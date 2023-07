Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) jetzt mit Rabatt vorbestellen!

Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch die neue Samsung Galaxy Watch 6 noch vor dem offiziellen Release am 11. August vorbestellen. Um Euch das Angebot etwas schmackhafter zu machen, gibt es bei MediaMarkt spannende Boni für alle Kurzentschlossenen. Was Ihr bekommt, ob sich das Angebot für Euch lohnt und wie viel Ihr zahlen müsst, verraten wir Euch in diesem Deal-Check.