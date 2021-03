OnePlus Nord 2: Kommt das Handy mit MediaTek statt Qualcomm?

Das OnePlus 9 steht in den Startlöchern, aber es lohnt sich, auch schon das OnePlus Nord 2 im Auge zu behalten. Die Nord-Reihe wird in diesem Jahr fortgesetzt und in diesem Artikel tragen wir alle Infos zusammen, die wir über Features, Specs, Preis und Verfügbarkeit des OnePlus Nord 2 finden können.

Nachfolger des OnePlus Nord wird wohl Nord 2 heißen

OnePlus Nord 2 erscheint wahrscheinlich im zweiten Quartal 2021

Voraussichtlich MediaTek statt Qualcomm – MediaTek Dimensity 1200 an Bord