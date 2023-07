Samsung Galaxy Z Flip 5 und Fold 5: Jetzt Vorbesteller-Boni sichern

Ihr möchtet Euch das neue Samsung Galaxy Z Fold 5 oder das neue Samsung Galaxy Z Flip 5 so schnell wie möglich vorbestellen? Dann könnt Ihr bis zum 10. August von verschiedenen Vorteilen profitieren. Welche Prämien Euch erwarten, was Ihr für die Geräte zahlen dürft und vor allem wo Ihr die Smartphones mit und ohne Tarif kaufen könnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Am heutigen Tag, dem 26. Juli, stellte Samsung neben den neuen Foldable-Smartphones auch die Samsung Galaxy Watch 6 und das brandbeue Samsung Tab S9 Ultra vor. Habt Ihr das Unpacked-Event von Samsung verpasst, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. Denn auf nextpit findet Ihr bereits die ersten Tests zu den neuen Geräten:

Seid Ihr nun auf den Geschmack der faltbaren Smartphones gekommen, könnt Ihr Euch die Geräte noch bis zum 10. August vorbestellen. Einen Tag später, am 11. August, sind sie dann im Handel erhältlich. Als Vorbesteller erwarten Euch verschiedene Prämien und so könnt Ihr Euch, wie schon beim Samsung Galaxy S23 (zum Test), eine Verdopplung des Gerätespeichers sichern, ohne mehr zu zahlen.

Außerdem habt Ihr die Möglichkeit Euer Altgerät einzutauschen und somit bis zu 200 Euro einzustreichen. Möchtet Ihr nichts eintauschen, gibt es 100 Euro Sofortrabatt bei Samsung. Gehört Ihr zur schnellen Sorte gibt es noch bis zum 29. Juli den Samsung Care+ Versicherungsschutz gratis obendrauf. Welche Preise Euch erwarten und mögliche Tarif-Deals haben wir Euch nachfolgend noch einmal zusammengefasst.

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 vorbestellen

Jetzt ohne Tarif vorbestellen

Bisher ist das neue Samsung Galaxy Z Fold 5 bereits bei einigen Händlern gelistet. So könnt Ihr das Foldable unter anderem bei Amazon, Samsung oder MediaMarkt vorbestellen und profitiert bei allen Anbietern vom bereits erwähnten doppelten Speicher und einer Eintauschprämie. Bei allen Händlern müsst Ihr mit den gleichen Preisen rechnen, erhaltet bei Samsung selbst allerdings noch die Farbvarianten Blue und Gray zusätzlich. Die Versionen in Phantom Black, Icy Blue und Cream gibt es bei allen Anbietern.

Preislich sind die Smartphones allerdings nicht gerade günstig. Und so kostet Euch die kleinste Variante mit 256 GB internem Gerätespeicher bereits 1.899 Euro. Was die sonstigen Modelle kosten und wo Ihr sie bekommt, könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Samsung Galaxy Z Fold 5 Übersicht Eigenschaft Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Fold 5 Speicher 256 GB 512 GB 1 TB Preis 1.899,00 € 2.019,00 € 2.259,00 € Vorbesteller-Bonus Doppelter Speicher

Eintauschprämie bis zu 200 €

Ohne Eintauschgerät 100 € Direktabzug Shop Direkt zu Samsung*

Direkt zu Amazon*

Direkt zu MediaMarkt*

Beachtet unbedingt, dass Ihr zwar bei allen Händlern dieselben Preise zahlt, die 1-TB-Variante allerdings nur bei Samsung selbst bekommt. Im Shop des Herstellers findet Ihr zudem die passenden Cases, die jedoch separat gekauft werden müssen. Außerdem bekommt Ihr bei Samsung die höchste Prämie für Euer Altgerät.

Jetzt mit Tarif vorbestellen

Sind Euch mindestens 1.899 Euro für ein Smartphone doch zu viel, bietet sich ein Angebot in Verbindung mit einem Handytarif an. Denn hier zahlt Ihr in der Regel zwar etwas mehr, aber habt direkt den passenden Tarif und müsst Euch darum keine Sorgen mehr machen. Gleichzeitig stottert Ihr das Smartphone in kleineren Raten ab.

Um Euch hier einen kleinen Einblick zu geben, haben wir uns einige Tarife genauer angeschaut und zeigen Euch anhand verschiedener Beispieltarife, wie viel Ihr am Ende zusätzlich für den Tarif obendrauf zahlt. Bei den Anbietern selbst stehen Euch gerade nur die 512-GB-Modelle zur Verfügung, da Ihr auch mit einem Tarif von den Vorbesteller-Boni profitieren könnt.

