iPhone 16: Neue Taste für bessere Kamerafunktionen

Apple könnte das unkonventionelle Design des kommenden iPhone 16 fortsetzen und neben dem Action Button, der beim diesjährigen Apple Phone 15 Pro (Test) eingeführt wurde, eine weitere physische Taste hinzufügen. In einem neuen Bericht wird nun behauptet, worum es sich bei der Taste handelt und wie sie auch als Controller funktionieren könnte.

Wie die neue "Capture"-Taste im iPhone 16 funktionieren soll

Laut der Publikation "The Information" ist die "Capture"-Taste im iPhone 16 und iPhone 16 Pro eine spezielle Kameraauslösetaste und ein möglicher Controller in einem. Noch wichtiger ist, dass sie entgegen früheren Gerüchten nicht als kapazitive Taste, sondern in mechanischer Form genutzt werden kann. Die Oberfläche dieser Aufnahmetaste ist jedoch berührungsempfindlich und unterstützt Eingaben durch einfaches Berühren oder Streichen mit dem Finger.

Neben dem Starten der Kamera-App soll die Aufnahmetaste vor allem dazu dienen, verschiedene Kameraaktionen auszulösen. So wird unter anderem das Aufnehmen eines Fotos durch halbes Drücken oder das Starten/Stoppen einer Videoaufnahme durch langes Drücken genannt. Es wurde auch beschrieben, dass sie als Lupe fungiert, um die Zoomstufen einzustellen. Dafür sollen die Nutzer:innen nur mit dem Finger über die Oberfläche der Taste streichen.

Apples iPhone 15 Pro Max Power-Taste. Im iPhone 16 soll es eine eigene Kamerataste geben. / © nextpit

Gerüchten zufolge soll die Aufnahmetaste bei allen iPhone-16-Modellen auf der rechten Seite und direkt unter der Einschalttaste liegen. Auf der linken Seite befinden sich weiterhin die Lautstärkewippe und der Action Button. Letzterer wird auch in das reguläre iPhone 16 und das iPhone 16 Plus übernommen, nachdem er im vergangenen Jahr exklusiv im iPhone 15 Pro zu finden war.

Die neue Taste soll Apple helfen, die iPhone-16-Serie besser als Kamera-Smartphones zu positionieren – ähnlich wie Sony seine Xperia-Smartphones – das Sony Xperia 1 V (Test) und das Sony Xperia Pro-I (Test). Beide Sony-Smartphones kommen mit einer dedizierten zweistufigen Kameraauslösetaste zum Endverbraucher.

Zusätzlich zu den zwei neuen Tasten im iPhone 16 und iPhone 16 Plus wird spekuliert, dass Apple die räumliche Videoaufnahme auf dem Duo ermöglicht. Weiterhin gehen wir davon aus, dass diese Funktion dazu führt, dass Apple die Ausrichtung der rückseitigen Kameras des iPhone 16 ändert.

Das Apple iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max sollen unterdessen verbesserte Kameraspezifikationen erhalten, insbesondere einen größeren Hauptsensor und eine 48-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera, die die bisherige 12-MP-Kamera ersetzt.

Haltet Ihr mehr Knöpfe oder Tasten auf einem Smartphone für eine sinnvolle Idee? Denkt Ihr, dass Apple jedes Jahr die Ideen ausgehen? Teilt uns Eure Meinung unten in den Kommentaren mit.