Nintendo Switch erstmals unter 250 €: Mega-Schnäppchen bei Saturn

Auch wenn wir nicht viel über Gaming berichten, bin ich im Netz über ein echt gutes Angebot für die Nintendo Switch gestoßen. Am vergangenen Black Friday gab es viel Aufsehen über den Switch-Deal in der NextPit-Community – da Saturn die Konsole aktuell für unter 250 Euro verkauft, wollte ich Euch den Deal daher nicht vorenthalten.

Zu Angebotstagen wie dem Black Friday oder dem Cyber Monday wissen wir Technikjournalisten, dass die Nintendo Switch ganz oben auf der Liste steht. Nintendos Handheld ist super beliebt und gleichzeitig sind gute Angebote für die Switch echt selten. Umso erstaunlicher, dass Saturn im Rahmen einer Super-Bowl-Aktion derzeit einen neuen Tiefpreis für die Konsole bietet:

Affiliate Angebot Nintendo Switch zum Bestpreis Die 2019er-Version der Nintendo Switch kauft Ihr aktuell für 247,90 € bei Saturn! Ein Preisvergleich zeigt: der bisher beste Preis für die Konsole.

Der Preis ergibt sich aus dem Erlass der Mehrwertsteuer, der Euch beim Einlegen in den Warenkorb abgezogen wird. Am 14. Februar um etwa halb eins wurde mir dabei ein Preis von 247,90 Euro angezeigt. Die Preisvergleichmaschine Geizhals zeigt den bisherigen Bestpreis mit 260 Euro an. Kauft Ihr die Switch also heute, habt Ihr die Konsole so günstig gekauft, wie nie zuvor.

Lohnt sich der Kauf der Switch ohne OLED-Panel?

Beim angebotenen Modell handelt es sich um die Nintendo Switch ohne OLED-Panel. Allerdings ist es auch nicht die Switch, die vor im März 2017 erschienen ist. Wie Ihr an der gezeigten Verpackung erkennen könnt, handelt es sich um die aktualisierte Version, die im Jahr 2019 mit verbesserter Akkuleistung auf den Markt gekommen ist.

Der rote Hintergrund auf der Verpackung deutet auf das neuere Modell hin! / © Nintendo

Die OLED-Switch bietet zusätzlich ein besseres Display – eben eines mit OLED-Technologie – und einen Ethernet-Anschluss in der Docking-Station. Wenn Euch diese beiden Eigenschaften nicht so wichtig sind, könnt Ihr mit dem Kauf des Saturn-Angebots alle Switch-Spiele in maximaler Qualität und unterwegs mit der bestmöglichen Akkulaufzeit genießen. Heißt also: Zuschlagen!