenscreen-Funktion enthält! Constellations TV Wallpaper ( 1,49 €) : Sieht Euch den ganzen Tag über die Sternbilder auf dem Bildschirm Eures Smartphones an.

Sieht Euch den ganzen Tag über die Sternbilder auf dem Bildschirm Eures Smartphones an. Phone Battery on Wear (1 ,19 €) : Mit dieser App könnt Ihr auf einen Blick auf Eurem Smartphone sehen, wie viel Akku Eure Smartwatch noch hat.

Android Spiele

Dämonenjäger: Premium (1 ,09 € ) : In diesem Side-Scrolling-Actionspiel hackt und schlitzt Ihr Euch durch außerirdische Kreaturen.

€ : In diesem Side-Scrolling-Actionspiel hackt und schlitzt Ihr Euch durch außerirdische Kreaturen. Zombie Age 2 Premium: Shooter ( 0,59 € ) : Habt Ihr das Zeug dazu, jeden einzelnen Zombie in der Umgebung zu beseitigen? Dieses Spiel wird Euch sicher auf Trab halten!

€ : Habt Ihr das Zeug dazu, jeden einzelnen Zombie in der Umgebung zu beseitigen? Dieses Spiel wird Euch sicher auf Trab halten! Spelling Master Quiz Games (4,2 9 € ) : Wie umfangreich ist Euer Wortschatz? Könnt Ihr immer richtig buchstabieren?

: Wie umfangreich ist Euer Wortschatz? Könnt Ihr immer richtig buchstabieren? Bulbs: A Game of Lights ( 0,79 € ) : In dieser Variante des klassischen Simon-Spiels holt Ihr Euer Gehirn aus dem Dornröschenschlaf.

€ : In dieser Variante des klassischen Simon-Spiels holt Ihr Euer Gehirn aus dem Dornröschenschlaf. Perfect Moon (0 ,59 € ): Ein Plattformspiel, das mit einer verrückten Gravitationsphysik arbeitet. Aber das macht diesen Titel erst wirklich interessant.

Affiliate Angebot Amazon Gift Card

iOS-Apps für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

MySolar ( 10,00 € ): Wenn Ihr ein allmächtiges Wesen wärt, was würdet Ihr tun? Warum nicht Eure eigene Galaxie bauen?

Wenn Ihr ein allmächtiges Wesen wärt, was würdet Ihr tun? Warum nicht Eure eigene Galaxie bauen? Voice of English Learning ( 2,99 € ) : Meistere die englische Sprache mit dieser App. Fang ganz von vorn an oder verbessert Euer Englisch mit dieser App.

: Meistere die englische Sprache mit dieser App. Fang ganz von vorn an oder verbessert Euer Englisch mit dieser App. SomaFM Radio Player ( 7,99 € ): Erhalte Zugang zu mehr als 30 ganzjährigen, werbefreien Underground-/Alternative-Radio-Kanälen, für die erfahrene DJs die Titel auswählen.

Erhalte Zugang zu mehr als 30 ganzjährigen, werbefreien Underground-/Alternative-Radio-Kanälen, für die erfahrene DJs die Titel auswählen. Sprechender Wecker ( 0,99 € ) : Das normale Klingeln eines Weckers reicht Euch nicht aus? Warum lasst Ihr Euch nicht stattdessen aus dem Bett reden?

: Das normale Klingeln eines Weckers reicht Euch nicht aus? Warum lasst Ihr Euch nicht stattdessen aus dem Bett reden? CREATE ( 3,99 € ): Mit diesem leistungsstarken Grafikdesign- und Zeichentool könnt Ihr jetzt ganz bequem von Eurer Handfläche aus zeichnen.

iOS-Spiele

Paintiles ( 0,99 € ) : Habt Ihr ein Auge für Farben? Malt verschiedene Kacheln an, um ihre Farben zu treffen und sie verschwinden zu lassen!

: Habt Ihr ein Auge für Farben? Malt verschiedene Kacheln an, um ihre Farben zu treffen und sie verschwinden zu lassen! Choba Jumper ( 3,99 € ) : Wie ein mit Steroiden aufgepumpter Humpty Dumpty springt Ihr über Hindernissen im Schlepptau an die Spitze eines jeden Levels!

: Wie ein mit Steroiden aufgepumpter Humpty Dumpty springt Ihr über Hindernissen im Schlepptau an die Spitze eines jeden Levels! Ski Tree ( 0,99 € ) : Habt Ihr schon einmal Ski or Die auf einem DOS-PC (oder Ski Free auf Windows) gespielt? Jetzt könnt Ihr eine viel bessere Version davon auf Eurem iOS-Device genießen.

: Habt Ihr schon einmal Ski or Die auf einem DOS-PC (oder Ski Free auf Windows) gespielt? Jetzt könnt Ihr eine viel bessere Version davon auf Eurem iOS-Device genießen. GeoFS - Flight Simulator ( 4.99 € ) : Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie es sich anfühlt, ein Flugzeug zu steuern? Vielleicht kann Euch dieser Flugsimulator eine Vorstellung davon geben.

: Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie es sich anfühlt, ein Flugzeug zu steuern? Vielleicht kann Euch dieser Flugsimulator eine Vorstellung davon geben. Universe Pandemic 2 ( 1,99 € ) : Ihr seid im Besitz eines außerirdischen Krankheitserregers und müsst herausfinden, wie Ihr die Welt beherrschen könnt, indem Ihr ihn strategisch freisetzt.

: Ihr seid im Besitz eines außerirdischen Krankheitserregers und müsst herausfinden, wie Ihr die Welt beherrschen könnt, indem Ihr ihn strategisch freisetzt. Mage Mania ( 1,99 €): Kein Risiko, keine Belohnung. Das ist das Mantra dieses Spiels, in dem Ihr mit Magie bewaffnet versucht, unterirdische Höhlen zu plündern, die von Drachen bewacht werden.

Affiliate Angebot Apple Store Gift Card

Was haltet Ihr von unserer Auswahl an Apps und Spielen in dieser Woche? Ist Euch etwas ins Auge gestochen? Habt Ihr Lust, uns von einer interessanten App oder einem interessanten Spiel aus dem Google Play oder Apple App Store zu erzählen? Dann lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen!