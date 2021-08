Samsung Galaxy A52s 5G: Midranger im Anflug auf Deutschland

Mit dem Samsung Galaxy A52s 5G kündigt sich ein neues Mittelklasse-Smartphone mit Snapdragon 778G an. Schon bald könnte das 5G-taugliche Handy in Deutschland erhältlich sein.

Samsung Galaxy A52s taucht bei Geekbench und deutscher Samsung-Support-Seite auf

Kommt mit Snapdragon 778G

Soll in Deutschland ab 449 Euro kosten

Erst vor drei Monaten haben wir Euch den Test des Samsung Galaxy A52 5G präsentiert und damit eines der im März vorgestellten Mittelklasse-Smartphones, die Samsung für dieses Jahr im Portfolio hat. Jetzt taucht mit dem Samsung Galaxy A52s 5G (Modellname: SM-A528B/DS) bereits das nächste Modell am Horizont auf.

Deutschland-Start bereits im September?

Infos zum Smartphone sind jetzt bereits an mehreren Stellen im Netz durchgesickert, unter anderem ist bereits die Support-Seite des Models SM-A528B/DS auf der deutschen Samsung-Seite online. Daraus können wir gleich zwei Dinge ableiten: Das Galaxy A52s wird definitiv in Deutschland zu haben sein und der Release steht bereits in den nächsten Wochen an. Denn derartige Support-Seiten werden in der Regel erst einen Monat vor einem Release live geschaltet.

Wir haben auch inoffiziell schon einen Preis für das Smartphone: 91mobiles bezieht sich auf Infos von Tech-Insider Ishan Agarwal, der davon ausgeht, dass das Galaxy A52s 5G für einen Einstiegspreis von 449 Euro angeboten wird.