Beeilt Euch: Diese Android- & iOS-Apps sind nur kurz gratis!

Denkt beim Herunterladen bitte daran, dass wir die verlinkten Apps und Mobile Games im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht auf Qualität, versteckte Kosten- oder Datenfallen überprüft haben. Und noch ein Hinweis: Wir können Euch nicht sagen, wie lange die Downloads kostenlos angeboten werden. Der Spaß kann also schnell vorbei sein! Meldet Euch gerne in den Kommentaren, sobald Ihr über einen Link stolpert, hinter dem sich ein wieder kostenpflichtiges Game bzw. eine kostenpflichtige App versteckt – das hilft uns sehr.

Ihr möchtet selbst nach kostenlosen Apps suchen? So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Und hier noch unser obligatorischer, nicht mehr so geheimer Geheimtipp: Stolpert Ihr über eine grundsätzlich interessante App, für die Ihr aktuell keine Verwendung habt, installiert sie trotzdem! Danach löscht Ihr sie einfach wieder. So landet sie in Eurer App-Bibliothek und Ihr könnt sie später jederzeit wieder kostenlos installieren, auch wenn sie im App-Store längst wieder kostenpflichtig ist.

Android-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

TOEFL-Vokabeln auswendig lernen (6,99 € ): Prägt Euch mit dieser App die Vokabeln ein, die Ihr für Eure TOEFL-Prüfung braucht.

Android-Spiele

Rogue Hearts (0,99 € ): Habt Ihr Lust auf ein gutes altes Dungeon-Hack-and-Slash-Abenteuerspiel? Hier werdet Ihr fündig.

): Habt Ihr Lust auf ein gutes altes Dungeon-Hack-and-Slash-Abenteuerspiel? Hier werdet Ihr fündig. Zombie Age 2 Premium-Shooter (0,99 € ): Es ist Zeit, Zombies zu erschießen, um Euer Leben zu retten. Könnt Ihr den ständigen Ansturm überleben?

Es ist Zeit, Zombies zu erschießen, um Euer Leben zu retten. Könnt Ihr den ständigen Ansturm überleben? Kawaii kochen (0,99 € ): Könnt Ihr ein Imperium von Restaurants in der ganzen Stadt aufbauen? Mit diesem Spiel habt Ihr es in der Hand.

Könnt Ihr ein Imperium von Restaurants in der ganzen Stadt aufbauen? Mit diesem Spiel habt Ihr es in der Hand. Cytus II (1,99 € ): Ein sehr gut gemachtes Musik-Rhythmus-Spiel, das Eure Reflexe herausfordert.

Ein sehr gut gemachtes Musik-Rhythmus-Spiel, das Eure Reflexe herausfordert. RUSTY: Island Survival Pro (0,99 € ): Ihr sitzt auf einer Insel fest und braucht Euren ganzen Verstand, um zu überleben. Habt Ihr das Zeug dazu?

Affiliate Angebot Zoo2: Animal Park Wolltet Ihr schon immer einmal einen eigenen Zoo haben? Dann ist dieses Spiel hier Eure Chance!

iOS-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Lupe & Taschenlampe (0,99 € ): Habt Ihr Probleme, das Kleingedruckte in Büchern und Dokumenten zu lesen? Diese App kann Euch vielleicht helfen.

Habt Ihr Probleme, das Kleingedruckte in Büchern und Dokumenten zu lesen? Diese App kann Euch vielleicht helfen. Easy Spending Budget (0,99 € ): Ihr wollt den Überblick über Euer Budget behalten? Warum holt Ihr Euch nicht eine App, die Euch dabei hilft?

Ihr wollt den Überblick über Euer Budget behalten? Warum holt Ihr Euch nicht eine App, die Euch dabei hilft? Pixel Art Pro (2,99 € ): Wenn Ihr gerne Pixelkunst zeichnet, könnte Euch diese App helfen, den richtigen Einstieg zu finden.

Wenn Ihr gerne Pixelkunst zeichnet, könnte Euch diese App helfen, den richtigen Einstieg zu finden. Vinyls (4,99 € ): Eine Musikplayer-App, die nicht nur Eure Lieblingssongs abspielt, sondern dabei auch noch ästhetisch ansprechend aussieht.

Eine Musikplayer-App, die nicht nur Eure Lieblingssongs abspielt, sondern dabei auch noch ästhetisch ansprechend aussieht. Search Ace - Adblock Browser (2,99 € ): Ohne Werbung wird das Surferlebnis für alle besser, und dieser Browser erfüllt diese Aufgabe.

iOS-Spiele

Cytus II (1,99 € ): Wie steht es um Eure Hand-Augen-Koordination? Testet sie mit diesem Musik-Rhythmus-Spiel.

Wie steht es um Eure Hand-Augen-Koordination? Testet sie mit diesem Musik-Rhythmus-Spiel. My City: Newborn Baby (3,99 € ): Finde heraus, wie das Leben mit einem neugeborenen Baby aussieht. Bringt das Baby zum Arzt, in den Supermarkt, Ihr habt die Wahl!

Finde heraus, wie das Leben mit einem neugeborenen Baby aussieht. Bringt das Baby zum Arzt, in den Supermarkt, Ihr habt die Wahl! Demetrios (2,99 € ): Ein verrückter visueller Abenteuerroman, der Eure Fantasie anregt.

): Ein verrückter visueller Abenteuerroman, der Eure Fantasie anregt. Paintiles (2,99 € ): Malt die verschiedenen Kacheln so an, dass ihre Farben übereinstimmen, um jedes Level zu schaffen.

Malt die verschiedenen Kacheln so an, dass ihre Farben übereinstimmen, um jedes Level zu schaffen. Mage Mania (1,99 € ): Es gibt immer einen Kompromiss, nicht wahr? Im Dungeon warten viele Schätze auf Euch, aber Ihr müsst vielleicht Drachen mit Eurer Magie abwehren. Ich sag's ja nur.

Affiliate Angebot Yazio – Kalorienzähler-App Testet die wohl beste Kalorienzähler-App hier kostenlos und arbeitet an Eurer Ernährung!

Wir hoffen, Ihr habt ein tolles Wochenende! Welche der aufgeführten Apps interessieren Euch? Wir freuen uns auf Eure App-Empfehlungen in den Kommentaren.