NextPit Adventskalender #14: Gewinne drei Top-PC-Komponenten von be quiet! im Wert von über 300 Euro

Hinter dem vierzehntes Türchen des großen NextPit-Adventskalenders gibt es gleich drei Komponenten für Gamer und PC-Fans von be quiet! im Wert von 280 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Neuer (Gaming-)PC, anyone? Der deutsche PC-Komponenten-Hersteller be quiet! hat etwas Feines für Euch in das heutige Türchen gelegt. Es gibt heute drei Komponenten für Euch, die Euren neuen PC flüsterleise machen sollen. Denn be quiet! ist nicht nur als Hersteller für hochqualitative PC-Komponenten, wie CPU-Kühler und Lüfter bekannt. Sondern, wie der Unternehmensname es schon verrät, liegt der Fokus des Unternehmens vor allem darauf, besonders leise Komponenten herzustellen.

Lüfter, heul' leise!! Mit diesen Lüftern und dem PC-Gehäuse von be quiet! gibt es nichts auf die Ohren. / © NextPit

Wir freuen uns von daher, dass be quiet! auch beim großen NextPit-Adventskalender dabei ist. Denn wir wissen natürlich, dass es hier bei uns auch eine Menge echter Gaming-Fans gibt, die auch mal abseits von Smartphones, Tablets & Co. nach Rechnern sehen.

Drei Komponenten von be quiet! im Wert von über 300 Euro

Wie schon geschrieben – be quiet! ist ein renommierter Hersteller für PC-Komponenten und setzt den Fokus vor allem auf geräuscharme Hardware. In unserem heutigen Bundle gibt es ein PC-Gehäuse (mit fancy Beleuchtung), eine Wasserkühlung (mit fancy Beleuchtung) und ein PC-Netzteil inklusive Lüfter (ohne fancy Beleuchtung).

Pure Base 500DX

Das Pure-Base-Gehäuse ist ein kleines Multitalent und unterstützt einen maximalen Airflow bei leisem Betrieb. Und wie es sich für einen anständigen Gaming-PC auch gehört, darf die coole Beleuchtung nicht fehlen. Mehr Informationen findet Ihr auch nach dem Klick auf den Amazon-Link.

Affiliate Angebot be quiet! Pure Base 500DX Midi-Tower PC-Gehäuse Weiß mit integrierter Beleuchtung

Silent Loop 2

Eine hochperformante und sehr leise All-In-One-Wasserkühlung für hitzköpfige CPUs - vor allem in übertakteten Systemen. Und ich zitiere von der Webseite: Mit der leistungsstarken und gedämmten 6-Pol-Pumpe und den Silent Wings 3 PWM high-speed Lüftern bietet sie überlegene Features, welche einen sehr leisen und gleichzeitig hoch performanten Betrieb ermöglichen. ARGB LEDs eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für eine beeindruckende Beleuchtung und machen die Silent Loop 2 zu einem Highlight in jedem PC-Gehäuse.

Affiliate Angebot be quiet! Silent Loop 2 All-in-One-Wasserkühlung

Pure Power 11 FM 650W

Ebenfalls – und es dürfte wahrscheinlich nicht sehr überraschen – ist auch dieses PC-Netzteil super leise. Es stehen zwei 12-V-Leitungen zur Verfügung, als auch vier PCIe-Anschlüsse für leistungsstarke GPUs.

Affiliate Angebot be quiet! Pure Power 11 FM 650W

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am NextPit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2022 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet NextPit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2022 könnt Ihr mitmachen und gewinnen.