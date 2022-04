Repariert Euer Pixel: Google und iFixit helfen Euch bei der Handy-Reparatur

Google kündigt einen Selbstreparaturservice für seine Kunden an

Gemeinsam mit iFixit werden DIY-Reparaturkits und Originalteile angeboten

Initiative soll spätestens Ende 2022 starten

Ähnlich wie Samsung geht Google eine Partnerschaft mit iFixit ein, um Reparaturkits und Anleitungen für Kunden und unabhängige Techniker anzubieten. Google wird dabei wichtige Originalteile anbieten wie Ersatzteile für Akkus, Displays, Ladeanschlüsse, Kamerasensoren und mehr anbieten.

Die Kits und Ersatzteile werden in Ländern erhältlich sein, in denen Pixel-Smartphones verkauft werden. Darunter Deutschland und andere europäische Länder, die USA, Kanada, Australien und Großbritannien. Natürlich haben Kunden weiterhin die Möglichkeit, ihre kaputten Pixel-Geräte an Partner-Reparaturwerkstätten zu schicken. Kaputte Teile, die Ihr an Google schickt, werden laut Herstellerangaben recycelt.

Samsung bot ein ähnliches Reparaturprogramm ab der Galaxy S21- und S20-Serie an! / © NextPit

Die Pixel-Geräte, die im DIY-Programm explizit erwähnt werden, reichen vom Pixel 6 bis zurück zum alten Pixel 2. Voraussichtlich wird auch das Pixel 7 unterstützt werden, sobald es in Zukunft verfügbar ist. Im Vergleich zu den Geräten, die Samsung genannt hat, eine echt umfangreiche Liste. Denn hier werden nur die Galaxy S20- und S21-Serie für Reparaturen genannt.

Auch andere Unternehmen haben ihr Interesse am spannenden Nachhaltigkeitsprogramm bekundet. Apple plant bereits, noch in diesem Jahr eine eigene Lösung für die Reparatur von iPhones und iPads einzuführen, während Microsoft sie bereits für Surface-Laptops und -Tablets anbietet.

Habt Ihr schon einmal ein kaputtes Handy repariert? Falls ja, verratet uns in den Kommentaren, wie's gelaufen ist!