Samsung Galaxy Z Fold 5 mit Tarif Eigenschaft o2 Vodafone Deutsche Telekom MediaMarkt Tarif o2 Mobile M Partnerkarte+ GigaMobil M MagentaMobil L Vodafone green 5G LTE Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich 50 GB 40 GB 70 GB Bandbreite max. 300 MBit/s max. 500 MBit/s max. 300 MBit/s max. 150 MBit/s Monatliche Kosten 94,99 Euro 79,99 Euro 99,95 Euro 59,99 Euro Einmalige Zuzahlung 1,00 Euro 249,90 Euro 689,90 Euro 449,00 Euro Anschlusspreis Entfällt Entfällt 39,95 Euro 39,99 Euro Gesamtkosten 2.280,76 Euro 2.169,66 Euro 3.128,65 Euro 1.928,75 Euro Effektive monatliche Tarifkosten 10,91 Euro 6,28 Euro 46,24 Euro - 3,76 Euro Besonderheiten Doppeltes Datenvolumen und Ankaufsprämie von bis zu 150 Euro möglich Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Wie Ihr seht, spart Ihr sogar effektiv etwas, wenn Ihr Euch gerade das Galaxy Z Fold 5 bei MediaMarkt sichert. Allerdings seid Ihr beim größten Elektronikfachladen auf zwei Tarife festgelegt, während Euch o2, Vodafone und die Deutsche Telekom mehr Optionen bieten. Möchtet Ihr Euch zudem die Galaxy Watch 6 sichern, hat o2 ein Bundle für Euch vorbereitet, bei dem Ihr monatlich nur fünf Euro mehr zahlt und die neue Smartwatch dazu erhaltet.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 vorbestellen

Jetzt ohne Tarif vorbestellen

Das neue Samsung Galaxy Z Flip 5 gibt es, anders als das Galaxy Z Fold 5, nur in zwei verschiedenen Speichervarianten. Dafür sind beide auch bei allen Händlern erhältlich und leidlich die Farben Blau, Grün, Gelb und Grau gibt es exklusiv im Samsung-Shop. Das Flip 5 beginnt allerdings auch deutlich niedriger als der große Bruder und so zahlt Ihr für die 256-GB-Variante nur 1.199 Euro.

Da es nur zwei Varianten gibt, erhaltet Ihr bis zum 10. August auch nur die größere Variante, ohne etwas mehr zu zahlen. Wie sich die Preise genau zusammensetzen und welche Prämien Euch hier erwarten, könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle noch einmal entnehmen.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Übersicht Eigenschaft Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Fold 5 Speicher 256 GB 512 GB Preis 1.199,00 € 1.319,00 € Vorbesteller-Bonus Doppelter Speicher

Eintauschprämie bis zu 150 €

Ohne Eintauschgerät 100 € Direktabzug Shop Direkt zu Samsung*

Direkt zu Amazon*

Direkt zu MediaMarkt*

Alle drei Anbieter bieten Euch bis zu 150 Euro in Form einer Eintauschprämie für Euer Altgerät an. Sollten hier noch weitere Händler folgen, ergänzen wir sie natürlich für Euch.

Jetzt mit Tarif vorbestellen

Möchtet Ihr nicht mehr als 1.000 Euro für das Samsung Galaxy Z Flip 5 ausgeben, bleibt Euch nur der Griff zum Mobilfunktarif. Auch hier gibt es bereits die ersten spannenden Angebote der großen drei Anbieter o2, Vodafone und der Telekom und auch MediaMarkt hat bereits das erste Tarif-Bundle für Euch geschnürt.

Die Provider bieten allesamt lediglich die 512-GB-Version an. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn mehr Speicher könnt Ihr ohnehin nicht erhalten und am Preis ändert dies ebenso wenig. Bei den Tarifen handelt es sich lediglich um Beispiele, schaut also unbedingt bei den Anbietern vorbei, falls Ihr mehr Datenvolumen möchtet.

Samsung Galaxy Z Fold 5 mit Tarif Eigenschaft o2 Vodafone Deutsche Telekom MediaMarkt Tarif o2 Mobile M Partnerkarte+ GigaMobil M MagentaMobil L o2 Mobile M Boost Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich 50 GB 40 GB 70 GB Bandbreite max. 300 MBit/s max. 500 MBit/s max. 300 MBit/s max. 150 MBit/s Monatliche Kosten 49,99 Euro 69,99 Euro 99,95 Euro 44,99 Euro Einmalige Zuzahlung 1,00 Euro 99,90 Euro 40,95 Euro 19,00 Euro Anschlusspreis Entfällt Entfällt 39,95 Euro 39,99 Euro Gesamtkosten 1.200,76 Euro 1.779,66 Euro 2.479,70 Euro 1.138,75 Euro Effektive monatliche Tarifkosten -4,93 Euro 19,19 Euro 48,36 Euro - 7,51 Euro Besonderheiten Doppeltes Datenvolumen und 100 Euro Ankaufsprämie Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Bei allen Tarifen handelt es sich um 5G-Modelle. MediaMarkt bietet auch 4G-Tarife an, aber um die Übersicht etwas zu vereinheitlichen haben wir den etwas teureren Tarif mit dem neuen Mobilfunkstandard gewählt. Auffällig ist hierbei jedoch, dass Ihr sowohl bei o2, als auch bei Media Markt derzeit etwas spart, wenn Ihr hier einen Tarif abschließt. Zusätzlich könnt Ihr bei o2 noch bis zu 800 Euro als zusätzliche Ankaufsprämie für Euer altes Smartphone erhalten.

Was haltet Ihr vom Vorbesteller-Bonus in der Preispolitik von Samsung? Sind die hohen Kosten gerechtfertigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!