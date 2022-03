Neue Games für jeden Netflix-Nutzer: So ladet Ihr die neuen Titel herunter

Seit letztem Jahr gibt es bei Netflix kostenlose Mobile Games , die Ihr im Google Play Store oder direkt in der Netflix-App installieren könnt. Diese Woche wurden drei weitere Titel hinzugefügt, darunter ein spannender Zombie-Shooter. Wir stellen Euch die Games kurz vor und fassen zusammen, was Ihr zum Zocken unter iOS und Android braucht.

Netflix bietet seinen Abonnenten drei neue Mobile Games an

Unser Tipp: Into The Dead 2: Unleashed – ein Zombie-Runner-FPS-Spiel

Netflix-Games sind für iOS- und Android-Geräte verfügbar

Bei den neuen Titeln handelt es sich um ein Rollenspiel mit dem Titel "This Is A True Story" und um das Arcade-Spiel Shatter Remastered, bei dem Ihr Ziegelsteine zerschlagen müsst. Das dritte Spiel, ein Hybrid-Runner/Shooter-Titel während einer Zombie-Apokalypse namens Into the Dead 2: Unleashed, könnt Ihr Euch in voraussichtlich in Kürze herunterladen.

Die beiden letzten Titel werden von dem neuseeländischen Entwickler PikPok entwickelt. Shatter Remastered könnte einigen bekannt vorkommen, da es auf dem ersten Shatter-Spiel basiert, das 2009 auf den Markt kam. Ursprünglich wurde es für die Playstation 3 veröffentlicht. Into The Dead 2: Unleashed basiert wiederum auf dem Zombie-Actionspiel Into the Dead, das 2012 für Android-, iOS- und Windows Phone veröffentlicht wurde.

Into The Dead 2: Unleashed ist ein Zombie-Runner/Survival-First-Person-Shooter-Spiel! / © Netflix

Bei diesen Titeln handelt es sich also nicht um Games, die im Kosmos einer Netflix-Serie oder eines Netflix-Films spielen, wie es beispielsweise bei Stranger Things der fall ist. Etablierte Spieleentwickler bieten ebenfalls exklusive Spiele für Netflix an, wie Asphalt Xtreme, ein Rennspiel von Gameloft.

So ladet Ihr die Netflix-Games herunter

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr alle Spiele in der Netflix-App kostenlos und ohne Werbung oder In-App-Käufe herunterladen. Vorausgesetzt, Eure Streaming-Mitgliedschaft ist aktiv, Denn jedes Mal, wenn Ihr eines der Spiele herunterladen oder spielen wollt, dient sie als Zugangsberechtigung.

Ihr findet die Games über die spezielle Registerkarte "Spiele", wenn Ihr die App auf Eurem Android- oder iOS-Gerät öffnet. Geht dafür auf die Startseite und scrollt solange herunter, bis sie erscheint. Ihr werdet zum PlayStore oder zum App Store weitergeleitet, wenn Ihr ein Spiel herunterladen wollt. Die Registerkarte "Spiele" ist für alle regulären Profile eines Netflix-Kontos zugänglich, nicht aber für die Profile von Kindern.

Einige Spiele erfordern eine Internetverbindung, während andere nach dem Herunterladen offline gespielt werden können. Ausgewählte Titel lassen sich zudem mit Spielecontrollern zocken werden, wie zum Beispiel Strangers Things: The Game oder Hextech Mayhem.

Netflix wird weitere Mobile Games anbieten

Netflix plant eine spannende Zukunft für sein eigenes Angebot an Mobile Games. Das Streaming-Unternehmen hat bereits damit begonnen, in Spieleentwickler zu investieren. Dazu kündigte es an, das Spieleerlebnis von Handys auf Videospiele zu erweitern, die mit Konsolen- und Desktop-Titeln vergleichbar sind. Es bleibt abzuwarten, wie genau das funktionieren wird.

Liste der Netflix-Spiele zum Spielen

Es gibt mehr als ein Dutzend Spieletitel in verschiedenen Kategorien, die bei Netflix verfügbar sind. Unten findet Ihr eine Liste aller Spiele, die bereits angekündigt wurden und zum Herunterladen und Spielen zur Verfügung stehen. Diese Liste wird aktualisiert, wenn neue Spiele hinzugefügt werden.

Stranger Things 3: Das Spiel (RPG)

Stranger Things: 1984 (ROLLENSPIEL)

Bowling Ballers (Sport)

Card Blast (Kasino)

Asphalt Xtreme (Rennsport)

Arcanium: Rise of Akhan (Strategie)

Knittens (Puzzle)

Shooting Hoops (Sport)

Teeter Up (Arcade)

Wonderputt Forever (Sport)

Krispee Street (Puzzle)

Dungeon Dwarves (RPG)

Hextech Mayhem: Eine League of Legends Geschichte (Musik)

Dominoes Cafe (Tabletop)

This Is A True Story (Bildung / RPG)

Shatter Remastered (Spielhalle)

Into The Dead 2: Unleashed (FPS / Runner) - Demnächst erhältlich

Wie findet Ihr die Auswahl an Spielen in der Netflix-App? Kanntet Ihr diese Funktion der Netflix-App bereits oder ist sie Euch neu? Ich freue mich auf Eure Kommentare!