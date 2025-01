Samsung hat mit der Galaxy S25-Serie die ersten Flaggschiffe 2025 präsentiert. Obwohl der Hersteller die Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht angehoben hat, müsst Ihr dennoch mit Mindestkosten von 899 Euro rechnen. Ist Euch das zu viel, bieten sich die verschiedenen Tarif-Angebote von Samsung an. Denn der Hersteller selbst bietet Euch das Smartphone mit einem passenden Handyvertrag an.

Samsung Galaxy S25: Tarif-Angebote direkt beim Hersteller

Die Angebotsvielfalt auf der Shopseite des Herstellers* ist recht groß. Dementsprechend haben wir jeweils zwei Tarife zu den drei großen Anbietern (Telekom, Vodafone, o2) in Verbindung mit der 256-GB-Variante des Samsung-Smartphones (Bestenliste) herausgesucht. Natürlich gilt auch hier, dass Ihr ein Speicherupgrade erhaltet. Bedeutet also, dass Ihr für die mittelgroße Version des Smartphones so viel zahlt, wie für die kleine 128-GB-Variante.

Affiliate Angebot Tarif-Deals bei Samsung

Zusammenfassend können wir Euch jedoch schon verraten, dass Ihr bei Vodafone aktuell die günstigsten Angebote erhaltet. Grund dafür ist der Bonus zur Mitnahme Eurer Rufnummer von satten 200 Euro. Beachtet allerdings, dass in allen Fällen eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro fällig wird. Über einen Klick auf einen der nachfolgenden Links, kommt Ihr direkt zu Eurem Wunschanbieter.

Samsung Galaxy S25 mit Vodafone-Tarif

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr bei Vodafone (Tarifübersicht) die größte Ersparnis einheimsen. Allerdings nur dann, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Denn dadurch winken 200 Euro, die mit Eurer Rechnung abgegolten werden. Damit Ihr einen ersten Einblick in die Kosten erhaltet, findet Ihr nachfolgend zwei Angebote. Zum einen den Smart Lite Spezial und zum anderen den Vodafone Smart Entry Spezial. Beide Tarife bieten ein ordentlichen Datenvolumen im 5G-Netz des Providers.

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25 Tarif Vodafone Smart Entry Spezial Vodafone Smart Lite Spezial Datenvolumen 20 GB 35 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s Upload-Bandbreite max. 100 MBit/s max. 100 MBit/s 4G/5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 € 34,99 € Einmalige Kosten 208,99 € 78,99 € Gesamtkosten 928,75 € 918,75 € Wechselbonus 200,00 € 200,00 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Samsung Galaxy S25 (256 GB) – 899,00 € Samsung Galaxy S25 (256 GB) – 899,00 € Effektive Ersparnis pro Monat ~ 7,09 € ~ 7,51 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, spart Ihr in beiden Fällen effektiv Geld. Das Samsung Galaxy S25 kostet Euch, durch das Speicher-Upgrade, derzeit mindestens 899 Euro. In Verbindung mit dem Mitnahmebonus entstehen somit negative Effektivkosten. Möchtet Ihr Eure Rufnummer nicht importieren, zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit jedoch nur 20 bzw. 30 Euro mehr, als Ihr für das Handy ohne Tarif zahlt.

Auch das Samsung Galaxy S25 mit spannenden Tarif-Angeboten gibt es bei Samsung. / © nextpit

Dementsprechend sind die Vodafone-Angebote vor allem dann interessant, falls Ihr ohnehin in dieses Netz wechseln wolltet und Eure Rufnummer behalten möchtet.

Samsung Galaxy S25 mit o2-Tarif

Möchtet Ihr lieber ins o2-Netz (Tarifübersicht) wechseln, könnt Ihr hier ebenfalls von einem Bonus profitieren. Satte 150 Euro gibt es, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Hier haben wir uns zwei Tarife für Vielsurfer herausgesucht, die vor allem preislich richtig interessant sind. Denn so zahlt Ihr für den Mobile XL aktuell nur 34,99 Euro monatlich, bekommt dafür aber satte 300 GB Inklusiv-Volumen pro Monat zur Verfügung gestellt.

