Nothing Phone (2): Angriff auf das Apple iPhone?

Das Nothing Phone (1) erregte international viel Aufmerksamkeit, obwohl es nicht in den USA verkauft wird. Nothing-CEO Carl Pei könnte sich also den verbleibenden Hype zunutze machen und ein Nothing Phone (2) auch in den USA auf den Markt bringen. Derartige Töne waren zumindest nun in einem Interview des Nothing-Co-Founders zu hören.

Nothing Phone (2) als iPhone-Killer

Der Hauptgrund, warum das in London ansässige Unternehmen das erste Nothing Phone nicht in den USA veröffentlichte, war der Mangel an technischer Unterstützung für die Netzbetreiber. Das verriet Nothing-CEO Carl Pei in einem CNBC-Interview. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen bereits mit einigen Anbietern über die Markteinführung eines neuen Nothing-Smartphones in den USA verhandelt, ohne jedoch dabei einen konkreten Verkaufsstart zu benennen.

Pei verriet zudem nicht, ob es sich bei besagtem Android-Smartphone konkret um das kommende Nothing Phone (2) oder ein aktualisiertes Nothing Phone (1) handelt. Da das Phone der ersten Generation aber schon seit einigen Monaten erhältlich ist, hoffen wir darauf, dass es sich um einen kompletten Nachfolger oder sogar um ein Flaggschiff-Smartphone handelt, das es mit den aktuellen Apple iPhones aufnehmen kann.

„Es gibt einige Herausforderungen bei Android, da das Apple iOS immer dominanter wird. Apple-Kunden haben eine sehr starke Bindung zu iMessage und zu AirDrop, besonders bei der Generation Z. Das macht mir zunehmend Sorgen. Es könnte eine Zeit geben, in der Apple etwa 80 Prozent Marktanteile inne hat und da wäre dann einfach nicht genug Platz für einen Android-basierten Hersteller. Wir werden uns ernsthaft über dieses Problem Gedanken machen, wie wir es am besten angehen“, so Carl Pei im Interview.

Die Glyph-Oberfläche soll die Art und Weise, wie du mit deinem Smartphone interagierst, verändern. Aber ich muss zugeben, dass es ein bisschen wie ein Gimmick aussieht. / © NextPit

Das Nothing Phone (1) kommt mit den typischen technischen Daten einer Mittelklasse zum Kunden: Dazu zählen ein 5,9 Zoll großes OLED-Display, ein Snapdragon 778G+ mit maximalen 12/256 GB und zwei 50-MP-Hauptkameras. Was es jedoch auszeichnet, ist die einzigartige Glyph-Oberfläche, die eine Kombination aus transparenter Rückseite und LED-Beleuchtung darstellt. Im Vergleich zu anderen Premium-Mittelklassegeräten wie dem Google Pixel 6a besitzt das Nothing-Smartphone die bessere Hardware.

Während das Nothing Phone (1) in den USA nicht verkauft wird, erwiesen sich die Kopfhörer des Start-up-Unternehmens in der Region als sehr beliebt. Nach Angaben von Nothing verkaufen sich die kabellosen Ear (Stick) Kopfhörer seit ihrer Vorstellung vor ein paar Monaten sehr gut.

Was denkt Ihr über den Markteintritt von Nothing in den USA? Habt Ihr vor, Euch das Nothing Phone (2) zu kaufen? Lasst uns gern Eure Antworten hören.