Galaxy Watch 4 Classic: Samsung behält beliebtes Feature wohl doch bei

Im Netz sind weitere Bilder der Samsung Galaxy Watch 4 aufgetaucht. Die erste Smartwatch, die von der neuen Zusammenarbeit zwischen Google und Samsung profitiert, wird dabei eine Classic-Version bekommen. Das Modell erinnert dabei an vorige Versionen und macht Lust auf das, was Samsung in der Standard-Version bereithält.

Vor einigen Tagen machte Samsung es offiziell: Im Sommer erscheint die Galaxy Watch 4! Während der Hersteller im Teaser-Video nicht viel über das Design verraten wollte, gibt es nun weitere Bilder der Smartwatch im Netz. Wie die Seite Android Headlines berichtet sind im Netz Bilder der Galaxy Watch 4 Classic aufgetaucht.

Na Gott sei Dank: Im Classic-Modell vertraut Samsung wohl auf die drehbare Lünette. / © Androidheadlines

Beim Classic-Modell wird sich Samsung voraussichtlich stärker am Look herkömmlicher Armbanduhren orientieren. Die Bilder zeigen eine runde Smartwatch mit Watchfaces samt analogem Ziffernblatt. Neben der bekannten drehbaren Lünette, die sich an einer leichten Schraffur ausmachen lässt, gibt es an der rechten Seite zwei Knöpfe.

Das Classic-Modell soll in den Größen 42 mm, 44 mm und 46 mm erscheinen, ergänzt Android Headlines zu den Bildern. Dazu soll es auch drei Farben geben, die Ihr auf dem Bild über diesem Absatz schon sehen könnt. Neben der Infos, dass Gorilla Glas DX zum Einsatz kommt, sind lediglich der Wasserschutz nach 5ATM und der Standard MIL-STD-810G interessant.

Ebenfalls interessant ist, dass sich Samsung nach fünf Jahren überhaupt wieder dazu entscheidet, einer neuen Smartwatch ein Classic-Modell zur Seite zu stellen. Nicht unbedingt aus Marketingsicht, sondern aufgrund dessen, was der Hersteller mit dem Standard-Modell plant.

Galaxy Watch 4 eher im Design einer Watch Active?

Denn die Leaks, die wir bisher zur Samsung Galaxy Watch 4 gesehen haben, erinnern alle ein wenig an die Galaxy Watch Active. Mit dem im Jahre 2018 eingeführten Modell stellte Samsung der recht klobigen Galaxy Watch eine sportlichere Version zur Seite, die nicht über eine drehbare Lünette verfügt.

Das Design der Galaxy Watch 4 wird voraussichtlich eher an die bereits erschienenen Active-Modelle erinnern. / © NextPit

Möglich also, dass sich Samsung auch im Standard-Modell gegen das drehbare Bedienelement entscheidet. Ohnehin werden sich Samsung-Fans bei den neuen Smartwatches aber ein wenig umgewöhnen müssen. Denn wie Samsung im Rahmen des MWC 2021 ankündigte, setzt man zukünftig nicht mehr auf das mobile Betriebssystem Tizen, sondern das neue One UI Watch. Im verlinkten Artikel habe ich Euch vor einigen Tagen die wichtigsten Neuerungen des Smartwatch-OS zusammengefasst.

Habt Ihr Bock auf die neuen Smartwatches von Samsung oder lassen Euch die Devices kalt? Teilt mir das in den Kommentaren mit und ich gebe dort noch meinen eigenen Senf dazu!