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25 Tarif o2 Mobile XL o2 Mobile Unlimited on Demand Datenvolumen 300 GB Unbegrenzt (10 GB täglich; 2 GB kostenlos pro SMS) Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s Upload-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 € 44,99 € Einmalige Kosten 98,99 € 44,99 € Gesamtkosten 938,75 € 1.124,75 € Wechselbonus 150,00 € 150,00 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Samsung Galaxy S25 (256 GB) – 899,00 € Samsung Galaxy S25 (256 GB) – 899,00 € Monatliche Effektivkosten ~ 4,59 € (Ersparnis) ~ 3,16 € (zusätzliche Tarifkosten) Zum Angebot* Zum Angebot*

Bei o2 besteht eine recht große Spanne zwischen den Tarifen. Während Ihr beim o2 Mobile XL noch effektiv Geld sparen könnt, zahlt Ihr beim Unlimited on Demand etwas zusätzlich. Bedeutet, dass Ihr bei der unbegrenzten Variante über den aktuellen Kosten in Verbindung mit dem Wechselbonus liegt. Dafür erhaltet Ihr hier jedoch einen besonderen Handyvertrag. Denn Ihr bekommt täglich 10 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt, dass Ihr kostenlos via SMS aufstocken könnt.

Besonders das Angebot rund um den Mobile XL ist jedoch richtig spannend. Ihr zahlt im Endeffekt nur etwas mehr als bei den bereits erwähnten Vodafone-Angeboten, bekommt dafür jedoch satte 300 GB Datenvolumen pro Monat. Für Vielsurfer ein richtig spannendes Angebot zum neuen Samsung Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 mit Telekom-Tarif

Zu guter Letzt könnt Ihr bei Samsung auch Angebote rund um das größte 5G-Netz finden. Erfahrungsgemäß sind Tarif-Deals bei der Telekom (Tarifübersicht) am teuersten, bieten jedoch Zugang zum beliebten Provider. Dies ist auch hier der Fall. Bei der Telekom haben wir uns zudem nur einen Tarif angeschaut, da dieser bereits zeigt, was Euch hier erwartet.

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy S25 Tarif Telekom MagentaMobil S Eco Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s Upload-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,95 € Einmalige Kosten 44,99 € Gesamtkosten 1.003,79 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Samsung Galaxy S25 (256 GB) – 899,00 € Effektive Kosten pro Monat ~ 4,37 € Zum Angebot*

Bei der Telekom-Variante zahlt Ihr effektiv 4,37 Euro monatlich für den Vertrag zusätzlich. Dafür stehen Euch 20 GB Datenvolumen und eine maximale Download-Bandbreite von 300 MBit/s zur Verfügung. Hier gibt es zudem keinen Wechselbonus.

Samsung Galaxy S25 ohne Vertrag vorbestellen

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier lediglich um eine Auswahl verschiedener Tarife. Im Samsung-Shop* findet Ihr noch deutlich mehr Tarif-Deals – auch zum Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra. Aus unserer Auswahl haben wir beispielsweise Angebote für Young- oder Bestandskunden außer Acht gelassen. Durchstöbert also auf jeden Fall die verschiedenen Tarif-Angebote von Samsung*, solltet Ihr hier noch nicht fündig geworden sein.

Natürlich haben wir auch einen Artikel für Euch, falls Ihr das Samsung Galaxy S25 (+) oder S25 Ultra ohne einen Tarif vorbestellen möchtet. Die größte Version der neuen Flaggschiff-Serie könnt Ihr zudem in unserem ersten Test zum Samsung Galaxy S25 Ultra näher unter die Lupe nehmen.

Affiliate Angebot Tarif-Deals bei Samsung

Was haltet Ihr von den Angeboten? Werdet Ihr Euch das neue Flaggschiff zulegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!