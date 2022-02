Oppo Find X5 Pro, Find X5 & Find X5 Lite: Oppos neue Smartphones im Vergleich

Oppo hat am 24. Februar 2022 seine neuen Smartphones vorgestellt. Angeführt vom Oppo Find X5 Pro wird die neue Flaggschiff-Reihe durch das Oppo Find X5 und das Find X5 Lite komplettiert. Wie unterscheiden sich die Modelle, was kosten sie und wie sehen sie aus? Klären wir alles in diesem Beitrag.

Im letzten Jahr landete Oppo mit seinem Find X3 Pro einen richtigen Coup und es gab völlig zu recht viel Applaus. Jetzt legt Oppo nach und in schöner chinesischer Tradition lässt man Numero 4 aus und präsentiert uns somit die Find-X5-Reihe. Die umfasst drei Modelle mit teils sehr großen Unterschieden auf den jeweiligen Spec-Sheets.

Wir stellen Euch in diesem Artikel das Find X5 Pro vor, aber auch das Basismodell Find X5 und das abgespeckte Find X5 Lite. Los geht es wie immer mit einer direkten Gegenüberstellung der wichtigsten technischen Daten:

Das neue Flaggschiff Basismodell Lite-Variante Produkt Oppo Find X5 Pro Oppo Find X5 Oppo Find X5 Lite Abbildung Display 6,7 Zoll, LTPO AMOLED, WQHD+ (3216 x 1440 Pixel), 525 ppi, 120 Hz adaptiv, 1300 Nits (max.) 6,55 Zoll, AMOLED, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 402 ppi, 120 Hz, 1000 Nits (max.) 6,43 Zoll, AMOLED, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 409 ppi, 90 Hz, 800 Nits (max.) SoC Snapdragon 8 Gen 1, Octa-Core-SoC, bis zu 2,995 GHz

Qualcomm Adreno 730 Snapdragon 888, Octa-Core-SoC, bis zu 2,842 GHz

Qualcomm Adreno 660 Mediatek Dimensity 900, Octa-Core-SoC, bis zu 2,4 GHz

ARM Mali-G68 Arbeitsspeicher 12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR4X Speicher 256 GB UFS3.1

nicht erweiterbar 256 GB UFS3.1

nicht erweiterbar 256 GB UFS 2.2

per microSD erweiterbar (bis 1 TB) Kameras hinten 50 MP Weitwinkelkamera (f/1.7)

50 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.2)

13 MP Telekamera (f/2.4)

13-Kanal-Spektralsensor

Omnidirektionaler All Pixel PDAF

OIS (5-Achsen-Stabilisierung)

2x optischer Zoom, 5x Hybrid Zoom, 20x Digitalzoom 50 MP Weitwinkelkamera (f/1.8)

50 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.2)

13 MP Telekamera (f/2.4)

Omnidirektionaler All Pixel PDAF

OIS (2-Achsen-Stabilisierung)

2x optischer Zoom, 5x Hybrid Zoom, 20x Digitalzoom 64 MP Hauptkamera (f/1.7)

8 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.25)

2 MP Makrokamera (f/2.4)

Omnidirektionaler All Pixel PDAF

EIS

20x Digitalzoom Kameras vorn 32 MP RGBW (f/2.4) 32 MP (f/2.4) 32 MP (f/2.4) Software Android 12 mit ColorOS 12.1 Android 12 mit ColorOS 12.1 Android 11 mit ColorOS 12 Akku 5.000 mAh

80 Watt SUPERVOOC, 50 Watt AirVOOC 4.800 mAh

80 Watt SUPERVOOC, 30 Watt AirVOOC 4.500 mAh

65 Watt SUPERVOOC Konnektivität 5G , LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac wave 2/ax, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC 5G , LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac wave 2/ax, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC 5G , LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC, 3,5 mm Kopfhöreranschluss Audio Stereolautsprecher, Dolby Atmos Stereolautsprecher, Dolby Atmos Monolautsprecher IP IP68 IP54 IPX4 Maße 73,9 x 163,7 x 8,5 mm 72,6 x 160,3 x 8,7 mm 73,2 x 160,6 x 7,81 mm Gewicht 221 Gramm 196 Gramm 173 Gramm Material Vorne Corning Gorilla Glas Victus, hinten Keramik Glas Vorne: Glas, hinten Polycargonat Farben Glaze Black, Ceramic White Graphit, Silber, Pink Gold Starry Black, Startrails Blue Preis 1.299 Euro 999 Euro 499 Euro Zum Angebot Folgt in Kürze Folgt in Kürze Folgt in Kürze

Wir konzentrieren uns in diesem Beitrag auf die Datenblätter der drei Devices. Wollt Ihr tiefer in die Materie eintauchen, solltet Ihr unbedingt unseren Test des Oppo Find X5 Pro lesen und unser Hands-on zum Find X5. Im Handel werden die drei neuen Smartphones erst ab dem 21. März zu finden sein.

