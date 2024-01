iPhone 16 Pro: Neue Kamera-Details enthüllt – besser als das Galaxy S24 Ultra?

Upgrades für die Kamera des Apple iPhone 16 Pro

Der bekannte Tippgeber Digital Chat Station hat interessante Details über das Kamera-Setup des Apple iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max verraten. Die Quelle erklärt, dass Apple die 48-MP-Auflösung der primären Hauptkamera beibehält. Allerdings soll der Sensor auf 1/1,14 Zoll vergrößert werden. Damit ist er deutlich größer als der aktuelle 1/1,28-Zoll-Sensor und auch größer als Samsungs 1/1,3-Zoll-Sensor im Samsung Galaxy S24 Ultra.

Die Quelle lieferte auch weitere Details über die kommende 48-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera, die die 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera des iPhone 15 Pro (Test) ersetzen wird. Der neue Sensor wird 1/2,6 Zoll groß sein, was einen deutlichen Sprung von der 1/3,6-Zoll-Fläche der aktuellen Ultra-Weitwinkel-Kamera darstellt.

Im Vergleich zu anderen Premium-Smartphones wird Apple damit fast an die Sensoren des Xiaomi 13 Ultra (Test) und des Sony Xperia Pro-I (Test) herankommen.

Das iPhone 15 Pro Max ist das einzige iPhone, das mit einem Periskop-Tele-Objektiv ausgestattet ist. / © nextpit

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Sensoren in der Praxis bewähren, aber ein größerer Sensor bedeutet in der Regel, dass die Pixelgröße erhöht wird, was dazu führt, dass mehr Licht eingefangen wird. Die daraus resultierenden Bilder oder Videos sollten heller und schärfer sein. Ein größerer Kamerasensor hilft auch, Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern.

Andererseits sollen die neuen Kameras auch die räumliche Videoaufnahme im iPhone 16 Pro verbessern, die letztes Jahr im iPhone 15 Pro eingeführt wurde.

Abgesehen von den Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkel-Kameras wird die Telekamera des iPhone 16 Pro möglicherweise kein Sensor-Upgrade erhalten. Allerdings könnte das kleinere iPhone 16 Pro die gleiche 5-fache Zoomstufe mit Tetraprismen-Optik wie das iPhone 15 Pro Max (Test) haben.

Sowohl das iPhone 16 Pro als auch das iPhone 16 Pro Max sollen ein größeres Gehäuse bzw. Display erhalten. Die überarbeitete Grundfläche soll dabei helfen, die vergrößerten Kameramodule unterzubringen, obwohl das Gewicht der beiden Modelle nahezu unverändert bleibt.

Was die technischen Daten angeht, so könnte das iPhone 16 mit einem Custom-A18-Chip arbeiten, während das iPhone 16 Pro mit einem leistungsfähigeren A18 Pro ausgestattet sein dürfte. Es ist unklar, ob diese neuen Prozessoren auch Verbesserungen bei der Bildgebung bieten werden, wie z. B. eine integrierte KI in den Kameras, ähnlich wie beim Samsung Galaxy S24 Ultra (Test).

Findet Ihr die Gerüchte über die Änderungen an der Kamera des iPhone 16 Pro spannend? Schreibt uns doch Eure Meinung zu dem Thema unten in die Kommentare.