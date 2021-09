Oppo A16 und A16s angekündigt: Das ist der feine Unterschied

Neues bei Oppo! Der Hersteller fährt seine Europa-Offensive weiter fort und kündigt die Mittelklasse-Modelle A16 und A16s an. Jeweils kommt ein großzügiger Akku mit 5.000 Milliamperestunden, eine Triple-Kamera sowie ein LC-Display mit HD+-Auflösung zum Einsatz. In einem feinen Detail unterscheiden sich die beiden Smartphones allerdings.

Hersteller Oppo erweitert sein Portfolio in der günstigen Smartphone-Mittelklasse! Die neuen Devices heißen A16 und A16s und starten jeweils ab sofort in Deutschland in den Handel. Dabei handelt es sich um typische Handys unter 200 Euro mit großzügigem Akku, Triple-Kamera auf der Rückseite und einem LC-Display samt HD+-Auflösung.

Dieses misst bei beiden Geräten 6,52 Zoll und ist durch Panda-MN228-Glas geschützt. Dank eines Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnisses von 88,7 Prozent messen die Devices 75,6 x 163,8 x 8,4 Millimeter. Gegen Spritzwasser sind die Geräte der A16-Serie nach IPX4 geschützt und das Gewicht liegt bei 190 Gramm. Als Materialien kommen Aluminium und Kunststoff zum Einsatz.

MediaTek-SoC und Triple-Kamera mit Sinnlos-Sensoren

Um Mobile Games und Apps flüssig darstellen zu können, verbaut Oppo einen MediaTek Helio P35 und somit einen bekannten Mittelklasse-SoC. Dieser arbeitet mit 4 Gigabyte LPDDR4x-RAM und 64 Gigabyte internem Speicher zusammen. Letzteren könnt Ihr per Micro-SD-Karten um bis zu 256 Gigabyte erweitern. Diese Specs sind im Grunde genommen das, was man bei einem Handy unter 200 Euro ohne 5G erwarten kann.

Mit einem Nacht-Energiesparmodus will Oppo die Laufzeit des Handys verlängern. / © Oppo

Einen harten Sparkurs fährt Oppo allerdings bei der Triple-Kamera auf der Rückseite. Nicht nur stellt der Hersteller der 13-Megapixel-Hauptkamera zwei Sensoren mit jeweils 2 Megapixeln für Marko und Porträts zur Seite, die Triple-Cam verfügt laut Datenblatt nicht einmal über einen Autofokus. Nun ... Selfies nehmt Ihr mit 8 Megapixeln auf.

Ausdauernder Akku samt Schnellladegerät

Schön zu sehen ist, dass Oppo einen Akku mit 5.000 Milliamperestunden einsetzt. Dieser kann laut Datenblatt über ein mitgeliefertes Schnellladegerät aufgeladen werden – eine Leistungsangabe enthalten die Presseinformationen jedoch nicht. Hier habe ich bei Oppo nachgefragt und warte derzeit noch auf eine Antwort.

Der Fingerabdrucksensor sitzt beim A16(s) in der Seite. / © Oppo

Nicht warten müsst Ihr auf den Release der Devices, die bereits ab dem 1. September zu einer UVP von 179 Euro in Deutschland erscheinen. Das A16 ohne NFC-Modul ist dabei bei Händlern wie Saturn, MediaMarkt und expert erhältlich und bei Amazon bis zum 10. September sogar für 159 Euro erhältlich. Das A16s mit NFC, das beispielsweise für mobiles Bezahlen benötigt wird, gibt es laut Oppo nur in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag bei Vodafone.