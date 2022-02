Heute ab 12 Uhr: Oppo startet Launch-Event zur X5-Serie

Oppo stellt heute die neue Find X5-Serie vor. Kurz vor dem MWC 2022 dürfen wir in einem Launch-Event einen ersten Blick auf die neuen Smartphones werfen. Wir zeigen Euch, wie Ihr am einfachsten und schnellsten an dem Live-Event teilnehmen könnt.

Ob das Find X5 wirklich so gut ist, zeigt sich heute im Live-Stream. Im Anschluss findet Ihr natürlich alles Wichtige auf unserer Seite. Solltet Ihr das Event also nicht mit Eurer Mittagspause vereinbaren können, keine Sorge – we got you!

Was haltet Ihr vom neuen Oppo Find X5? Werdet Ihr Euch das neue Kamera-Smartphone zulegen oder wollt Ihr nur ein besonderes Design begutachten? Oder möchtet Ihr nur schauen, was neue Smartphones generell drauf haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!