Inhalt:

Display und Gehäuse

Gehen wir nach der Bildschirmdiagonale, hat sich schon mal nichts verändert: Soll heißen, dass das Lite-Modell wieder 6,43 Zoll misst. Beim Basismodell, letztes Jahr noch mit dem Zusatz "Neo" versehen, bleibt es bei 6,55 Zoll und beim Pro sind es erneut 6,7 Zoll. In allen Geräten finden wir AMOLED-Panels: FHD+ und 90 Hertz Bildwiederholrate im Lite, FHD+ und 120 Hertz im Find X5 – und das Find X5 Pro lässt es krachen mit WQHD+-Auflösung, adaptiven 120 Hertz, bis zu 1300 Nits und einer Milliarde Farben.

Das Design des Find X5 Pro mit der Kamera-Insel sieht schon abgefahren aus, oder? / © NextPit

Ihr wollt noch mehr Infos zum "Bionic Display" des Pro-Modells? Gern: Das 10-Bit-Panel unterstützt HDR10+, bietet eine Touch-Abtastrate von 1000 Hertz und punktet mit einer Screen-to-Body-Ratio von 92,7 Prozent. Dank LTPO-Technologie changiert die Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz, was zusätzlich Energie sparen soll.

Beim Display verraten uns allein schon die jeweiligen Kamerabuckel, dass wir es mit drei Geräten zu tun haben, die preislich in unterschiedlichen Welten unterwegs sind. Die erhabene Kamerainsel des Find X3 Pro macht optisch mehr her und der Name "Hasselblad" prangt auch prominent auf der Rückseite. Besagte Rückseite besteht beim Pro übrigens aus Keramik. Beim Vanilla-Modell ist es Glas, während beim Lite das gute alte Polycarbonat zum Einsatz kommt. Nur das Pro ist IP68-zertifiziert (Find X5: IP54, Find X5 Lite: IPX4).

Schaut Ihr übrigens um die Geräte herum, wird Euch auffallen, dass lediglich das Lite-Modell einen Einschub für eine microSD-Karte bietet sowie einen 3,5 mm Audioanschluss. Aber nicht nur das: Der Schlitten für die microSD-Karte nimmt zusätzlich zwei Nano-SIM-Karten auf. Dual-SIM gibt es zwar auch bei den beiden großen Brüdern, allerdings nur in der Kombi 1x Nano-SIM, 1x eSIM.

Leistung und Konnektivität

Auch bei der Performance lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Während Samsung bei seiner Galaxy-S22-Reihe allen drei Varianten das gleiche SoC verpasst, machen wir in den Find-X5-Geräten Unterschiede aus. Das Pro vertraut auf die Kombination aus Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730 und 12 GB RAM. Außerdem hat Oppo dem Octa-Core-SoC seine neue "MariSilicon X Imaging NPU" zur Seite gestellt, die für bessere Fotos sorgen soll.

Beim Find X5 setzt Oppo immerhin auf den Snapdragon 888 mit Adreno 660 und 8 GB RAM. Das Lite schließlich kommt ohne Qualcomm-SoC. Der MediaTek Dimensity 900 wird von der ARM Mali-G68 und ebenfalls 8 GB RAM (allerdings LPDDR4X statt LPDDR5) flankiert.

Alle drei Handys bieten Euch 256 GB Speicherplatz, wobei lediglich das Lite auf UFS3.1 zugunsten von UFS2.2 verzichtet. Wie oben schon erwähnt, könnt Ihr den Speicher auch lediglich beim Lite erweitern. Schade, Oppo – wenn es schon nur eine Speicheroption gibt, wäre Platz für eine microSD-Karte beim Flaggschiff was Feines gewesen.

Alle drei Modelle funken sowohl im LTE- und 5G-Netz. Auch Bluetooth 5.2 und NFC finden sich bei allen drei Handys. Feine Unterschiede gibt es aber dennoch, wenn man genau hinschaut – so muss beim Lite USB-Typ-C 2.0 statt 3.2 reichen.

Kameras

Die Kameras des letztjährigen Oppo-Flaggschiffs waren so gelungen, dass Ben sogar einen Liebesbrief an das Find X3 Pro verfasste. Beim neuen Spitzenmodell verzichtet Oppo auf die zweifelsohne spaßige Spielerei mit der Mikroskop-Kamera. Dafür ist jetzt der "MariSilicon X" getaufte Bildprozessor an Bord. Dadurch werden laut Oppo Nachtvideos in 4K und 20-Bit-HDR-Videos möglich. Außerdem konnte Oppo die Kamera-Schwergewichte von Hasselblad als Partner gewinnen.

Zwischen den Sensoren des Find X5 Pro prangt der Hinweis auf die Mari-Silicon-NPU. / © NextPit

In nackten Zahlen heißt es fürs Pro: Je 50 MP Weitwinkel- und Ultraweitwinkelsensoren (beides Sony IMX 766 Sensoren) sowie eine Telekamera mit 13 Megapixeln. 2-fach optischer Zoom sind möglich, außerdem 5x Hybrid sowie 20x Digitalzoom. Das Setting beim Find X5 ist nahezu identisch, allerdings werden beim Basismodell Bilder optisch auf zwei Achsen stabilisiert, beim Flaggschiff gibt es eine 5-Achsen-Stabilisierung. Welche Videoqualität mit dem Find X5 Pro möglich ist, seht Ihr im folgenden Clip: