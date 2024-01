Enthüllt: So sieht das OnePlus 12R für den globalen Markt aus!

OnePlus wird voraussichtlich am 23. Januar, das OnePlus 12 und das OnePlus 12R für die globalen Märkte ankündigen. Während bereits bestätigt wurde, dass das OnePlus 12 eine exakte Kopie seines chinesischen Vorbilds ist, hat das Unternehmen das OnePlus 12R bisher nicht enthüllt. Wird es ein Klon des OnePlus Ace 3 sein oder wird es ein anderes Design haben? Es sieht so aus, als müssten wir nicht länger auf die Antwort warten, nachdem offizielle Renderbilder des Geräts aufgetaucht sind.

OnePlus 12R in seiner vollen Pracht

Nach den Bildern, die Deutschlands zuverlässigster Leaker Roland Quandt geteilt hat, hat das europäische OnePlus-12R-Modell das gleiche Äußere wie das chinesische OnePlus 12R. Mit anderen Worten: Dieses Budget-Smartphone scheint ein Rebranding des OnePlus Ace 3 zu sein.

Auch das ist keine große Überraschung. Allerdings gab es schon früher Fälle, in denen das Unternehmen bestimmte Komponenten aus einem internationalen OnePlus-Gerät verwendet hat, wie z. B. ein anderes Kameramodul als beim lokalen Modell.

Unabhängig davon ist das Design des OnePlus 12R den meisten bekannt und weist viele Ähnlichkeiten mit dem OnePlus 12 auf. Das günstigere Gerät verfügt über eine linksseitige Kamerainsel mit einem Dreifachmodul und einem LED-Blitz, der sich außerhalb des kreisrunden Arrays befindet, wie in einem früheren Teaser bereits gezeigt.

Das Design des OnePlus 12R in allen Blickwinkeln. / © X/u/RQuandt

Auf der Vorderseite sehen wir den großen 6,78-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit gebogenen Rändern an beiden Seiten. Die Ränder sind sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite bemerkenswert dünn. Was die Tasten angeht, so befindet sich der Alert-Slider auf der linken Seite, während sich die Lautstärkewippe und der Power-Button auf der rechten Seite befinden.

Das OnePlus 12R verfügt über die gleichen Schnittstellen wie das OnePlus 12. Der IR-Blaster und die Lautsprecher befinden sich auf der Oberseite, während der USB-C-Anschluss, das SIM-Fach und der Lautsprecher auf der Unterseite untergebracht sind.

Bestätigte Farbvarianten sind Schwarz und das neue Blau, während Gold mit einem Hauch von Pink eine exklusive Option in China bleiben dürfte.

Weitere Spezifikationen und Preise des OnePlus 12R

Zu den weiteren Spezifikationen des Geräts gehört ein Snapdragon 8 Gen 2, der mit bis zu 16 GB RAM und 256 GB Speicher konfiguriert werden kann. Die Kamera verfügt über einen 50-MP-Sony-IMX-890-Sensor, der von einem 8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und einer obligatorischen 2-MP-Makro-Kamera begleitet wird. Die Batteriekapazität von 5.500 mAh ist die größte, die je in einem OnePlus-Smartphone verbaut wurde.

Der durchgesickerte Preis des OnePlus 12R deutet darauf hin, dass es sich mit anderen Smartphones in der 500-US-Dollar-Kategorie messen wird, wie z. B. das Google Pixel 7a (Test). Wer es in Deutschland kaufen möchte, folgt unseren gesonderten Beitrag zu dem Thema:

Was denkt Ihr über das Design des OnePlus 12R? Welche Farbvariante gefällt Euch am besten? Teilt uns Eure Antworten in den Kommentaren mit.