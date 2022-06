Preis des Razr 3 enthüllt: Motorolas kleine Überraschung

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung des nächsten Motorola Rarz reißen die Leaks über das neue Flaggschiff nicht mehr ab. Denn nach zahlreichen Infos über das Datenblatt des Geräts ist nun auch der Preis in Euro durchgesickert. Der Leaker Steve Hemmerstoffer hat in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Website CompareDial den Preis des zukünftigen Foldables enthüllt.

Der offizielle Preis für die europäischen Märkte wird laut Hemmerstoffer etwa 1.149 Euro betragen. Zur Erinnerung: Der Vorgänger des Motorola Razr 3, das Motorola Razr 5G, wurde mit einem wesentlich höheren Preis auf den Markt gebracht. Das faltbare Smartphone kostete bei seiner Markteinführung im Dezember 2020 stolze 1399 Euro.

Das Motorola Razr 3 wird voraussichtlich in einer einzigen Farbe auf den Markt kommen: Quartz Black. Wie Apple könnte auch Motorola sein faltbares Smartphone in den Jahren 2022 und 2023 in verschiedenen Farben herausbringen. Das Motorola Razr 3 soll einen faltbaren 6,7-Zoll-Bildschirm haben, der 8 Prozent größer ist als der 6,2-Zoll-Bildschirm des Motorola Razr 5G.



Das Motorola Razr 3 soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden und wird wahrscheinlich mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 SoC von Qualcomm ausgestattet sein. Die zahlreichen Gerüchte deuten zudem drauf hin, dass zunächst nur ein Modell mit 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz auf den Markt kommen wird.





Was haltet Ihr von dieser Preissenkung? Seid Ihr bereit, noch ein paar Tage auf die Veröffentlichung des Foldables zu warten?