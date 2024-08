Bei Amazon könnt ihr gerade ziemlich unkompliziert und vor allem verdammt günstig ins Sicherheits-Kamera-Game für zu Hause einsteigen. nextpit verrät euch, was da gerade genau im Angebot ist, was zu dieser Aussage verleitet.

TP-Link ist eine renommierte Smart-Home-Marke und uns unter anderem durch seine WLAN-Router bekannt. Unter dem Label "Tapo" vertreibt die Firma ihre Smart-Home-Technik. Vor allem Sicherheitskameras. Eine davon ist bei Amazon gerade für unter 25 Euro zu haben. Und zwar nicht irgendeine.

Zuletzt über 1.000 Mal verkauft: Diese Kamera ist der Bestseller Nr. 1

Die Statistiker von Amazon führen die Tapo C210 von TP-Link gerade nämlich als den absoluten Bestseller in der Kategorie „Überwachungskameras“. Das Label liegt dabei vor der Konkurrenz von Marken wie eufy, Blink, Ring oder Reolink. Vor allem das starke Preis-Leistungs-Verhältnis der Tapo-Cam dürfte hier für den Spitzenplatz sorgen, der mit mehr als 1000 Verkäufen im Juli untermauert wird.

In unserem Test konnte sie die Erwartungen auf jeden Fall erfüllen. Der Preis, der dafür gebotene Leistungsumfang und der Fakt, dass die Kamera auch ohne Cloud-Pflicht nutzbar ist, trösteten darüber hinweg, dass etwa kein Akkubetrieb möglich ist. Hier könnt ihr den vollständigen Test zur TP-Link Tapo C210 lesen.

Die Kamera schießt in regelmäßigen Abständen 3-Megapixel-Bilder, nimmt so die eingestellte Umgebung auf und verfolgt dabei erkannte Bewegungen. Sie verfügt über eine Neigetechnik und das Objektiv schwenkt automatisch mit. Insgesamt ist der Aufbau um 360° drehbar, was eine flexible Installation ermöglicht. Hinzu kommt eine Nachtsicht-Funktion, die bis zu 9 Meter Reichweite hat und ein lokaler Speicher von bis zu 256 GB für alle Aufnahmen. Wichtig: Eine Speicherkarte (microSD) ist nicht mit dabei. Die braucht ihr also separat. Ein Cloud-Speicher-Dienst ist optional erhältlich. Per WLAN verbunden, nimmt diese Option alle Speichersorgen. Dafür müsst ihr damit klarkommen, dass die Aufnahmen auf dem Server von Tapo landen. Das Basis-Abo kostet 3,49 Euro pro Monat, der erste Monat ist gratis.

Zwei-Wege-Audio macht die Kamera sogar zum Babyfon

Die Zwei-Wege-Audio-Funktion ist nützlich, um etwa aus der Ferne direkt mit dem Geschehen im Kamera-Sichtfeld zu kommunizieren. „Zweckentfremdet“ macht sie die Kamera dank ein paar nützlichen Modifikationen in den Einstellungen auch zum App-unterstützten Babyfon. Und das Ganze zum deutlich geringeren Preis.

Jetzt kostet die Tapo C210 keine 25 Euro mehr

Im derzeitigen „befristeten Angebot“ von Amazon streicht der Online-Gigant nämlich 51 Prozent vom UVP. Aus knapp 50 Euro werden somit 24,50 Euro. Gerade für Einsteiger ins Smart-Home-Kamera-Geschehen oder für solche, die eine flexibel einsetzbare Überwachungskamera für verschiedene Zwecke suchen, ist das fast ein No-Brainer.