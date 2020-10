Prime Day 2020: Die 10 besten Deals an Tag 1

Am 13. und 14. Oktober geht es rund: Heute findet nicht nur die langersehnte Apple-Keynote fürs iPhone 12 statt, sondern es regnet auch Angebote im Rahmen von Amazons Prime Day. Wir begleiten den Shopping-Wahnsinn für Euch und suchen die Angebote raus, die wirklich gut sind. An beiden Tagen werden wir bei NextPit drei Deal-Artikel regelmäßig aktualisieren und Euch die besten Blitzpreise und Deals des Tages am Prime Day 2020 vorstellen.

Das sind die 10 besten Angebote am Amazon Prime Day 2020 an Tag 1

1. Ring Fit Adventure für Nintendo Switch ( 73,10 Euro )

Ich habe direkt zugeschlagen als ich das Angebot gestern gesehen habe: Nintendo's Ring Fit Adventure für die Switch ist am Amazon Prime Day zum Tiefpreis von rund 60 Euro erhältlich. Wenn Ihr wie ich vorab diverse Amazon-Gutscheine gejagt habt, um Euer Konto mit bis 15 Euro aufzuladen, spart Ihr noch mal mehr. Hier geht's zum Angebot:

2. Samsung Galaxy A51 ( 369,00 Euro )

Ein echt heißer Smartphone-Deal: Das Samsung Galaxy A51 ist heute zum Preis von 229 Euro erhältlich. Das ist ebenfalls ein Tiefpreis. Dabei bietet das Smartphone wirklich gute Technik: Das Galaxy A51 ist ein Mittelklasse-Smartphone mit 6,5 Zoll AMOLED-Display. Triple-Kamera mit 48-MP-Sensor, 128 GB Speicher und 4 GB RAM. Der 4.000 mAh-Akku könnte größer sein, aber zu dem Preis ist das absolut verschmerzbar. Hier geht's zum Deal:

3. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ( 1.266 Euro )

Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra ist noch ein Baby auf dem Smartphone-Markt, und Amazon haut es am Prime Day zum Tiefpreis von 999,00 Euro raus. Das ist immer noch viel Geld, aber wer sich das leistungsstarke Smartphone ohnehin gönnen wollte, findet jetzt das perfekte Angebot bei Amazon. Im Test hat das Note 20 Ultra mehr als überzeugt. Hier geht's zum Deal:

Amazon haut noch mehr Samsung-Smartphones zum Prime Day raus. Darunter das Galaxy S20, Galaxy M51 und M31.

4. Amazon Echo Show 8 ( 126,71 Euro )

Natürlich dürfen am Prime Day 2020 auch die eigenen Geräte des Onlinehändlers nicht fehlen. Nahezu alle Produkte von Amazon von Echo über Kindle bis Fire TV sind reduziert erhältlich. Ein sehr guter Deal mit Tiefpreis-Garantie ist der Echo Show 8. Alexa zeigt Euch auf dem 8 Zoll großen Display allerhand Infos, Fotos, Termine und mehr an. Außerdem verfügt der Echo Show 8 über eine Kamera für Videoanrufe. Der Preis ist heiß:

5. Amazon Echo Dot 3 ( 58,48 Euro )

Der Echo Dot 3 ist ebenfalls sehr günstig zu bekommen. Zum Prime Day 2020 kostet der kleine Stoff-Lautsprecher nur 20 Euro. Der Alexa-Lautsprecher ist der beliebteste seiner Art. Zum Deal geht's hier:

6. Tefal OptiGrill smart mit App-Steuerung ( 154,00 Euro )

Zum Amazon Prime Day 2020 haut Amazon den wohl beliebtesten Kontaktgrill aller Zeiten in der Smart-Version für etwas mehr als 100 Euro raus. Dieses Gerät ist faszinierend. In meinem Freundeskreis besitzen viele Leute einen, ich würde ganz stereotypisch sagen, dass der Tefal OptiGrill irgendwie der Thermomix für Männer ist. Was könnt Ihr mit der App machen? Den Gargrad Eures Steaks verfolgen, zum Beispiel. Das Gerät an sich bietet einige richtig gute Features, wie automatische Anpassung der Temperatur an Dicke und Art des Grillguts. Hier geht's zum Deal:

7. Samsung QLED 4K 55-Zoll-TV – Modell 2020 ( 808,00 Euro )

QLED-Fernseher von Samsung werden billiger. Das merkt man vor allem an diversen TV-Deals zum Amazon Prime Day 2020. Besonders attraktiv ist das Angebot zum Samsung QLED 4K Q60T. Das neue Modell 2020 kostet normalerweise rund 800 Euro und ist bei Amazon zum Tiefpreis von 649 Euro erhältlich. Hier geht's zum Angebot:

Amazon haut noch viel mehr Samsung-TVs raus:

8. Samsung Curved Monitor 27 Zoll ( 159,06 Euro )

Noch ein Samsung-Deal! Der Samsung C27F398F mit 27 Zoll Bildschirmdiagonale kostet normaler weise rund 160 Euro. Heute könnt Ihr den Monitor 40 Euro günstiger ergattern. Es sind weitaus mehr Monitor-Deals am Prime Day 2020 ausgezeichnet. (Zur Übersicht) Zum Samsung-Angebot geht's hier:

9. OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro ( 899,00 Euro / 999,00 Euro )

Vergangene Nacht um zwei sendete Antoine mir diesen Deal zu und kommentierte: "Krankes Angebot". Stimmt! Das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro sind bei Amazon am Prime Day zum günstigsten Preis erhältlich. Dabei könnt Ihr aus unterschiedlichen Speichervarianten und Farben wählen. Das OnePlus 8 und 8 Pro haben in unseren Tests gut abgeschnitten. Vor dem Kauf könnt Ihr gerne mal reinschauen:

Das OnePlus 8 und 8 Pro am Amazon Prime Day 2020:

10. Apple iPad Air ( 525,40 Euro )

Auch Apple-Produkte findet Ihr am Amazon Prime Day 2020 reduziert vor. Das Apple iPad Air mit 10,5 Zoll Retina Display, A12 Bionic, Touch ID und FaceTime HD-Kamera ist für günstige 440 Euro (Wi-Fi only) erhältlich. Amazon reduziert außerdem Original-Zubehör von Apple, darunter beide Apple Pencils.

Zum iPad-Deal geht's hier:

Seid Ihr heute in Shopping-Laune? Wenn Ihr selbst richtig gute Angebote am Prime Day 2020 findet, lasst es uns und die NextPit-Community in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns, die besten Deals für und mit Euch zu finden!

Ihr unterstützt uns finanziell, wenn Ihr die empfohlenen Produkte in diesem Artikel über den Affiliate-Link kauft. Wir danken Euch sehr dafür!