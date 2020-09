Google Maps bekommt wichtiges Covid-19-Feature

Mit einem Update von Google Maps will der Suchmaschinengigant den Umgang mit dem Coronavirus verbessern. Damit soll die aktuelle Situation in verschiedenen Regionen erkenntlicher werden.

Wie Google in einem aktuellem Blog-Beitrag mitteilt, will man in Kürze die hauseigene Kartenlösung um ein hilfreiches Feature erweitern. So sollen noch in dieser Woche lokale Informationen zur Verbreitung des Coronavirus in einer neuen Übersicht zusammengefasst werden und abrufbar sein.

Dieser neue Layer, der auf Wunsch aktiviert werden kann, zeigt einen 7-Tages-Durchschnitt der neuen Covid-Erkrankungen pro 100.000 Menschen in der ausgewählten Region. Hinzukommt ein kleines Symbol, das zeigt, ob die Zahl der Fälle derzeit steigt oder sinkt. Begleitet werden diese Informationen von einer farbigen Schraffierung, die schnell erkennen lässt, wie es um die Covid-Situation in einer Region steht.

In einem neuer Layer will Google lokale Informationen zum Corona-Virus in Google Maps darstellen / © Google

Google Maps: Covid-19-Details als neuer Layer in der Karten-App

Laut Google sollen die Information in allen 220 Ländern und Territorien vorhanden sein, die von Google Maps unterstützt werden. Als Basis werden die Informationen eines Staates angezeigt. Hinzu kommen tiefer gehende Details, beispielsweise von Land, Provinz oder gar Stadt, sofern diese Daten vorhanden sind.

Google erhält die Daten von mehreren Quellen, darunter beispielsweise Johns Hopkins, der New York Times und Wikipedia. Diese erhalten ihre Informationen wiederum von Organisationen wie der World Health Organization (WHO), Gesundheitsministerien und lokalen Behörden oder Krankenhäusern. Diese Datenquellen werden von Google bereits in der regulären Suche verwendet, um wichtige Informationen zum Coronavirus bereitzustellen.

Google spricht davon, dass die neuen Layer in Google Maps für iOS und Android noch in dieser Woche verfügbar sein sollen. Die neuen Daten können dann auf Wunsch über das Ebenenwerkzeug oben rechts in der App, wo schon jetzt beispielsweise die Satelliten- oder Terrain-Ansicht zu finden sind, aktiviert werden. Ob und wann das Update auch die Web-Version erreichen wird, sagte das Unternehmen nicht.

