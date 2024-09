Aufgepasst: Diese iOS- und Android-Apps sind nur kurze Zeit kostenlos

Irgendwann findet Ihr vielleicht, dass Euer Smartphone-Erlebnis ein bisschen zu vorhersehbar ist, vor allem, was die Apps angeht, die Ihr regelmäßig nutzt. Warum nicht etwas Abwechslung ins Spiel bringen und die Welt der App-Rabatte erkunden? Das ist die perfekte Gelegenheit, um neue Angebote auf Android- und iOS-Plattformen zu entdecken. In dieser Ausgabe haben wir eine Auswahl von Apps zusammengestellt, die derzeit kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich sind. Aber handelt schnell - diese Angebote werden nicht ewig gültig sein!

Diese Sammlung geht über unser typisches"Top 5 Apps der Woche" Feature hinaus. Wir werden zwar nicht in die Bewertungen der einzelnen Apps eintauchen, aber es ist wichtig zu wissen, dass einige von ihnen In-App-Käufe und Werbung enthalten. Aber keine Angst! Wir haben dafür gesorgt, dass Ihr hier nur die besten Apps entdecken könnt, ohne Euer Portemonnaie zu leeren. Also lasst uns in die Welt der kostenlosen Apps eintauchen, die Ihr jetzt sofort genießen könnt!

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie herunter und installiert sie zuerst. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Wie viel kann ich ausgeben? ( 2,99 € ): Mit dieser App behaltet Ihr den Überblick über Eure Ausgaben und wisst, wohin jeder Cent geht.

): Mit dieser App behaltet Ihr den Überblick über Eure Ausgaben und wisst, wohin jeder Cent geht. Video stabilisieren: Video stabilisieren ( 2,99 € ): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie Ihr Eure Videoaufnahmen verbessern könnt, ohne einen Gimbal zu kaufen? Dies ist eine Möglichkeit, dies zu tun.

): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie Ihr Eure Videoaufnahmen verbessern könnt, ohne einen Gimbal zu kaufen? Dies ist eine Möglichkeit, dies zu tun. AirMirror TV Cast Airplay ( 4, 99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Videos und andere Inhalte von Eurem Android-Handy auf Euren Fernsehern übertragen.

): Mit dieser App könnt Ihr Videos und andere Inhalte von Eurem Android-Handy auf Euren Fernsehern übertragen. Sav PDF Viewer Pro ( 2,49 € ): Hier ist eine alternative App zum Betrachten von PDFs, nur für den Fall, dass Ihr genug von der App habt, die Ihr gerade benutzt.

Kostenlose Android-Spiele

Sudoku Master Premium Offline ( 2,99 € ): Ihr liebt Sudoku? Mit dieser Offline-Version könnt Ihr es spielen, wo immer Ihr seid!

): Ihr liebt Sudoku? Mit dieser Offline-Version könnt Ihr es spielen, wo immer Ihr seid! Rechtschreiblücken Pro ( 1,99 € ): Lasst Eure Kleinen ihren Wortschatz mit diesem Buchstabierspiel erweitern.

): Lasst Eure Kleinen ihren Wortschatz mit diesem Buchstabierspiel erweitern. Dungeon Corp ( 1,99 € ): Ihr seid vielleicht nur eine gewöhnliche Bürodrohne, aber es gibt Monster zu töten, die Beute und Upgrades fallen lassen.

): Ihr seid vielleicht nur eine gewöhnliche Bürodrohne, aber es gibt Monster zu töten, die Beute und Upgrades fallen lassen. Survival Island Evolve Pro ( 0,49 € ): Ihr seid auf einer Insel gestrandet, auf der es viele Feinde gibt. Behaltet Euren Verstand, um zu überleben.

): Ihr seid auf einer Insel gestrandet, auf der es viele Feinde gibt. Behaltet Euren Verstand, um zu überleben. Space Agency 2138 ( 0,99 € ): Baut Raketen, erkundet neue Planeten und gründet neue Kolonien. Wie schwer ist das? Findet es heraus!

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Filterious Foto-Filter ( 2,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr mit einer Liste von Filtern richtig coole Fotos machen.

): Mit dieser App könnt Ihr mit einer Liste von Filtern richtig coole Fotos machen. ChaReader ( 1,99 € ): Nutzt diese Text-to-Speech-App und macht Euch das Leben leichter.

): Nutzt diese Text-to-Speech-App und macht Euch das Leben leichter. Remote Keyboard ( 0,99 € ): Verwendet Euren Desktop-Browser als Tastatur, um auf Euren Smartphone zu tippen. Das macht es sicher produktiver.

): Verwendet Euren Desktop-Browser als Tastatur, um auf Euren Smartphone zu tippen. Das macht es sicher produktiver. ChirpOMatic ( 4,99 € ): Wenn Ihr gerne Vögel beobachtet, dann hilft Euch diese App, die verschiedenen Vogelarten anhand ihres Gesangs zu identifizieren.

): Wenn Ihr gerne Vögel beobachtet, dann hilft Euch diese App, die verschiedenen Vogelarten anhand ihres Gesangs zu identifizieren. Lebenslauf Designer 3 ( 3,99 € ): Mit Eurem iPhone könnt Ihr überall beeindruckende Lebensläufe erstellen.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Realistisches Chinesisches Dame-Spiel ( 3,49 € ): Ihr liebt chinesisches Schach? Warum nicht auch unterwegs spielen?

): Ihr liebt chinesisches Schach? Warum nicht auch unterwegs spielen? Drachenflug-Simulator Spiele ( 1,99 € ): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie es ist, einen Drachen zu fliegen? Nein, nicht durch das Ansehen von Zeichentrickfilmen, sondern durch eine App!

): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie es ist, einen Drachen zu fliegen? Nein, nicht durch das Ansehen von Zeichentrickfilmen, sondern durch eine App! Pirate Drops 2 ( 4,99 € ): Ein 3-Gewinnt-Spiel, das im Laufe des Spiels immer interessanter wird, mit einem Piratenthema.

): Ein 3-Gewinnt-Spiel, das im Laufe des Spiels immer interessanter wird, mit einem Piratenthema. Kingdom Rush Tower Defense HD ( 5,99 € ): Verteidigt Euer Gebiet gegen anrückende Horden in einer mittelalterlichen Umgebung.

): Verteidigt Euer Gebiet gegen anrückende Horden in einer mittelalterlichen Umgebung. My City: Star Horse Stable ( 3,99 € ): Hier ist ein Spiel, das Eure Kleinen lieben werden, wenn sie herausfinden, wie es ist, ein Pferd zu besitzen und es zu versorgen.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.

Wir wünschen Euch einen fantastischen Start in die Woche mit unserer zusammengestellter Liste kostenloser Apps und Spiele. Wenn Ihr noch weitere Favoriten kennt, die wir vielleicht übersehen haben, schreibt uns Eure Empfehlungen in die Kommentare!