Keine Scheu: Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Ihr habt also ein brandneues Smartphone bekommen. Was kommt als Nächstes? Natürlich mit Euren Lieblingsapps und -spielen auffüllen. Wenn Ihr auf der Suche nach den besten kostenlosen Apps und Spielen seid, seid Ihr hier genau richtig! Wir haben eine exklusive Sammlung von erstklassigen Apps und Spielen zusammengestellt, die derzeit kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich sind. Diese fantastischen Apps, die normalerweise kostenpflichtig sind, haben vorübergehend ihre Preisschilder fallen lassen, was sie zu einem absoluten Muss macht!

Jetzt fragt Ihr Euch vielleicht: "Warum sollten Entwickler ihre Kreationen kostenlos abgeben? Müssen sie nicht auch Geld verdienen?" Die Antwort ist erstaunlich einfach. Einige clevere Entwickler haben sich entschieden, die Macht des cleveren Marketings zu nutzen und ihre Apps kostenlos anzubieten. Diese Großzügigkeit hat jedoch einen kleinen Haken. Diese tollen Angebote sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Also, worauf wartet Ihr noch? Ergreift die Gelegenheit und ladet sie herunter!

Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Apps in dieser Sammlung von unseren üblichen exklusiven "Top 5 Apps der Woche"-Empfehlungen unterscheiden. Wir haben nicht jede einzelne App geprüft, was bedeutet, dass einige von ihnen In-App-Käufe und Werbung enthalten können. Aber lasst Euch davon nicht entmutigen, sie auszuprobieren. Vielleicht entdeckt Ihr in dieser Schatztruhe von Apps ein verstecktes Juwel, das Eure Fantasie beflügelt. Also, stürzt Euch ohne weitere Verzögerung in die Auswahl der kostenlosen Apps und Spiele dieser Woche und macht Euch bereit für eine aufregende Entdeckungsreise auf Eurem Smartphone.

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie erst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein – auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

AppLock Pro ( 4,49 € ): Eine persönliche Sicherheits-App, die verschiedene Apps auf Eurem Smartphone sperrt, je nachdem, was Ihr bevorzugt: PIN, Muster oder Biometrie.

): Eine persönliche Sicherheits-App, die verschiedene Apps auf Eurem Smartphone sperrt, je nachdem, was Ihr bevorzugt: PIN, Muster oder Biometrie. Folder Server - WiFi Transfer ( 2,99 € ): Übertragt Dateien schnell und nahtlos über Wi-Fi von einem Telefon auf ein anderes.

): Übertragt Dateien schnell und nahtlos über Wi-Fi von einem Telefon auf ein anderes. Equalizer Bass & Booster Pro ( 2,49 € ): Mit dieser App könnt Ihr den Bass Eures Smartphones verstärken, auch wenn der Effekt begrenzt ist.

): Mit dieser App könnt Ihr den Bass Eures Smartphones verstärken, auch wenn der Effekt begrenzt ist. Resume Builder ( 4,99 € ): Erstellt Euren Lebenslauf mit dieser App und stellt sicher, dass Euer zukünftiger Arbeitgeber die beste digitale Version von Euch auf einen Blick erhält.

Kostenlose Android-Spiele

Stick Warrior SuperHero Dragon ( 0,49 € ): Ein Beat 'em up, das mit ausgefallener Grafik und einzigartigen Charakteren Spaß macht.

): Ein Beat 'em up, das mit ausgefallener Grafik und einzigartigen Charakteren Spaß macht. Cooking Quest VIP ( 0,99 € ): Ein hungriger Mann ist ein wütender Mann. Habt Ihr das Zeug dazu, ein Lebensmittelgeschäft in einer Umgebung mit hohen Einsätzen zu führen?

): Ein hungriger Mann ist ein wütender Mann. Habt Ihr das Zeug dazu, ein Lebensmittelgeschäft in einer Umgebung mit hohen Einsätzen zu führen? Words Everywhere Pro ( 1,99 € ): Liebt Ihr Wortsuchspiele? Dieses Spiel wird Euch bestimmt stundenlang beschäftigen.

