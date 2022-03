Oppo Find X5 vorbestellen: Diese Extras bekommen Vorbesteller

NEXT PIT TV

Als Oppo die neue Find X5-Serie vorgestellt hat, war ich in einem echten Hype-Modus. Seit ich das erste mal von dem Smartphone gehört hatte, wollte ich mir das Pro-Modell zulegen. Jetzt hat der Hersteller die Vorbesteller-Budnles vorgestellt und die sehen auf dem Papier wirklich interessant aus. Dabei erhalten die drei Modelle Find X5, Find X5 lite und Find X5 Pro verschiedene Zugaben.

Die Aktion für Vorbesteller läuft in zwei verschiedenen Phasen ab. Los geht's ab dem 7. März die Aktion gilt bis zum 21. März. Ab dem 22. März ist das Handy offiziell im Handel erhältlich und Ihr könnt weiterhin bis zum 04. April von der Aktion profitieren. Alle teilnehmenden Händler findet Ihr auf der offiziellen Seite von Oppo.

Lohnen sich die Bundles bei Oppo?

Interessant bei der Vorbesteller-Aktion bei Oppo: Ihr bekommt immer eine Smartwatch, eine Schutzhülle und Kopfhörer dazu. Je nach Preisklasse gibt es aber höherwertige Produkte dazu und das Pro-Modell kommt zudem mit kostenfreiem AirVooc-50-Watt-Charger. Welche Zugaben Ihr genau erhaltet, könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen!

Oppo-Bundle im Überblick Modell Oppo Find X5 Lite Oppo Find X5 Oppo Find X5 Pro Smartwatch Oppo Band Oppo Watch Free Oppo Watch Free Case Liquid Silicone

Cover

Kevlar Cover Kevlar Cover Kopfhörer Enco Free2 Kopfhörer Enco X Kopfhörer Enco X Kopfhörer Ladegerät - - AIRVOOC 50W Angebote LINK LINK LINK

Wie viel Ihr im Endeffekt spart, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen. Bisher gibt es beispielsweise nur das AIRVOOC 45 Watt Ladegerät, aber noch ist die verbesserte 50 Watt Version nicht veröffentlicht. Das selbe gilt für die Schutzhüllen. Oppo spricht allerdings von Vorbesteller-Zugaben von bis zu 400 Euro.

Das Design des X5 Pro sieht wirklich besonders aus! / © NextPit

Ich persönlich wollte mir das Smartphone erst im Sommer zulegen, sobald mein aktueller Vertrag ausläuft. Aber nach der Vorstellung der Geräte überlege ich mir nun tatsächlich, die Vorbesteller-Boni mitzunehmen und meine Technik zu "Oppoisieren". Seid Ihr Euch noch unsicher, ob das Find X5 die richtige Wahl für Euch ist? Dann findet Ihr hier den Testbericht zum Find X5 und auch unseren Test zum Find X5 Pro.

So nutzt Ihr die Vorbesteller-Aktionen

Wollt Ih die Aktion nutzen, könnt Ihr die Find-X5-Serie bei den Händlern Eures Vertrauens bestellen. Für Amazon, Saturn und MediaMarkt haben wir Euch die Angebote herausgesucht. Legt das Handy in den Einkaufswagen und bestellt es wie gewohnt.

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Lite

Anschließend steuert Ihr die nachfolgende Seite des Anbieters Markenmehrwert an:

Zum Formular für Oppo-Vorbesteller

Hier gelangt Ihr zu einem Formular, bei dem Ihr Eure Rechnung und die Details zu Eurer Bestellung hochladen müsst. Anschließend wird Eure Bestellung geprüft und, sofern alles gut ist, bekommt Ihr die Goodies kostenfrei zugesandt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Denkt Ihr, die Zugaben könnten den Verkauf ankurbeln und das Gerät bekannter in Deutschland machen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!