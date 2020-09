Pixel 4a 5G und Nest Audio: Wir brauchen kein Google-Event mehr

Es hat mittlerweile eine gewisse Tradition, dass viele Details von Googles Pixel-Smartphones teilweise lange vor der Vorstellung durchsickern. Waren so beispielsweise viele technische Spezifikationen des Pixel 4a 5G bekannt, zeigt der britische Händler John Lewis nun auch hochauflösende Bilder, in denen das 5G-Logo des Smartphones klar zu erkennen ist.

Bilder des neuen Pixel 4a 5G wurden bei einem Onlinehändler gesichtet / © Google via John Lewis

Wie 9to5Google erwähnt, ist in dem Bild auch ein interessanter Hinweis versteckt. So ist im Display nicht nur ganz klar sichtbar, dass es sich um die 5G-Variante handelt. Das Datum lässt nämlich möglicherweise darauf schließen, dass Google die gleichzeitige Vorstellung mit dem bereits bekannten Pixel 4a geplant haben könnten. Das reguläre Pixel 4a wurde am 3. August 2020 vorgestellt.

„Chromecast with Google TV“ und Nest Audio: Video zeigt neues Dongle

Ein ähnliches Schicksal hat das kommende Chromecast-Dongle ereilt. In einem kurzem Video zeigte sich das Dongle in einer noch eingeschweißten Verpackung. Auf den Bildern ist zu erkennen, dass der kleine weiße Puck sowohl 4K als auch HDR unterstützen wird. Zum Lieferumfang gehört in dem gezeigten Modell auch eine Fernbedienung, die über AAA-Batterien mit Strom versorgt wird.

Ein Video des neuen Chromecast wurde bei Reddit veröffentlicht / © u/jsterninja, Reddit

Last but not least veröffentlichte Twitter-User Marcos Frausto ein Bild des Nest Audio, welcher beim US-Händler Walmart bereits ausgestellt wurde. Beim Nest Audio handelt es sich um einen kleinen Lautsprecher, der unter anderem einen integrierten Google Assistent bietet.

Der Lautsprecher ist, wie 9to5Google berichtet, auch bei Lowes gelistet. Der Preis des dort nur als „Google J2“ bezeichneten Geräts soll bei rund 100 US-Dollar gelegen haben. Mittlerweile hat der Händler die Preisangabe allerdings wieder entfernt.

