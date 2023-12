Schnell zugreifen: Diese iOS- & Android-Apps sind aktuell kostenlos

Wie jeden Dienstag haben wir auch heute wieder einen Haufen kostenloser Apps für Euch. Diese Apps und Mobile Games für iOS und Android kosten im Google Play Store und im Apple AppStore eigentlich üblicherweise Geld. Aktuell könnt Ihr Euch diesen Kaufpreis sparen, also schlagt flott zu!

Denkt beim Download der Apps daran, dass wir im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht die Chance haben, auf Qualität, versteckte Kosten- oder Datenfallen zu blicken. Und noch ein Hinweis, bevor Ihr Euch auf die Downloads stürzt: Wir wissen nicht, wie lange die Downloads kostenlos bleiben. Der Spaß kann also schnell vorbei sein! Meldet Euch gerne in den Kommentaren, sobald Ihr über einen Link stolpert, hinter dem sich ein wieder kostenpflichtiges Game bzw. eine kostenpflichtige App versteckt – das hilft uns sehr.

Ihr möchtet selbst nach kostenlosen Apps suchen? So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Stolpert Ihr hier über eine interessante App, für die Ihr aber aktuell keine Verwendung habt, installiert sie trotzdem! Danach löscht Ihr sie einfach wieder. So landet sie in Eurer App-Bibliothek und Ihr könnt sie später jederzeit wieder kostenlos installieren.

Android-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

QR/Barcode Scanner Pro ( 2,49 €) : In dieser post-pandemischen Welt ist das Scannen von QR-Codes unerlässlich. Diese App macht das mit Bravour.

Matrix TV Live Wallpaper ( 4,99 € ): Verschönert Euren Bildschirmhintergrund mit diesem Live Wallpaper, das vom Kultfilm Matrix inspiriert ist.

Android-Spiele

Sky Wings: Pixel Fighters ( 0,99 € ) : Ein rasantes Shoot 'em Up, das Euch jederzeit in Atem hält. Habt Ihr die richtigen Reflexe dafür?

Kreuzworträtsel Word Fill Pro ( 1,49 € ) : Trainiert Euer Gehirn, wenn Ihr die zahlreichen Kreuzworträtsel ausfüllt.

Synonyme Pro ( 1,49 € ) : Was gibt es Besseres als ein Spiel, um Euren Wortschatz aufzubauen und zu erweitern?

Cooking Kawaii ( 0,99 € ) : Wenn Du Hunger hast, wird man zur Diva, so sagt man. Seid Ihr geschickt genug, um einen nicht enden wollenden Strom von hungrigen Gästen zu füttern?

Blackthorn Castle 2 ( 3,99 € ): Ein visueller Roman, der Euch direkt in eine mittelalterliche Burg versetzt, wo es jede Menge Rätsel zu lösen gibt.

iOS-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Military Money: Pay & Pension ( 6,99 € ) : Wenn Ihr beim Militär seid und wissen wollt, wie viel Notgroschen Ihr haben werdet, ist diese App ideal für den Anfang.

: Wenn Ihr beim Militär seid und wissen wollt, wie viel Notgroschen Ihr haben werdet, ist diese App ideal für den Anfang. Activity Tracker ( 2,99 € ): Wer braucht schon eine Apple Watch, wenn Ihr Eure Aktivitäten mit dieser App tracken könnt?

): Wer braucht schon eine Apple Watch, wenn Ihr Eure Aktivitäten mit dieser App tracken könnt? Klipped ( 0,99 € ): Wenn Ihr es gerne minimalistisch mögt, ist dieser Texteditor genau das Richtige für Euch.

): Wenn Ihr es gerne minimalistisch mögt, ist dieser Texteditor genau das Richtige für Euch. SomaFM Radio Player ( 7,99 € ): Ihr könnt das ganze Jahr über 30 Sender hören.

iOS-Spiele

Rain Drop Catcher ( 1,99 € ) : Wie viele Regentropfen könnt Ihr in einer einzigen Sitzung auffangen? Findet es in diesem reflexbasierten Spiel heraus.

Blackthorn Castle 2 ( 3,99 € ) : In diesem visuellen Puzzle-Adventure erkundet Ihr ein altes Schloss und löst die darin enthaltenen Probleme.

Fiete World ( 1,99 € ): Führt Euer Kind in ein Spiel mit offener Welt ein, in dem es seine Kreativität erforschen und seiner Fantasie freien Lauf lassen kann.

Paintiles ( 0,99 € ): Räumt das Spielfeld ab, indem Ihr gleichfarbige Kacheln zusammenbringt, wobei Ihr selbst die Kacheln farbig lackieren könnt.

Ich hoffe, die Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen in dieser Woche ist für Euch interessant. Habt Ihr eine empfehlenswerte App oder ein Spiel, das Ihr gerne teilen würdet? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!