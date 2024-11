Xiaomi hat bekanntermaßen schon eine ganze Reihe von Smartwatches und Fitness-Trackern unter seiner Untermarke Redmi herausgebracht. Jüngst stellte das Unternehmen in China die Redmi Watch 5 vor. Diese neue Smartwatch ist eines der ersten Wearables, auf dem HyperOS 2.0 vorinstalliert ist , und bietet leichte Verbesserungen gegenüber der Redmi Watch 4.

Die Smartwatch wurde zusammen mit der High-End-Smartphone-Serie Redmi K80 vorgestellt. Nachdem Xiaomi bereits die Redmi Watch 5 Active und Watch 5 Lite vorgestellt hat, ist die Redmi Watch 5 technisch gesehen der direkte Nachfolger der Redmi Watch 4 aus dem letzten Jahr.

Die Redmi Watch 5 von Xiaomi kommt der Apple Watch im Design am nächsten

Die Redmi Watch 5 hat das gleiche rechteckige Design, verfügt aber über ein 2,07 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Der Bildschirm ist mit 1.500 Nits deutlich heller und dank der reduzierten Ränder etwas breiter. Das Gesamtbild ist runder geworden, während die mechanische Krone auf der rechten Seite bleibt.

Die Redmi Watch 5 von Xiaomi ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich. / © Xiaomi

Das überarbeitete Design und das größere Display führen zu einer leichten Erhöhung der Dicke und des Gewichts. Die Smartwatch besteht jedoch nach wie vor aus einem Aluminiumgehäuse mit einer Unterseite aus Kunststoff und ist nach wie vor 5 ATM wasserdicht (50 Meter wasserdicht). Unverkennbar dabei, an welchem Vorbild sich die Uhr orientiert: Was das Design angeht, kommt sie einer Apple Watch für ein Nicht-Apple-Gerät bislang am nächsten!

Etwas schwerer, aber mit längerer Akkulaufzeit

Ein Grund für die leichte Gewichtszunahme ist der größere 550-mAh-Akku, der laut Xiaomi eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Tagen bei aktiviertem Always-on-Display und bis zu 24 Tagen im Smart-Modus bietet, je nach gekoppeltem Gerät (22 Tage bei Kopplung mit iOS).

Xiaomi betont auch Verbesserungen bei der biometrischen Erfassung. Der Herzfrequenzsensor hat jetzt eine Genauigkeit von 97,1 Prozent und die Smartwatch bietet die üblichen Gesundheitsdaten wie SpO2-Überwachung, Schlafüberwachung und Stressmanagement. Außerdem unterstützt sie mehr als 150 Fitnessmodi und verfügt über ein eingebautes GNSS-Modul, sodass für die GPS-Ortung keine Verbindung zu einem Smartphone erforderlich ist.

Die Redmi Watch 5 kostet in China 599 CNY (~78 Euro) für das Standardmodell, während die LTE-fähige Variante 799 chinesische Yuan (~ 105 Euro) kostet. Wie die Redmi Watch 4 wird auch die fünfte Generation der Redmi Smartwatch voraussichtlich in den kommenden Wochen oder Anfang nächsten Jahres international auf den Markt kommen, wobei die Preise noch unklar sind.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Watch 4 Order the Xiaomi Redmi Watch 4 from Amazon.

Seid Ihr auf der Suche nach einer günstigen Smartwatch? Lasst uns Eure Meinung zur Xiaomi Redmi Watch 5 und dem Apple-inspirierten Look in den Kommentaren wissen!