Das Moto G Stylus 2024 mit modernem Design geleakt!

Neben dem Samsung Galaxy S24 Ultra könnte Anfang 2024 ein weiteres Smartphone mit einem Stylus erscheinen, das von der Lenovo-Tochter Motorola kommt. Die kommende Version des Moto G Stylus 2024 ist jetzt in einer Reihe von Renderings von Drittanbietern aufgetaucht, die auch die wichtigsten technischen Daten des Mittelklassen-Smartphone zeigen.

Motorola Moto G Stylus 2024

In Zusammenarbeit mit dem tschechischen Magazin Smart Mania hat OnLeaks computergenerierte Bilder des Moto G Stylus (2024) veröffentlicht. Wie es aussieht, hat das Mittelklasse-Smartphone ein leichtes Facelift erhalten, wobei sich die größten Änderungen auf die Rückseite konzentrieren, während das wasserabweisende Gehäuse insgesamt leichter und kompakter geworden ist.

Das neue Motorola Moto G Stylus soll eine homogene Kamerainselerhalten, wobei das Dual-Kameramodul in den bekannten kreisförmigen Aussparungen untergebracht ist und das LED-Blitzfeld neu angeordnet wurde. Erstmalig zeigte uns Oppo ein derartiges Design in seinem Flaggschiff-Smartphone. Außerdem scheint der Rahmen flacher zu sein und die Ränder sind abgerundet, bevor sie auf die Vorder- und Rückseite treffen.

Motorolas kommendes Moto G Stylus 2024 hat ein aktualisiertes Design mit einem flacheren Rahmen. / © On Leaks

Der Stylus befindet sich nach wie vor am unteren Rahmen in der Nähe der rechten Ecke und neben dem USB-C-Anschluss und dem Lautsprechergrill. Eine Reihe physischer Tasten befindet sich auf der rechten Seite, was keine Überraschung ist.

Die Vorderseite hingegen soll flacher sein, obwohl wir den Unterschied zum leicht gewölbten Display des Moto G Stylus 2023 nicht wirklich erkennen können. Die Bildwiederholfrequenz bleibt bei dem 6,5 Zoll großem Display vermutlich bei unveränderten 90 Hz. Die Auflösung wird überraschenderweise von HD auf Full HD erhöht.

Das Motorola Moto G Stylus 2024 in Schwarz. / © On Leaks

Was die technischen Daten angeht, so scheint es, dass Motorola nur eine einzige Variante des Moto G Stylus (2024) auf den Markt bringen wird, und zwar mit einer 5G-Konnektivität. Dementsprechend läuft das Gerät mit einem unbekannten Snapdragon-Prozessor, bei dem es sich vermutlich um einen Snapdragon 6 Gen 1 handeln wird, ähnlich wie beim Moto G Stylus 5G (2023). Möglich wäre auch ein MediaTek Helio G88 des aktuellen Nicht-5G-Modells.

Es wird erwartet, dass das Moto G Stylus (2024) noch mit Android 13 läuft und einen großen 5.000-mAh-Akku verbaut hat. Außerdem verfügt es über eine 50-MP-Hauptkamera auf der Rückseite, die wahrscheinlich durch einen Makro- oder Ultraweitwinkel-Kamera und einen 8-MP-Frontkamera ergänzt wird.

Die Quelle hat keine Angaben zum Preis, dem genauen Erscheinungsdatum oder der Verfügbarkeit des Moto G Stylus (2024) bekannt gegeben. Zum Vergleich: Das Moto G Stylus 5G wird derzeit in den USA für 400 US-Dollar verkauft, obwohl es bessere Hardware-Spezifikationen hat als das hier geleakte Device.

Ist ein Stylus eine wichtige Funktion, die Ihr bei Eurem nächsten Smartphone unbedingt haben wollt? Was denkt Ihr über das Moto G Stylus (2024)? Teilt uns Eure Meinung unten in den Kommentaren mit.