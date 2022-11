Realme-Pläne sehen ein preiswertes Foldable vor

Preiswertes Realme Fold bereits Anfang 2023 erwartet

Realme bezeichnet sich selbst gern als ehemalige Oppo-Tochter, wenngleich beide unter dem BBK-Electronics-Dachunternehmen agieren, zu dem auch OnePlus gehört. Diese Geheimniskrämerei ist in China allen Anschein sehr beliebt und wird so auch von Xiaomi so recht häufig betrieben. Warum erzähl ich Euch das? Der Realme-Vizepräsident Xu Qi Chase hat nun anlässlich der Präsentation der drei Realme-10-Modelle, eine Pressekonferenz abgehalten und wurde sehr gesprächig zu den Zukunftsplänen für 2023.

Realme-Vizepräsident Xu Qi Chase gibt Auskunft über die zu erwartenden Smartphones für das Jahr 2023. / © Realme

Immer noch keine Antwort auf Eure Frage – korrekt. Aber jetzt: denn dort gab er unter anderem bekannt, bereits an einem Realme Foldable zu arbeiten, was seinen Angaben "sehr preiswert" sein soll. Gut, eine derartige Vermutung kann alles bedeuten. Doch meine Vermutung ist, dass man das Oppo Find N, welches nie globalen Boden erreicht hat, leicht modifizieren wird und das Logo von Realme draufkleben wird.

Das würde zumindest erklären, warum Xu Qi Chase von preiswert und in Kürze redet. Das dies kein abwägiger Gedanke ist, hat Realme schon häufiger unter Beweis gestellt, indem man sich an dem Portfolio von Oppo bedient hat. Zudem dürfte der einzigartige Formfaktor (zwischen einem Fold und Flip) für einen besonderen Erfolg garantieren. Dieses ist nach wie vor mein geheimer Favorit unter allen Foldables und im Dezember wird ja bereits das Oppo Flip N oder Find N2 erwartet. Also auch technisch gesehen könnte das "Realme Fold" das "preiswert" durchaus rechtfertigen.

Nur zur eindeutigen Kommunikation: Das es sich beim Realme Fold um ein modifiziertes Oppo Find N handelt, entspringt komplett meiner Kreativität (oder Wunsch).

Realme-Release-Plan für 2023 vorgestellt

Das war es aber noch nicht was uns der Vizepräsident verraten hat. Wie gesagt, vorgestellt wurde das Realme 10 5G, 10 Pro und Realme 10 Pro+. Global, und somit auch bei uns, stellte man ja das Realme 10 ohne 5G-Support vor. Das Smartphone befindet sich bereits in dem NextPit-Testlabor (Fragen runter in die Kommentare) und dürfte durchaus interessant werden, wie es sich gegen andere Smartphones unter 300 Euro schlagen kann.

Weiterhin zeigt auch Realme eine Tetraphobie – Angst vor der Unglückszahl "4" –. Denn der Nachfolger des Realme GT Neo 3 heißt nicht GT Neo 4, sondern Realme GT Neo 5. Zwei aus dieser GT-Neo-Serie dürfen für 2023 erwartet werden, so der Realme Vizepräsident. Auch die reine Nummern-Serie wie die nun vorgestellte Realme-10-Serie wird es im Sommer und Winter 2023 geben. Last but not least dürfen wir ein Realme GT für 2023 erwarten. Gemeint ist der Nachfolger des Semi-Flaggschiffs Realme GT 2 Pro.

Nun, wer gehofft hatte, es wird 2023 ein wenig entspannter um Realme, der wird nun enttäuscht. Oder freut Ihr Euch eher auf das umfangreiche Portfolio? Schreibt uns Eure Gedanken in die Kommentar.