Poco erstmals ohne Xiaomi: Das Poco M3 kommt mit Mega-Akku

Poco Global kündigt heute seine Markenunabhängigkeit von Xiaomi an und präsentiert sein neues Einstiegs-Smartphone Poco M3, das auf der bewährten Smartphone-Linie aufbaut. Mit einer Dreifachkamera mit 48MP, einem 6.000-mAh-Akku, einem FHD+-Smartphone-Display und einem Qualcomm Snapdragon 662-Chipsatz will das Poco M3 junge "Entertainment-Enthusiasten, die viel unterwegs sind" ansprechen, wie Poco erklärt.

Das Poco M3 markiert hierzulande den Startpunkt der M-Serie. Die neue Produktlinie baut auf der F-Serie von Poco sowie der X-Serie im Mittelklasse-Segment auf. Die Akkuleistung von 6.000 mAh ist darauf angelegt, bei leichter Nutzung mehr als fünf Tage und bei moderater Nutzung etwas weniger als drei Tage zu halten, wie Poco betont. Bei starker Nutzung soll es es etwa eineinhalb Tage dauern, bis der Akku vollständig entladen ist.

"Das Poco M3 ist mit seinem speziell entwickelten Akku, der hohen Temperaturen und fast 2,5 Jahren Betrieb ohne nennenswerte Beeinträchtigung standhält, ein echter Volltreffer", schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Zusätzlich bietet das Poco M3 den MIUI Ultra-Batteriesparmodus und eine 18W-Schnellladefunktion. Das Gerät wird mit einem 22,5W In-Box-Ladegerät geliefert und unterstützt Wired Reverse Charging. Dabei könnt Ihr andere Geräte über den USB-Port mit Strom versorgen.

Poco M3 kommt mit FHD+-Display

Das Poco M3 verfügt über ein 6,53-Zoll-FHD+ Dot-Drop-Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln sowie einem Kontrastverhältnis von 1.500:1. Das Seitenverhältnis wird mit 19,5:9 angegeben. Die Vorderseite aus Corning Gorilla Glass 3 soll Schutz vor Stürzen und Kratzern bieten. Das Poco M3 ist mit einem seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor ausgestattet. Zudem verfügt es über ein Doppellautsprechersystem mit Dust Blaster, was laut Hersteller für kräftige Bässe sorgt.

Auf der Rückseite verbaut Poco eine 48MP-Triple-Kamera, unterstützt von einer 2MP-Makrokamera und einem 2MP-Tiefensensor. Das Kamera-Setup liegt auf einer großen Fläche nebst riesigem Poco-Logo auf. An der Front verbaut Poco eine 8-Megapixel-Kamera für Selfies.

Ziemlich selbstbewusst: Das Poco M3 mit riesigem Hersteller-Schriftzug auf der Rückseite. / © Poco

Mittelklasse-Prozessor von Qualcomm

Der Snapdragon 662-Prozessor siedelt sich in der unteren Mittelklasse an und kommt mit Adreno 610-Grafikeinheit. Mit dem MIUI Game Booster sollen Anwender die CPU- und GPU-Auslastung in Echtzeit verfolgen können, etwa beim Gaming.

Das Gerät ist in den Farben Cool Blue, Poco Yellow und Power Black erhältlich. Der neu gestaltete, seitlich angebrachte Fingerabdruckscanner soll die Zugänglichkeit erleichtern, sodass das Smartphone schneller entsperrt werden kann. Es verfügt laut Hersteller über eine kleinere Rille und abgerundete Ecken, um scharfe Kanten zu minimieren. Trotz Riesen-Akku wiegt das Poco M3 unter 200 Gramm.

Das Smartphone ist in zwei Varianten erhältlich: 4GB plus 64GB oder 4GB plus 128GB. Beide sind ab dem 27. November 2020 bis zum 30. November 2020 zum Early-Bird-Vorbestellerpreis für 129 Euro beziehungsweise 149 Euro unter mi.com/de und bei Amazon erhältlich. Danach gilt die UVP von 149 Euro bzw. 169 Euro. Der offizielle Verkaufsstart in Deutschland ist der 2. Dezember 2020.

Weiterlesen auf NextPit