): Liebt Ihr Wortsuchspiele? Dieses Spiel wird Euch bestimmt stundenlang beschäftigen. Kawaii kochen ( 0,99 € ): Ihr seid ein Koch, der immer gegen die Uhr kochen muss, um die sich stapelnden Bestellungen zu erfüllen.

): Ihr seid ein Koch, der immer gegen die Uhr kochen muss, um die sich stapelnden Bestellungen zu erfüllen. Galaxy Attack ( 0,99 € ): Es liegt an Euch, die Galaxie vor einfallenden Horden außerirdischer Feinde zu schützen.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Wetter: Es ist schön draußen ( 0,99 € ): Es ist immer gut, den Überblick über das Wetter zu behalten, damit Ihr Eure Reisen leichter planen könnt.

): Es ist immer gut, den Überblick über das Wetter zu behalten, damit Ihr Eure Reisen leichter planen könnt. Scrollit 2x ( 9,99 € ): Verwandelt Euer iDevice in ein mobiles Display, das Nachrichten scrollt. Das kann in Notfällen sehr nützlich sein.

): Verwandelt Euer iDevice in ein mobiles Display, das Nachrichten scrollt. Das kann in Notfällen sehr nützlich sein. Belichtungsmesser - Filmfotografie ( 3,99 € ): Erfahrt genau, wie hell es in der Umgebung ist, bevor Ihr Fotos macht!

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Math Master Puzzles & Riddles ( 2,99 € ): Haltet Ihr Euch für schlau? Warum versucht Ihr Euch nicht an diesem einzigartigen Mathe- und Rätselspiel?

): Haltet Ihr Euch für schlau? Warum versucht Ihr Euch nicht an diesem einzigartigen Mathe- und Rätselspiel? 2 Spieler 1 Gerät ( 0,49 € ): Spielt dieses Spiel für zwei Spieler auf einem einzigen Gerät und wählt aus einer Vielzahl von Titeln aus.

): Spielt dieses Spiel für zwei Spieler auf einem einzigen Gerät und wählt aus einer Vielzahl von Titeln aus. Neo Monsters ( 0,99 € ): In diesem Spiel fangt und trainiert Ihr Monster und hofft, dass sie die Besten von allen sind.

): In diesem Spiel fangt und trainiert Ihr Monster und hofft, dass sie die Besten von allen sind. Brookhaven Game ( 1,99 € ): Erkundet dieses Haus und seine vielen Räume und schau, wohin Euch Eure Neugierde führt!

): Erkundet dieses Haus und seine vielen Räume und schau, wohin Euch Eure Neugierde führt! Drachenflug-Simulator Spiele ( 1,99 € ): Ihr seid sicher neugierig, wie es sich anfühlt, auf einem Drachen in der Luft zu reiten. Hier ist ein Einblick in diese fiktive Möglichkeit!

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolgt bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der mobilen Anwendungen gibt es eine Handvoll betrügerischer Anwendungen, die mit einer ausgeklügelten Taktik versuchen, Eure persönlichen Daten zu sammeln und weiterzugeben. Aber keine Angst, liebe Leserinnen und Leser, wir haben unschätzbare Tipps für Euch, um die Sicherheit Eurer wertvollen Daten zu erhöhen. Wir raten Euch dringend, bei der Vergabe von Berechtigungen für die von Euch installierten Apps wachsam zu sein.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und welchen Grund hat eine Taschenlampen-App, um Euren genauen Standort zu kennen? Indem Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr erteilen wollt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Also los, stürzt Euch in das riesige Angebot an kostenlosen Apps, die Ihr auf Eurem Android- oder iOS-Gerät herunterladen könnt, mit der Gewissheit, dass Eure Daten sicher und geschützt bleiben.

Was denkt Ihr über unsere Empfehlungen dieser Woche? Gibt es Apps oder Spiele, von denen Ihr denkt, dass die Community davon profitieren würde? Teilt sie uns in den Kommentaren mit.