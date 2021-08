Neuer Leak: Fitbit Charge 5 – Preis und Video durchgesickert

Neu an Bord des Fitnesstrackers ist der sogenannte "Daily Readiness Score". Der behält nicht nur Eure Workouts im Blick, sondern überwacht auch den Schlaf und Eure Herzfrequenz und bastelt daraus einen Score, der benötigte Ruhephasen für Euch gleich mit einpreist. Ebenfalls neu am Start ist das On-Wrist-EKG und ein Sensor, der die elektrodermale Aktivität (EDA) feststellt. Letzteres Feature kann durch Messungen auf Eurer Haut Euer Stresslevel tracken.

Kein Schnapper: Fitnesstracker für 179 Euro

Leider sind einige der neuen Funktionen auch weiterhin nur für diejenigen nutzbar, die gleichzeitig zur Neuanschaffung auch das Premium-Abo bezahlen. Schon beim Test der Fitbit Charge 4 schmälerte dieses Abzocker-Preismodell den ansonsten gelungenen Eindruck ziemlich. Da auch der Preis geleakt ist, der zum Start 179 US-Dollar betragen soll, ist dieser Fitnesstracker aus dem Hause Google alles andere als ein Schnapper. Da ist es auch nur ein schwacher Trost, dass Euch bei der Anschaffung das Premium-Abo für ein halbes Jahr spendiert wird.

Das Release-Datum zur Fitbit Charge 5 fehlt uns noch, auch wenn so mancher spekuliert, dass das auf den Leaks zu lesende Datum – der 23. Oktober – mindestens mal ein Indiz für die Veröffentlichung ist. Ich tippe eher, dass Google das Teil schon vorher offiziell macht. Der Tracker macht für mich sowohl optisch als auch funktionell viel her. Aber wenn ich mir überlege, was dafür hingeblättert wird und manche Funktionen dann zudem nur Premium-Kunden vorbehalten ist, bleibe ich doch lieber beim Xiaomi Mi Band 6.

